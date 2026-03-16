Toàn cảnh Oscar 2026: 'One battle after another' đại thắng, giải thưởng chia đều 'cả làng cùng vui'

SVO - Lễ trao giải Oscar 2026 vừa kết thúc với những cái tên chiến thắng không có nhiều bất ngờ.

One battle after another thắng lớn với 6 tượng vàng Oscar. Trong đó, One battle after another chiến thắng hạng mục quan trọng "Phim xuất sắc". Paul Thomas Anderson lần đầu tiên nhận giải "Đạo diễn xuất sắc" và "Kịch bản chuyển thể xuất sắc".

Phim còn vinh danh Sean Penn ở hạng mục "Nam diễn viên phụ xuất sắc". Nhưng tài tử không có mặt để nhận giải. Đây cũng là lần thứ 3 Sean Penn được vinh danh ở Oscar.

One battle after another còn nhận thêm hai tượng vàng Oscar ở hai hạng mục "Best casting" và "Dựng phim xuất sắc". Leonardo Dicaprio trượt tay khỏi tượng vàng danh giá năm nay. Bù lại, anh cùng ê kíp phim đã lên sân khấu nhận "Phim xuất sắc" trong sự ủng hộ từ khán giả.

Và người đã vượt qua Leonardo Dicaprio và Timothée Chalamet - Michael B. Jordan chính là chủ nhân của tượng vàng Oscar, hạng mục "Nam diễn viên chính xuất sắc". Chiến thắng của anh được xem là cuộc cạnh tranh gay gắt và khó đoán nhất. Nhưng màn trình diễn đầy ấn tượng của anh trong Sinners hoàn toàn thuyết phục người xem.

Ngoài ra, Sinners còn thắng giải Oscar hạng mục "Kịch bản gốc xuất sắc", viết bởi Ryan Coogler. Cũng với phim này, hạng mục "Quay phim xuất sắc" trao cho Autumn Durald Arkapaw. Cô cũng là nhà quay phim da màu đầu tiên thắng hạng mục này. Và hạng mục "Nhạc phim xuất sắc" cũng được trao cho Ludwig Goransson trong Sinners. Đây là bộ phim được ghi nhận nhiều tượng vàng Oscar, khi tôn vinh văn hóa của người da màu.

Hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" đã gọi tên Jessie Buckley của phim Hamnet. Đây là lần đề cử thứ hai của nữ minh tinh tại giải thưởng này. Chiến thắng của cô hoàn toàn thuyết phục. Vai diễn Agnes trong Hamnet giúp Jessie Buckley chiến thắng các giải thưởng lớn khác như Quả cầu Vàng, Critics' choice awards, BAFTA, Actors awards.

Amy Madigan với vai diễn dì Gladys trong Weapons đã thắng áp đảo các ứng viên khác ở hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc".

K-pop demon hunters vượt qua hai đối thủ sừng sỏ là Elio và Zootopia 2 giành chiến thắng "Phim hoạt hình xuất sắc". Bộ phim cũng không tạo bất ngờ khi được ghi nhận ở hạng mục "Ca khúc nhạc phim xuất sắc".

Bộ ba diễn viên lồng tiếng cho K-pop demon hunters Rei Ami, EJAE và Audrey Nuna cũng có màn trình diễn ca khúc Golden tại lễ trao giải Oscar năm nay.

Sentimental value của đạo diễn Joachim Trier được vinh danh ở hạng mục "Phim quốc tế xuất sắc". Phim quy tụ dàn diễn viên tài năng như Renate Reinsve, Elle Fanning và Inga Ibsdotter Lilleaas. Hạng mục này cũng là một sự bất ngờ, bởi Sentimental value có một câu chuyện "nhẹ nhàng" hơn hẳn các đối thủ còn lại trong đề cử năm nay.

Bộ phim Frankenstein đạo diễn Guillermo del Toro được ghi nhận ở ba hạng mục, lần lượt là "Thiết kế sản xuất xuất sắc", "Làm tóc và trang điểm xuất sắc" và "Thiết kế phục trang xuất sắc". Frankenstein gây choáng ngợp với khán giả khi công chiếu toàn thế giới, vì mức độ đầu tư cũng như chỉn chu trong từng chi tiết mà đạo diễn Guillermo del Toro mang đến.