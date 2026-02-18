Tết đong đầy của nam sinh Bách khoa nhiều lần đạt giải Vật lý quốc gia

SVO - Từng nhiều lần đạt giải học sinh giỏi Vật lý quốc gia, nhưng phía sau thành tích của Trần Đoàn Việt, sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội, là một hành trình đầy thử thách khi cả bố và mẹ đều mắc bệnh hiểm nghèo. Cái Tết đầu tiên của chàng tân sinh viên vì thế không chỉ là niềm vui đoàn viên, mà còn là khoảnh khắc cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của gia đình và tiếp thêm nghị lực cho chặng đường phía trước.

Trần Đoàn Việt là sinh viên năm nhất ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội. Cậu đón một cái Tết đặc biệt sau năm đầu tiên rời quê lên Hà Nội học tập. Với chàng trai đến từ Tuyên Quang, từng nhiều lần đạt giải học sinh giỏi Vật lý quốc gia, mùa xuân năm nay không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là dịp nhìn lại một hành trình đầy thử thách, nơi nghị lực đã trở thành điểm tựa để cậu đi tiếp.

Trần Đoàn Việt đại diện học sinh phát biểu tại lễ tuyên dương của Tỉnh Tuyên Quang.

Việt nhớ rõ dấu mốc đáng nhớ nhất trong quãng đời học sinh của mình là ngày nhận tin đạt giải Nhì học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý khi đang học lớp 12. Đó là thành tích cao nhất cậu từng đạt được sau nhiều năm miệt mài ôn luyện. Nhưng với Việt, giải thưởng ấy không chỉ là một tấm bằng khen hay một dòng thành tích, mà là minh chứng cho sự kiên trì bền bỉ của một cậu học trò luôn phải học cách vượt qua áp lực. “Mình tự hào nhất không phải vì giải thưởng, mà vì mình đã không bỏ cuộc, kể cả trong những giai đoạn khó khăn nhất,” Việt chia sẻ.

Xuất phát điểm của Việt khi bước vào giảng đường đại học không giống nhiều bạn cùng trang lứa. Gia đình cậu liên tiếp gặp biến cố khi cả bố và mẹ đều mắc bệnh ung thư. Những tháng ngày vừa học tập vừa lo lắng cho sức khỏe của người thân khiến Việt sớm trưởng thành hơn tuổi. Cậu hiểu rằng việc học không chỉ là con đường phát triển bản thân, mà còn là trách nhiệm đối với gia đình. Chính hoàn cảnh ấy đã trở thành động lực mạnh mẽ để Việt giữ vững kỷ luật, tập trung vào mục tiêu và không cho phép mình chùn bước.

Trần Đoàn Việt cùng bố mẹ tại buổi chụp kỷ yếu lớp 12.

Việt kể có thời điểm cậu từng rơi vào trạng thái suy sụp khi cùng lúc nhận tin bố mẹ lâm bệnh nặng. Áp lực tinh thần lúc ấy lớn đến mức cậu đã nghĩ tới việc dừng lại. Nhưng rồi, chính hình ảnh bố mẹ vẫn lạc quan, vẫn động viên con trai tiếp tục học tập đã giúp cậu lấy lại tinh thần. “Bố mẹ luôn nói chỉ cần mình cố gắng hết sức, đừng tự tạo thêm áp lực và đừng bỏ cuộc. Sự bình tĩnh và tin tưởng của bố mẹ là điểm tựa để mình bước tiếp,” Việt nói.

Trên hành trình học tập, ngoài gia đình, Việt còn nhận được sự nâng đỡ âm thầm từ thầy cô và bạn bè. Những lời động viên, sự hỗ trợ trong học tập và cả sự chia sẻ trong những giai đoạn khó khăn đã giúp cậu giữ được niềm tin. Với Việt, đó là nguồn sức mạnh tinh thần quan trọng, giúp cậu hiểu rằng mình không đơn độc trên con đường chinh phục tri thức.

Trần Đoàn Việt giỏi chơi nhạc cụ trong đó có guitar.

Tết năm nay vì thế mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây là lần đầu tiên Việt trải qua một năm sống xa nhà, tự lập giữa môi trường đại học. Khi trở về nhà, cậu cảm nhận rõ hơn giá trị của những điều giản dị: một bữa cơm đoàn viên, những câu chuyện đầu năm, hay chỉ đơn giản là thấy bố mẹ yên tâm hơn về con trai. “Sau những biến cố sức khỏe của gia đình, Tết với mình lắng lại nhiều hơn. Không chỉ là sum họp, đó còn là động lực để mình cố gắng nhiều hơn trong năm mới,” Việt tâm sự.

Điều khiến Việt cảm thấy như được “đền đáp” sau một năm nỗ lực không phải là thành tích hay những lời khen, mà là những khoảnh khắc rất nhỏ: được quây quần bên gia đình, được nghe bố mẹ nói rằng họ hạnh phúc khi thấy con trai trưởng thành. Những điều giản dị ấy trở thành nguồn động viên để cậu tiếp tục bước tiếp trên con đường dài phía trước.

Trong năm mới, Việt đặt cho mình mục tiêu xây dựng nền tảng chuyên môn vững chắc trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, đồng thời rèn luyện tính kỷ luật và khả năng tự học.

Cậu mong sớm được tham gia các dự án thực tế để tích lũy kinh nghiệm, và xa hơn là có một công việc ổn định để có thể chăm lo cho gia đình. “Dù hoàn cảnh khó khăn đến đâu, nếu giữ được niềm tin và cố gắng mỗi ngày, bạn vẫn có thể tiến lên. Có thể đi chậm hơn, nhưng chỉ cần không dừng lại, bạn sẽ đến nơi mình muốn,” Việt nhắn gửi.

Nhìn lại một năm đã qua, chàng sinh viên Bách khoa nói ngắn gọn: đó là một năm nhiều thử thách, nhưng cũng là năm cậu trưởng thành nhất. Và trong những ngày đầu xuân, giữa hơi ấm gia đình, Trần Đoàn Việt vẫn âm thầm nuôi dưỡng khát vọng đi xa, không chỉ để thay đổi cuộc đời mình, mà còn để đáp lại những yêu thương đã nâng bước cậu qua những tháng ngày gian khó.