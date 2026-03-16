Nữ sinh song ngành Học viện Ngoại giao với bằng khen Trung ương Hội Sinh viên và nghiên cứu đăng tạp chí quốc tế

SVO - Trần Minh Nguyệt đang là sinh viên Luật quốc tế song bằng Ngôn ngữ Anh tại Học viện Ngoại giao (DAV). Cô ghi dấu ấn với nhiều thành tích nổi bật: Bằng khen Cán bộ Truyền thông xuất sắc của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam năm 2025, bài nghiên cứu đăng tạp chí quốc tế, Top 12 The E-Face và Top 20 Voicemaster 2025. Minh Nguyệt là gương mặt tiêu biểu trong Chiến dịch Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2026.

Từ một học sinh năng động đến hành trình theo đuổi giấc mơ DAV

Nhìn lại hành trình từ những năm cuối cấp ba cho đến hiện tại, Minh Nguyệt nhận ra rằng con đường trưởng thành của mỗi người không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng sự tự tin hay những thành công rực rỡ. Đôi khi, nó khởi đầu từ những khoảnh khắc bối rối, hoài nghi bản thân, và chính những trải nghiệm ấy lại trở thành động lực để cô nỗ lực nhiều hơn mỗi ngày.

Trần Minh Nguyệt - Gương mặt sinh viên Học viện Ngoại giao.

Hành trình của Minh Nguyệt với Học viện Ngoại giao thực ra đã bắt đầu từ khi còn là học sinh trung học phổ thông. Khi đó, cô xác định rõ mục tiêu muốn bước vào môi trường học tập năng động và mang tính quốc tế này. Vì vậy, trong những năm cuối cấp, Minh Nguyệt dành rất nhiều thời gian để ôn luyện và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi môn Lịch sử - môn học cô thực sự yêu thích.

Những nỗ lực ấy đã mang lại những kết quả đáng nhớ khi Minh Nguyệt đạt Giải Nhất Học sinh giỏi Lịch sử Cụm Long Biên - Gia Lâm, Giải Nhì Học sinh giỏi Lịch sử Thành phố Hà Nội năm 2024, và được vinh danh là Học sinh giỏi Tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Những thành tích đó không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quãng đời học sinh mà còn giúp cô có thêm cơ hội tiến gần hơn tới ngôi trường mơ ước.

Vượt qua áp lực và tìm lại cảm hứng học tập

Năm nhất đại học là khoảng thời gian mang lại cho Minh Nguyệt rất nhiều cảm xúc khác nhau. Khi bước vào Học viện Ngoại giao, cô có cơ hội gặp gỡ nhiều bạn bè giỏi giang và tài năng. Chính điều đó đôi khi khiến Minh Nguyệt rơi vào trạng thái áp lực đồng trang lứa (peer pressure).

Minh Nguyệt trong phần thi Vòng Bán kết cuộc thi The E-Face của Khoa Tiếng Anh, Học viện Ngoại giao.

Xung quanh cô là rất nhiều bạn bè tài năng; có người từng học tại các trường chuyên danh tiếng, có người đạt giải quốc gia, có người sở hữu khả năng sử dụng nhiều ngoại ngữ cùng những kỹ năng rất ấn tượng. Khi nhìn thấy bạn bè xung quanh liên tục tham gia các hoạt động, cuộc thi, câu lạc bộ hay dự án lớn, Minh Nguyệt bắt đầu tự hỏi liệu bản thân có thực sự đủ giỏi để theo kịp hay không. Khoảng thời gian ấy khiến cô suy nghĩ rất nhiều về bản thân và con đường mình đang đi. Thậm chí trong những tháng đầu tiên của năm nhất, Minh Nguyệt nhiều lần cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé và có phần lạc lõng giữa môi trường đầy cạnh tranh đó.

Tuy nhiên, cũng chính từ những suy nghĩ ấy, Minh Nguyệt nhận ra rằng nếu cứ mãi so sánh bản thân với người khác, cô sẽ không bao giờ có thể tiến lên. Thay vì tiếp tục hoài nghi bản thân khi cố gắng chạy theo nhịp độ của người khác mà không có kết quả, cô quyết định dành thời gian sống chậm lại và hướng vào bên trong để hiểu rõ bản thân hơn. Khoảng thời gian đó giúp Minh Nguyệt nhận ra rằng mỗi người đều có một hành trình riêng và không cần phải so sánh mình với bất kỳ ai.

Minh Nguyệt trong đoàn Lễ tân Ngoại giao đón Tổng thống Bulgaria tại Học viện Ngoại giao.

Bước ra khỏi vùng an toàn và những thành quả đầu tiên

Bước sang năm hai đại học, Minh Nguyệt quyết định thay đổi bản thân bằng cách bước ra khỏi vùng an toàn và thử sức với những cơ hội mới. Cô bắt đầu chủ động tham gia nhiều hoạt động hơn trong trường và ngoài xã hội. Minh Nguyệt có cơ hội tham gia công tác truyền thông của Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam, nơi cô học hỏi được nhiều kinh nghiệm về kỹ năng làm việc nhóm, tổ chức dự án và truyền thông cộng đồng. Với những nỗ lực trong quá trình hoạt động, Minh Nguyệt vinh dự nhận được Bằng khen Cán bộ Truyền thông có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông năm 2025.

