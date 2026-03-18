Thái Hòa: Không quan tâm đến áp lực doanh thu phòng vé, đó không phải là chuyện của diễn viên

SVO - Được khán giả ví von là 'ông hoàng phòng vé', Thái Hòa luôn trở thành tâm điểm chú ý khi trở lại màn ảnh rộng. Nam diễn viên cũng đã có những bộc bạch với Sinh Viên Việt Nam về áp lực xoay quanh sự nghiệp của mình.

Thái Hòa là tên tuổi bảo chứng không chỉ về diễn xuất, mà còn là bảo chứng phòng vé. Các dự án có anh tham gia đều gặt hái doanh thu tốt, tạo được hiệu ứng tích cực cho khán giả. Do vậy, mỗi khi trở lại đóng phim mới, Thái Hòa cũng đối mặt với sự mong chờ lớn từ công chúng.

Với phim Anh hùng, Thái Hòa có nhiều cảnh quay hành động gay cấn. Thái Hòa cho biết, anh thường xuyên tập thể dục nên đến lúc vô phim đòi hỏi thể lực, anh vượt qua được hết. Chỉ có cảnh cuối cùng vì vượt qua giới hạn chịu đựng nên Thái Hòa buông tay. Nhưng cũng phù hợp với yêu cầu của cảnh quay, của nhân vật ở thời điểm đó. Ngoài ra, cảnh quay hành động được bảo hộ, có đệm lót phía dưới nên có ngã thì diễn viên cũng được đảm bảo an toàn.

Là "ngôi sao phòng vé", Thái Hòa chia sẻ, anh không quan tâm đến áp lực doanh thu. Việc doanh thu là của nhà sản xuất, nhà đầu tư. “Khi nhận vai, tôi phải làm tốt nhất có thể, làm hài lòng đạo diễn trên set quay. Với tôi, vai trò diễn viên đến đó là xong. Nếu đạo diễn vẫn gọi tôi đóng phim sau của họ thì đó là thành công”, Thái Hòa bày tỏ.

Là diễn viên kỳ cựu có nhiều dự án lớn, Thài Hòa nhận định về một bộ phim thành công: "Tùy theo mình đứng ở vị trí nào. Với vai trò người đầu tư, doanh thu là điều được quan tâm. Còn ở vai trò diễn viên, tôi chỉ mong vai diễn tròn trịa, đem lại cảm xúc tốt cho khán giả".

Giữa cuộc “chạy đua” của phim Việt mùa lễ 30/4 và 1/5, Thái Hòa cho rằng, chỉ các nhà sản xuất phải “chạy” với nhau. Còn diễn viên, vai trò là ở trên phim trường, còn nếu cần, thì chỉ có thể hỗ trợ về mặt quảng bá khi phim ra mắt.

Người diễn viên nếu có thể kiểm soát được thì chỉ ở phần diễn xuất của chính họ: “Tôi chỉ nói là có thể thôi. Diễn viên có thể kiểm soát được về cảm xúc, thời gian “sống” trong nhân vật. Số phận bộ phim nằm ở sự quyết định của khán giả”.

Nhân vật Hùng của Thái Hòa trong phim này là những góc khuất trong hành trình làm “anh hùng đời thực” bị bóc mẽ. Sự xuất hiện của những nhân vật thân cận, gia đình của Hùng khiến cho câu chuyện càng thêm phức tạp và khó đoán. Nội bộ gia đình lục đục, các thành viên bị mọi người xung quanh xa lánh và bản thân Hùng lẫn Tuấn cũng rơi vào vòng xoáy chỉ trích.