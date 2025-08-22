Phạm Hoàng Long: Hành trình Nam tiến và câu chuyện tuổi trẻ dám đánh đổi để tỏa sáng với cây MIC

Từ một chàng trai từng run rẩy khi cầm micro, Phạm Hoàng Long đã vượt qua nỗi sợ sân khấu để ghi tên mình vào Top 20 Gương mặt Truyền hình 2025 – dấu mốc quan trọng trên hành trình theo đuổi giấc mơ MC chuyên nghiệp. Quyết định Nam tiến đầy táo bạo giúp anh không chỉ khẳng định bản lĩnh qua nhiều thử thách, mà còn để lại dấu ấn khi liên tiếp ghi dấu ở các vòng thi, trong đó có Top 3 Gương mặt Quảng bá Vinfast 2025.

Tốt nghiệp Đại học Bách khoa Hà Nội, Hoàng Long có một công việc ổn định tại quê nhà. Thế nhưng, anh đã quyết định rời bỏ Hà Nội – nơi có gia đình, bạn bè và sự an toàn để bắt đầu hành trình mới ở TP. Hồ Chí Minh, theo đuổi ước mơ trở thành người dẫn chương trình chuyên nghiệp. Với nhiều người, đó là lựa chọn liều lĩnh, nhưng Long chia sẻ: “Nếu không bước đi, mình sẽ không bao giờ biết mình có thể đi xa đến đâu”.

MC Hoàng Long gắn liền với những bộ suit tại các sự kiện.

Thành phố Hồ Chí Minh đón anh bằng sự sôi động xen lẫn khắc nghiệt. Không còn vòng tay gia đình, không còn vùng an toàn, Long phải bắt đầu lại từ con số 0. Anh chia sẻ: “Những ngày đầu, mình thực sự thấy cô đơn. Một mình trong căn phòng trọ, nhiều lần mình tự hỏi: liệu có sai khi bỏ lại tất cả để đến đây?”

Hành trình Nam tiến cũng đồng nghĩa với việc anh đối diện những thử thách khắc nghiệt: sự cạnh tranh gay gắt, môi trường hoàn toàn mới, thậm chí cả những ánh nhìn nghi ngờ. Thay vì chùn bước, Long chọn cách biến tất cả thành động lực để trưởng thành.

Khoảnh khắc MC Hoàng Long chính thức bước vào đêm chung kết Gương mặt Truyền hình 2025.

Ít ai biết, trước khi có được sự tự tin hôm nay, Hoàng Long từng là chàng trai rất sợ sân khấu. Chỉ cần cầm micro, anh đã run rẩy, không thể cất lời. Đã có lúc, anh tin rằng mình sẽ chẳng bao giờ đủ dũng khí để đứng trước ánh đèn. Nhưng sau nhiều lần thất bại, sau không ít lần bị từ chối với nhận xét “không hợp sân khấu”, Long vẫn kiên trì đứng dậy, tiếp tục thử thách chính mình.

“Điều khiến mình không bỏ cuộc là một giọng nói bên trong: Nếu không thử, mình sẽ ân hận cả đời”, anh chia sẻ. Chính niềm tin ấy đã giúp Long tự tin tham gia Gương mặt Truyền hình 2025 – cuộc thi mà anh coi là bước ngoặt lớn trong hành trình làm nghề.

MC Hoàng Long đồng hành cùng Quỹ “Vietnam, We Are One”.

Chặng đường đi đến chung kết chưa bao giờ dễ dàng. Hoàng Long đã phải nỗ lực gấp nhiều lần để không bị bỏ lại phía sau. Ở các vòng thi, anh ghi dấu bằng sự nghiêm túc, chỉn chu và bản lĩnh, trong đó nổi bật là thành tích Top 3 thử thách Gương mặt Quảng bá Vinfast 2025. Ngoài sân khấu, Long còn đồng hành cùng các hoạt động cộng đồng như Quỹ “Vietnam, We Are One” hay chương trình hợp tác với nhãn hàng Ben&Tod.

Cuộc thi Gương mặt Truyền hình 2025 đang bước vào chặng cuối. Sau nhiều vòng thử thách, Phạm Hoàng Long đã có mặt trong top 20 thí sinh tranh tài ở đêm chung kết. Với anh, đây là cơ hội để nhìn lại chặng đường đã qua, từ một chàng trai nhút nhát trước sân khấu đến người dám đứng lên theo đuổi ước mơ. “Có thể mình sẽ chưa đạt kết quả như mong muốn, nhưng điều quan trọng là mình đã nỗ lực hết sức và trưởng thành hơn từng ngày”, Long chia sẻ.

Với Hoàng Long, hành trình Nam tiến không đơn thuần là một quyết định cá nhân, mà còn là minh chứng cho tinh thần dám bắt đầu lại, dám bước ra khỏi vùng an toàn của tuổi trẻ. Bởi đôi khi, chính lựa chọn táo bạo mới mở ra những chân trời mới. Từ hình ảnh rạng rỡ trên thảm đỏ Miss World Việt Nam 2025 đến sự chỉn chu trong vai trò MC tại các sự kiện lớn, Long đã cho thấy sự trưởng thành sau nhiều năm nỗ lực.

Vị trí nào đang chờ Phạm Hoàng Long tại chung kết Gương mặt Truyền hình 2025? Câu trả lời còn ở phía trước. Nhưng có một điều chắc chắn: hành trình Nam tiến của anh, dù kết quả ra sao, cũng đã trở thành câu chuyện đẹp của tuổi trẻ – một tuổi trẻ dám ước mơ và dám đánh đổi để sống thật với ước mơ ấy.

(Ảnh: NVCC)