Minh Nguyệt thuộc Top 12 Vòng Bán kết cuộc thi The E-Face 2025.

Song song với các hoạt động xã hội, Minh Nguyệt cũng thử sức ở nhiều sân chơi học thuật và kỹ năng của sinh viên. Cô tham gia các cuộc thi được tổ chức tại Học viện như The E-Face và Voicemaster - Nhà diễn thuyết tài ba, qua đó có cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp, thuyết trình và thể hiện quan điểm của bản thân. Bên cạnh đó, Minh Nguyệt cũng dành nhiều thời gian cho hoạt động nghiên cứu khoa học, và nhóm nghiên cứu khoa học của cô đã có một bài được đăng trong Tạp chí quốc tế tại Hội thảo Nghiên cứu Khoa học của Khoa Luật Quốc tế - Học viện Ngoại giao.

Những trải nghiệm đó không chỉ giúp Minh Nguyệt trưởng thành hơn về mặt học thuật mà còn giúp cô hiểu rõ hơn về chính mình. Cô học được cách làm việc trong một tập thể, học cách đối diện với áp lực, và quan trọng nhất là học cách kiên trì theo đuổi mục tiêu của mình.

Bài nghiên cứu khoa học của Minh Nguyệt và nhóm được in trên tạp chí quốc tế tại Hội thảo Nghiên cứu Khoa học Khoa Luật Quốc tế.

Hiện tại, Minh Nguyệt rất biết ơn khi được chọn là Gương mặt sinh viên trong Chiến dịch Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh năm 2026 của Học viện Ngoại giao. Đây không chỉ là một niềm vinh dự mà còn là cơ hội để cô chia sẻ câu chuyện của mình tới nhiều bạn học sinh và sinh viên hơn. Từ trải nghiệm của bản thân, Minh Nguyệt muốn gửi một lời nhắn tới các bạn học sinh lớp 12 sắp bước vào đại học, cũng như các bạn sinh viên năm nhất đang còn nhiều băn khoăn và lo lắng.

“Đại học là một hành trình rất đặc biệt. Ở đó, mỗi người sẽ có những bước đi khác nhau, những khó khăn khác nhau và cả những cơ hội riêng của mình. Vì vậy, các bạn đừng bao giờ tự ti về bản thân hoặc nghĩ rằng mình chưa đủ giỏi để thử sức với điều gì đó. Đôi khi, điều duy nhất ngăn cản chúng ta chính là sự do dự của chính mình. Chỉ cần dám thử, dám bước ra khỏi vùng an toàn, mỗi người đều có thể tìm thấy những cơ hội để phát triển và tỏa sáng” - Nữ sinh bày tỏ.

Chia sẻ về châm ngôn sống của mình, Minh Nguyệt cho biết: “Những ngày khó khăn nhất thường dẫn tới những kết quả đáng tự hào nhất”. Và đây cũng là câu châm ngôn cô muốn gửi gắm tới các bạn học sinh năm nay với vai trò là một Gương mặt sinh viên của Học viện Ngoại giao.

Minh Nguyệt tin rằng nếu luôn giữ tinh thần dám thử và không ngừng nỗ lực, các bạn sẽ có những năm tháng đại học thật đáng nhớ và ý nghĩa. Đôi khi, chỉ cần cho bản thân thêm một chút thời gian, thêm một chút dũng khí để thử sức và thêm một chút niềm tin vào chính mình, mỗi người sẽ nhận ra rằng mình có thể đi xa hơn rất nhiều so với những gì từng nghĩ.

Thành tích cá nhân của Trần Minh Nguyệt:

- Bằng khen Cán bộ Truyền thông có thành tích xuất sắc trong công tác truyền thông của Hội sinh viên Việt Nam 2025;

- Gương mặt sinh viên Chiến dịch Truyền thông và Tư vấn Tuyển sinh Học viện Ngoại giao năm 2026;

- Bài Nghiên cứu khoa học được in trong Tạp chí quốc tế tại Hội thảo Nghiên cứu Khoa học - Khoa Luật quốc tế - Học viện Ngoại giao 2025;

- Top 12 The E-face - Cuộc thi tìm kiếm Đại sứ sinh viên Khoa Tiếng Anh - Học viện Ngoại giao;

- Top 20 Cuộc thi Nhà diễn thuyết Tài ba - Voicemaster 2025 - Học viện Ngoại giao;

- Sinh viên Luật quốc tế song bằng Ngôn Ngữ Anh Học viện Ngoại giao;

- Danh hiệu Học sinh giỏi Tiêu biểu Thủ đô Hà Nội 2024;

- Giải Nhì Học sinh giỏi Lịch Sử Thành phố Hà Nội 2024;

- Giải Nhất Học sinh giỏi Lịch Sử Cụm Long Biên - Gia Lâm; Thành viên Ban Truyền Thông Trung Ương Hội sinh viên Việt Nam.



