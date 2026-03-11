Giải mã gu ẩm thực của nam tổng tài 'có tiền làm phiền thiên hạ'

Có một series tổng tài đang khiến dân tình bàn tán vì khẩu vị khó chiều của nam chính, người có thể biến một bữa ăn bình thường thành bài kiểm tra tiêu chuẩn khắt khe.

Nếu bạn đang tưởng rằng tổng tài chỉ thưởng thức cao lương mỹ vị thì bạn nhầm to, vì vị giám đốc Phúc trong “Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao” từ ShopeeFood lại trung thành với những món ăn dân dã. Thế nhưng, tiêu chuẩn đặt ra chi tiết chẳng khác gì đang lên kế hoạch cho một thương vụ trăm tỷ. Cùng điểm qua những món nào đủ sức chinh phục được vị tổng tài khó chiều này nhé!

Bún thang chuẩn vị Hà thành

Đối với fan ruột của bộ phim thì món bún thang Hà Nội mang một ý nghĩa đặc biệt. Đây chính là “chứng nhân lịch sử” cho màn gặp gỡ định mệnh giữa cô nàng shipper Chi và anh giám đốc Phúc.

Một tô bún thang tròn vị phải có đầy đủ các nguyên liệu gồm sợi trứng vàng ươm thái mỏng, giò lụa trắng mịn, gà xé tơi vừa đủ, nấm hương và hành răm phải tươi. Sau khi bày biện các nguyên liệu, người bán sẽ chan thêm nước dùng ngọt thanh, trong veo được hầm từ xương. Và đặc biệt, theo đúng tiêu chuẩn khắt khe của Phúc, nhiệt độ nước dùng lý tưởng cho món ăn này dao động từ 78 đến 82 độ C để không làm ảnh hưởng đến kết cấu sợi bún.

Chỉ có quán ruột của Phúc là Phở Nhà Khoai mới đáp ứng được những yêu cầu “khó đỡ”.

Nếu muốn thưởng thức một tô bún thang theo đúng vị tổng tài, bạn chỉ cần tìm đến gian hàng Phở Nhà Khoai trên ShopeeFood.

Bún chả Hà Nội trứ danh

Để cảm ơn Chi vì đóng góp ý tưởng cho chiến dịch, Phúc đã lựa chọn mời cô một bữa bún chả đậm chất Hà Nội. Sự hòa quyện giữa thịt nướng thơm lừng, bún tươi mềm mại và bát nước chấm chua ngọt đậm đà tạo nên sức hút khiến cả thực khách quốc tế lẫn nhiều chính khách khi đến Việt Nam đều muốn thưởng thức.

Với tổng tài Phúc thì bún chả phải ăn kèm với lá tía tô mới đúng điệu. Gắp một đũa bún nhúng vào bát nước chấm chua ngọt, thêm miếng chả nướng thơm lừng, rồi bỏ vào miệng là đủ cảm nhận tầng tầng lớp lớp hương vị lan tỏa.

Chỉ xem Chi ăn thôi cũng đã thấy thèm rồi.

Phở bò tái lăn bùng vị

Nếu buổi sáng, vị giám đốc khởi động với một tô bún thang nhẹ nhàng thì buổi trưa là thời điểm để “đánh thức” vị giác với món phở bò tái lăn đậm đà. Một bát phở đạt chuẩn phải có nước dùng ninh nhiều giờ từ xương bò để có vị ngọt thanh, bánh phở dai mềm vừa đủ, còn thịt bò được xào trên lửa lớn trước để ngấm gia vị, săn lại bên ngoài nhưng vẫn mềm mọng bên trong. Vừa mở nắp là hương thơm bốc lên khiến một người đang bận trăm công nghìn việc cũng phải tạm dừng vài phút để tập trung thưởng thức.

Cả Chi và Phở SOL đã phải nỗ lực hết mình với những yêu cầu của Phúc để có thể giao tô phở đến nơi vẫn còn nghi ngút khói.

Muốn "cheap moment" với tổng tài Phúc trong giờ nghỉ trưa, thử ngay phở bò tái lăn tại Phở SOL trên ShopeeFood.

Bánh cuốn Tây Sơn đầy đặn

Không chỉ những món do tổng tài Phúc “duyệt đơn” mới gây sốt, series video ngắn từ ShopeeFood còn ghi điểm với loạt món ăn bất ngờ để lại ấn tượng riêng. Sau một ngày giao hàng mệt nhoài, Tâm (trong thân xác Chi) được mẹ Chi đặt cho một phần bánh cuốn Tây Sơn “đầy ú ụ”.

Khác với phiên bản bánh cuốn cuộn nhân thịt băm và mộc nhĩ quen thuộc, món đặc sản của Bình Định này lại mang một “diện mạo” hoàn toàn khác. Bánh cuốn Tây Sơn sử dụng bánh tráng dẻo dai để bao bọc phần nhân đầy đặn bên trong, bao gồm thịt nướng, giò lụa, trứng, chả ram giòn rụm và nhiều loại rau sống tươi mát khác.

Lần đầu thử món ăn này, Tâm gần như bị chinh phục ngay từ miếng đầu tiên. Tìm ngay Bánh Cuốn SMILE trên ShopeeFood.

Trà sữa mát lạnh

Bên cạnh những bữa ăn chính xoay quanh vị tổng tài khó tính, hội nhân viên văn phòng trong phim cũng có “chân ái” riêng cho mỗi giờ xế chiều: TEA JOY. Là thương hiệu trà sữa thuần Việt, TEA JOY ghi điểm nhờ menu đa dạng từ những dòng trà đậm vị cho team “nghiện trà” đến trà sữa thanh nhẹ, có thể tùy chỉnh độ đậm nhạt của trà theo đúng gu cá nhân.

Sau những cuộc họp kéo dài hay những ngày bị deadline “dí”, chỉ cần một ly trà sữa mát lạnh với “ê hề” topping đủ giúp bạn nạp năng lượng ngay tức thì. Thương hiệu này thường xuyên xuất hiện trong các màn tụ tập ngay tại văn phòng TDlive, thậm chí trở thành “đạo cụ” cho những pha chọc phá giữa hội chị đẹp và Chi.

Muốn mở tiệc trà chiều như hội chị em của Tâm tại văn phòng, chỉ cần mở ShopeeFood, chọn Tea Joy.

Bạn muốn thử cảm giác ăn theo tiêu chuẩn tổng tài, hay thoải mái thưởng thức món ngon như hội chị em? Hãy mở ứng dụng ShopeeFood và thử order những món ngon và quán ăn đã được lên sóng trên series tổng tài và nhớ thêm voucher xịn mịn (số lượng có hạn) trước khi nhấn nút “Đặt đơn” nhé!

Và đừng quên theo dõi các tập mới nhất của “Tổng tài ăn cơm ngon tôi giao”, phát sóng 12h trưa thứ Hai, Tư, Sáu hằng tuần trên YouTube @ShopeeFood_VN.