Ca sĩ Võ Lê Vy: 'Cố gắng giữ cho âm nhạc của mình vẫn chân thành'

Thời gian tạm "ở ẩn" vừa qua, Võ Lê Vy mang đến MV Đợi đầy sâu lắng và tự sự. Với cô, trong đời sống, ai cũng từng có một điều gì đó để chờ đợi. Ca khúc không nói nhiều về kết quả của sự chờ đợi, mà chỉ muốn giữ lại cảm giác của khoảnh khắc đó, khi con người ta vẫn còn đủ dịu dàng để tin rằng, thời gian sẽ mang điều gì đó quay trở lại.

Nói về lý do phải mất hơn một năm mới trở lại với âm nhạc, Võ Lê Vy chia sẻ: "Sau mỗi ca khúc, tôi thường cần một khoảng thời gian đủ dài để sống cùng những điều mình đã hát. Một năm có thể không dài với nhiều người, nhưng với tôi, đó là khoảng lặng cần thiết để âm nhạc lắng xuống và tự tìm được con đường của nó. Không phải là sự trở lại vội vàng, mà giống như một lời hẹn đã đến lúc được thực hiện".

Với Đợi, Võ Lê Vy không cố gắng tạo ra một sự khác biệt quá lớn về hình thức. Điều nữ ca sĩ quan tâm nhiều hơn là bầu không khí cảm xúc của bài hát. Nếu những ca khúc trước mang nhiều sắc thái của ký ức và lãng quên, thì bài hát này lại nói nhiều hơn về sự kiên nhẫn của cảm xúc con người.

Võ Lê Vy tâm sự về thời gian ít hoạt động vừa qua: "Thế giới âm nhạc hiện nay thay đổi rất nhanh và cách khán giả tiếp cận âm nhạc cũng khác trước rất nhiều. Tôi nghĩ, điều đó là tự nhiên, bởi thời đại nào cũng có nhịp đi riêng của nó. Còn với tôi, sự điều chỉnh lớn nhất có lẽ không nằm ở việc thay đổi mình để bắt kịp thị hiếu, mà là cố gắng giữ cho âm nhạc của mình vẫn chân thành trong dòng chảy rất nhanh ấy. Nếu có thể chạm đến một nhóm khán giả nhỏ nhưng thật sự đồng cảm, đó cũng đã là một niềm vui rất lớn".

Đầu tư nhiều cho các sản phẩm âm nhạc nhưng Võ Lê Vy dường như lại "đứng ngoài" cuộc chạy đua của lượt xem hay bảng xếp hạng V-pop. Giọng ca Quên em đi bày tỏ: "Có lẽ, mỗi người nghệ sĩ đều phải chọn cho mình một cách tồn tại trong âm nhạc. Tôi không nghĩ mình "đứng ngoài" cuộc đua nào cả, chỉ là con đường mà mình đi có nhịp bước chậm hơn".

"Với tôi, âm nhạc giống như một hành trình dài của đời sống nội tâm. Có những ca khúc cần thời gian rất lâu để được lắng nghe và được hiểu. Nếu một ngày nào đó, ở một góc nhỏ nào đó, có người nghe Đợi và cảm thấy mình được đồng hành trong khoảnh khắc cô đơn của họ. Chỉ cần như thế, với tôi, ca khúc ấy đã tìm được nơi nó cần đến", Võ Lê Vy bộc bạch.