Nữ sinh Sư phạm Tiểu học ghi dấu ấn với danh hiệu Sinh viên 5 tốt nhiều cấp

SVO - Lương Thảo Vân (sinh năm 2004), sinh viên năm cuối Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên, là gương mặt nổi bật với nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện. Nữ sinh hiện thực tập tại Trường Tiểu học & THCS Quốc tế Stephen Hawking, đã liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Trường, cấp Đại học Thái Nguyên và cấp Tỉnh giai đoạn 2023-2025.

Từ vùng đất hiếu học đến lựa chọn theo học ngành sư phạm

Sinh ra và lớn lên tại vùng đất Nam Sách (Hải Dương), nay thuộc phường Trần Phú, thành phố Hải Phòng - nơi thường được nhắc đến như một vùng “địa linh nhân kiệt”, Thảo Vân sớm hình thành tình yêu với việc học và sự trân trọng dành cho nghề giáo. Chính môi trường ấy đã gieo trong Thảo Vân mong muốn theo đuổi con đường sư phạm, để rồi sau này trở thành sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

Những năm tháng học tập tại đây trở thành hành trình đáng nhớ với Thảo Vân, từ những bỡ ngỡ ban đầu khi rời xa gia đình đến lúc dần quen với môi trường mới. Càng gắn bó với mái trường trên “mảnh đất chè”, nữ sinh càng thêm yêu nơi mình đang học tập. Sự tận tâm của các giảng viên cùng sự đồng hành của bạn bè đã giúp Thảo Vân trưởng thành hơn, không chỉ trong học tập mà cả trong cuộc sống.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, Thảo Vân cho biết: “Quyết định chọn ngành sư phạm của mình xuất phát từ sự ảnh hưởng rất lớn từ những thầy cô giáo mà mình từng gắn bó trong suốt quãng thời gian đi học. Thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn truyền cho mình động lực, dạy mình cách sống đúng và trở thành một người có ích”.

Theo Thảo Vân, nghề giáo có thể không phải là nghề hào nhoáng, nhưng lại mang ý nghĩa sâu sắc bởi mỗi bài giảng đều có thể tác động đến suy nghĩ và tương lai của học sinh. “Mình nhận ra rằng mỗi bài giảng đều chứa đựng tâm huyết của người thầy, người cô và tình yêu dành cho trẻ. Vì vậy mình muốn theo đuổi con đường này, muốn truyền lại những gì mình học được cho các em nhỏ, để các em không chỉ có kiến thức mà còn trở thành những người có nhân cách tốt”, Thảo Vân chia sẻ.

Nỗ lực rèn luyện chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt nhiều cấp

Trong quá trình học tập, Thảo Vân luôn duy trì phương pháp học tập kỷ luật và chủ động. Thay vì học dồn vào cuối kỳ, nữ sinh tập trung nắm chắc kiến thức ngay từ trên lớp, đồng thời dành thời gian tự học và hệ thống lại bài sau mỗi buổi học. Cách học này giúp Thảo Vân duy trì kết quả học tập ổn định trong suốt những năm đại học.

Bên cạnh việc học chuyên môn, Thảo Vân cũng tích cực tham gia các hoạt động của khoa và nhà trường để rèn luyện kỹ năng mềm, đặc biệt là kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Theo cô, những trải nghiệm đó không chỉ giúp quá trình học tập hiệu quả hơn mà còn tạo sự tự tin cần thiết khi bước vào môi trường sư phạm.

Chia sẻ về hành trình đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt ở nhiều cấp, Thảo Vân cho biết: “Danh hiệu Sinh viên 5 tốt là một danh hiệu rất ý nghĩa mà mình luôn mong muốn đạt được. Trong suốt một năm học, mình cố gắng rèn luyện theo năm tiêu chí gồm đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt, tình nguyện tốt và hội nhập tốt”.

Theo Thảo Vân, quá trình phấn đấu cho danh hiệu này đã mang lại nhiều thay đổi tích cực. “Mình nhận ra rằng sinh viên không chỉ cần học tốt kiến thức chuyên môn mà còn phải rèn luyện kỹ năng và có trách nhiệm với cộng đồng. Nhờ vậy mình chủ động hơn trong học tập, tự tin hơn khi tham gia các hoạt động và ý thức rõ hơn về vai trò của bản thân trong môi trường sư phạm”, Thảo Vân chia sẻ.

Thảo Vân đã tham gia khóa tập huấn trong khuôn khổ dự án “Trung tâm học tập về trung hòa phát thải và bền bỉ với khí hậu ở miền Bắc Việt Nam” (LEARN - VN).

Buổi đứng lớp đầu tiên và bài học về trách nhiệm nghề giáo

Những trải nghiệm thực tế trong quá trình thực tập đã giúp Thảo Vân hiểu rõ hơn về tính chất và trách nhiệm của nghề giáo. Khi thực tập tại Trường Tiểu học và THCS Quốc tế Stephen Hawking, nữ sinh nhận ra rằng công việc của một giáo viên không chỉ dừng lại ở việc giảng bài trên lớp mà còn đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, khả năng sáng tạo cùng tinh thần trách nhiệm cao.

Trong thời gian thực tập, Thảo Vân vừa giảng dạy, chuẩn bị bài, vừa hoàn thiện luận văn tốt nghiệp. Khối lượng công việc lớn giúp cô nhận ra nghề giáo đòi hỏi khả năng quản lý thời gian, sự kiên trì và tinh thần trách nhiệm cao. Môi trường quốc tế năng động cũng khiến cô hiểu rằng giáo viên cần linh hoạt phương pháp để tạo hứng thú cho học sinh.

Thảo Vân tham gia nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2024 - 2025 với đề tài “Phép lặp ở các bài đọc trong sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 5”.

Thảo Vân chia sẻ, giáo viên không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn cần sự chuẩn bị kỹ lưỡng, kiên nhẫn và tình yêu với học sinh. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là buổi dạy đầu tiên, dù ban đầu hồi hộp, cô dần tự tin nhờ sự tương tác tích cực của học sinh, đặc biệt khi các em chủ động hỏi thêm bài sau giờ học.

Theo cô, để trở thành giáo viên tốt, sinh viên sư phạm cần vững chuyên môn và kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý lớp học, khả năng thích nghi, cùng tinh thần trách nhiệm và học hỏi liên tục. Thời gian tới, Thảo Vân đặt mục tiêu nâng cao chuyên môn, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy và hoàn thành tốt luận văn tốt nghiệp.

“Mình hy vọng có thể trở thành một giáo viên có trách nhiệm, có thể truyền cảm hứng học tập cho học sinh và đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển của giáo dục”, Thảo Vân bày tỏ.

Thảo Vân tham gia Chương trình “Tham quan thực tế phòng thí nghiệm, hỗ trợ nghiên cứu khoa học cho sinh viên” do Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên tổ chức.

Với Thảo Vân, con đường sư phạm có thể không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng lại là một nghề mang nhiều ý nghĩa. “Nếu đã lựa chọn con đường này, các bạn hãy cố gắng học tập thật tốt, tích cực trải nghiệm và luôn giữ tình yêu với nghề. Khi thực sự tâm huyết với nghề giáo, những khó khăn trong quá trình dạy học sẽ trở thành động lực để mình tiếp tục cố gắng và trưởng thành hơn”, cô kết lời.

(Ảnh: NVCC)