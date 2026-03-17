Lộ diện những 'người tình sân khấu' của Quả Dưa Hấu trên 'chuyến tàu thanh xuân'

SVO - Một lần nữa, những khán giả 8X, 9X lại được ngược dòng thời gian tìm về thanh xuân rực rỡ cùng kỷ niệm tươi đẹp những năm 1990 cùng Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa.

Mới đây, concert Bản ghi nhớ đã diễn ra 2 đêm 14 và 15/3 tại thủ đô Hà Nội. Cuộc hội ngộ của Bằng Kiều, Tuấn Hưng và Tú Dưa trên sân khấu không chỉ đánh dấu sự tái hợp của ban nhạc Quả Dưa Hấu sau 28 năm tan rã mà còn gợi lại một giai đoạn rực rỡ của nhạc trẻ Việt Nam cuối thập niên 1990 và đầu 2000. Với nhiều khán giả, đêm nhạc giống như một chuyến tàu ký ức, đưa họ trở về những năm tháng thanh xuân khi Quả Dưa Hấu từng là cái tên gắn liền với các sân khấu sinh viên, chương trình truyền hình và đời sống âm nhạc của cả một thế hệ.

Ngay từ tiết mục mở màn, sân khấu đã gây ấn tượng mạnh với phần dàn dựng âm thanh, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại. Ba thành viên Quả Dưa Hấu hòa giọng trong “Unstoppable”. Giai điệu mạnh mẽ của bài hát giống như một tuyên ngôn Quả Dưa Hấu không thể dừng lại.

Concert được thực hiện như một cuốn nhật ký. Mỗi phần mở ra một lát cắt khác nhau trong hành trình của nhóm từ những ngày đầu gây dựng, đến con đường riêng của từng thành viên. Sau 28 năm rẽ sang những con đường khác nhau, họ cuối cùng gặp lại và viết tiếp hành trình của nhóm. Chương đầu của đêm diễn vì thế mang đậm màu sắc hoài niệm, đưa khán giả trở về mùa hè năm 1998 - giai đoạn rực rỡ nhất của Quả Dưa Hấu. Khán giả gặp lại nhiều ca khúc quen thuộc như 'Mặt trời dịu êm', 'Mưa', 'Trái tim không ngủ yên'.

Sang đến chương hai, cá tính âm nhạc của từng thành viên được khắc hoạ rõ nét hơn. Tú Dưa, cậu em út của Quả Dưa Hấu, khởi động chương mới này với bản mashup 'Anh nhớ em - Tan lớp phấn hồng'. Sự xuất hiện của Thuỳ Chi (đêm 14/3) và Hương Tràm (đêm 15/3) khiến khán giả thổn thức cùng những câu chuyện viết cho tuổi trẻ nhiều hoài bão nhưng cũng đầy nông nổi của Tú Dưa.

Tuấn Hưng chọn ca khúc 'Trầy xước' cho chương solo của mình. Đây như lời tự sự cho hành trình âm nhạc mà nam ca sĩ đã trải qua, nhiều hào quang nhưng cũng không ít giông gió. Và 'Nắm lấy tay anh' chính là ca khúc mang gửi gắm đến khán giả của Tuấn Hưng, hãy luôn bên cạnh và cổ vũ anh cùng âm nhạc.

Sự xuất hiện của Lệ Quyên mang đến màu sắc khác biệt cho sân khấu của concert. Nữ ca sĩ không chỉ trình diễn các ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình như 'Hãy trả lời em', 'Giấc mơ có thật'... mà còn khiến khán giả như vỡ oà khi cô tiết lộ sự ngưỡng mộ với Tuấn Hưng. Đồng thời, Tuấn Hưng cũng 'bật mí', Lệ Quyên chính là 'người tình sân khấu' duy nhất của mình từ trước đến nay.

Không hề kém cạnh, Bằng Kiều kết lại chương solo với việc giới thiệu 'người tình tương xứng' của mình, ca sĩ Minh Tuyết. Ngoài 'Cơn mơ băng giá', Bằng Kiều và Minh Tuyết mang đến không gian lãng mạn cùng 'Tình bơ vơ'. Ca sĩ Minh Tuyết tâm sự, cô rất hạnh phúc khi trở thành một phần tươi đẹp trong hành trình âm nhạc của Bằng Kiều và Quả Dưa Hấu.

Chương cuối của concert là phần bùng nổ nhất, khi ba thành viên Quả Dưa Hấu cùng trở lại sân khấu để trình diễn những bản hit từng gắn liền với tuổi trẻ của thế hệ 1990 bằng bản phối mới cũng như ca khúc mới ra mắt của nhóm. Bản cover 'Get down' của nhóm Backstreet Boys từng giúp tên tuổi Quả Dưa Hấu vang xa, được thể hiện với bản phối mới. Bằng Kiều nhớ lại thời anh và các thành viên đi hát 'Get down', với vốn tiếng Anh bập bõm, thậm chí phải phiên âm lời bài hát ra tiếng Việt để học thuộc lòng, nhưng khán giả vẫn đón nhận nồng nhiệt. Bộ ba mang đến không khí hoài niệm với 'Chỉ còn mưa rơi', Hè muộn', sáng tác của Bằng Kiều.

Đêm nhạc khép lại với 'Cảm ơn âm nhạc', ca khúc do Tùng Sax sáng tác, nằm trong EP 'Bản ghi nhớ' đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu. Bài hát như lời tri ân dành cho âm nhạc - thứ đã gắn kết ba nghệ sĩ từ những ngày đầu, khi còn là những chàng trai 19, 20 hồn nhiên vào đời cho đến tận bây giờ.