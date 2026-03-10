Nữ sinh đất cảng với hành trình phá vỡ giới hạn để định vị một thanh xuân rực rỡ

SVO - Vũ Phương Thảo (sinh năm 2005), sinh viên chuyên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, không chỉ duy trì thành tích nhận học bổng khuyến khích học tập tất cả các kỳ mà còn xuất sắc chạm tay đến danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025. Chặng đường vươn tới danh hiệu của nữ sinh đất Cảng không phải là một con đường trải hoa hồng, mà là bản tuyên ngôn mạnh mẽ của tuổi trẻ dám dấn thân, từ chối sự an toàn nhạt nhòa để tự tay khắc họa một thời sinh viên rực rỡ và đa nhiệm.

Phá vỡ giới hạn chuyên ngành để sống trọn thanh xuân

Khi nhắc đến sinh viên ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, người ta thường mường tượng đến những người trẻ ngày đêm gắn liền với các quy trình vận tải, kho bãi hay những bảng biểu khô khan. Thế nhưng, Vũ Phương Thảo lại mang đến một định nghĩa hoàn toàn khác biệt. Bảng vàng thành tích của cô sinh viên tuổi đôi mươi giống như một bức tranh đa sắc, trải dài và rực rỡ trên vô vàn lĩnh vực. Từ đấu trường rực lửa của “Cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới”, những màn đấu trí căng thẳng tại “Cuộc thi Olympic Tiếng Anh”, cho đến những lý lẽ sắc bén trên bục tranh biện hay tư duy nhạy bén ở sân chơi Kinh doanh số, Thảo luôn hiện diện với một nguồn năng lượng căng tràn. Nhiều người không khỏi bất ngờ và tự hỏi, làm sao một cô gái lại có thể làm xuất sắc ở quá nhiều sân chơi dường như chẳng mấy liên quan đến nhau? Lời giải đáp không nằm ở việc Thảo cố gắng gò ép hay rập khuôn tư duy của mình cho vừa vặn với từng cuộc thi. Ngược lại, bí quyết của cô xuất phát từ khát khao mãnh liệt được tối đa hóa mọi trải nghiệm vô giá của thanh xuân. Phương Thảo: “Mình không bao giờ đóng khung bản thân chỉ là một sinh viên học Logistics, mình luôn coi bản thân là một người đi giải quyết vấn đề”.

Chính tâm thế rộng mở ấy đã giúp cô nàng tháo gỡ mọi giới hạn. Với Thảo, kiến thức không bị chia cắt bởi ranh giới ngành nghề. Cô nàng xem tin học là một công cụ đắc lực, tiếng Anh là chiếc chìa khóa vạn năng để mở ra những chân trời mới, và tranh biện chính là nền tảng tư duy để nhìn nhận vấn đề đa chiều. Khi những mảnh ghép ấy kết hợp lại, Thảo đã tự kiến tạo nên một phiên bản đa nhiệm bản lĩnh và đầy tự tin. Sự dấn thân không mệt mỏi, dám can đảm bước ra khỏi vùng an toàn để thử thách bản thân đã mang về cho cô một thành quả vô cùng xứng đáng, danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương đầy danh giá.

Tuy nhiên, tuổi trẻ dẫu nhiệt huyết đến đâu cũng không được đúc bằng thép. Đằng sau những vinh dự bề nổi là sức nặng của kỳ vọng và trách nhiệm. Vừa đảm bảo khối lượng bài vở khổng lồ để giữ vững học bổng, vừa gánh vác hàng loạt vai trò nòng cốt từ Phó Bí thư Chi đoàn đến Phó trưởng Ban chuyên môn Câu lạc bộ Logistics, Thảo thừa nhận bản thân từng không ít lần chạm ngưỡng quá tải. Những chông chênh, mỏi mệt là điều khó tránh khỏi khi cô sinh viên tuổi đôi mươi phải liên tục phân mảnh quỹ thời gian cho quá nhiều vai trò. Thế nhưng, thay vì để áp lực quật ngã, Thảo chọn cách đối diện đầy lý trí. Nhớ lại những khoảng lặng bế tắc đó, cô nàng bộc bạch: “Mình không quen hô hào những khẩu hiệu suông để tự trấn an. Thay vào đó, mình chọn cách ngồi xuống và dọn dẹp lại mớ hỗn độn trong công việc. Mình sắp xếp lại thứ tự ưu tiên một cách dứt khoát, học cách cởi mở hơn để tìm kiếm sự đồng hành từ tập thể, và tĩnh lại để nghe xem bản thân thực sự cần gì. Thay vì ồn ào gồng gánh, mình dùng sự kỷ luật và một cái đầu lạnh để đi qua khủng hoảng, biến những lực cản vô hình ấy thành bước đà vững chắc để chạm tay đến mục tiêu”.

Phía sau bảng vàng thành tích là trái tim sẻ chia và bản lĩnh định vị tuổi trẻ

Không chỉ là một nữ sinh sắc sảo trên các đấu trường học thuật, Phương Thảo ở đời thường mang một trái tim dạt dào tình nhân ái. Lòng trắc ẩn ấy được bồi đắp sâu sắc qua những ngày tháng cô làm tình nguyện viên cho dự án “Nuôi em”. Việc tận mắt chứng kiến niềm vui rạng rỡ của những em nhỏ vùng cao khi nhận được bữa cơm no đủ đã mang đến cho Thảo một sự thức tỉnh mạnh mẽ. Cô nàng chia sẻ: “Nhìn nụ cười của các em, mình chợt nhận ra việc được đi học, được mang trên vai những áp lực bài vở thực chất lại là một đặc ân quá đỗi may mắn”. Nhận thức ấy đã trở thành động lực to lớn, thôi thúc cô sinh viên trẻ phải nỗ lực thành công hơn nữa để có đủ năng lực dang tay giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn.

Đó là lý do người ta thấy một Phương Thảo không bao giờ mỏi mệt trên hành trình chinh phục những đỉnh cao học thuật hay các sân chơi kiến thức. Với nữ sinh đất Cảng, mỗi học bổng đạt được, mỗi giải thưởng ghi danh hay danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương vừa qua, thực chất đều là những viên gạch để cô xây dựng nên một nền tảng vững chãi. Nền tảng ấy không phải để đánh bóng tên tuổi cá nhân, mà để cô nàng có đủ tầm vóc, đủ nguồn lực thực hiện những dự án cộng đồng và chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Câu chuyện của Vũ Phương Thảo không chỉ là bản thành tích cá nhân rực rỡ của một “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương, mà còn là lời hồi đáp đanh thép cho câu hỏi “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?”. Với Thảo, giá trị của thanh xuân không đo bằng sự an yên, mà được tính bằng những lần dám thử sai, những đêm miệt mài bên trang sách và cả những bước chân không mỏi trên hành trình thiện nguyện. Hành trình của nữ sinh chính là minh chứng sống động rằng: “Khi chúng ta ngừng đặt ra giới hạn cho bản thân và bắt đầu hành động bằng một trái tim ấm nóng cùng cái đầu lạnh, mọi đỉnh cao đều có thể chinh phục”.