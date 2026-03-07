Thủ lĩnh sinh viên Khoa học dữ liệu chinh phục loạt thành tích cấp Trung ương: Khi tri thức song hành cùng cống hiến

SVO - Trong dòng chảy sôi động của phong trào sinh viên cả nước, Trần Tuấn Thái (sinh năm 2002) - cử nhân ngành Khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM là gương mặt tiêu biểu của thế hệ trẻ thời đại số. Hành trình học tập và cống hiến của Tuấn Thái không chỉ được đánh dấu bằng những thành tích ấn tượng cấp Trung ương, mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người sinh viên “vừa hồng, vừa chuyên” giàu nhiệt huyết và luôn hướng về cộng đồng.

Trần Tuấn Thái - cử nhân ngành Khoa học dữ liệu, Khoa Toán - Tin học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Lựa chọn từ đam mê, trưởng thành qua danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Sinh ra tại tỉnh Đồng Tháp, Thái không chỉ nổi bật ở thành tích học tập mà còn ghi dấu ấn đậm nét trong công tác Đoàn - Hội với vai trò Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường. Với Thái, tri thức không dừng lại ở giảng đường mà phải được đặt trong mối liên hệ mật thiết với cộng đồng và sự phát triển của quê hương.

Tuấn Thái (thứ hai từ trái sang) - Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. HCM.

Quyết định theo học ngành Khoa học dữ liệu xuất phát từ niềm yêu thích toán học, công nghệ và mong muốn ứng dụng chuyên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội. Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, Thái tin rằng dữ liệu không chỉ là những con số khô khan mà là nguồn tài nguyên quý giá, nếu được khai thác đúng cách sẽ tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng. “Bên cạnh chất lượng đào tạo, môi trường học tập năng động, sáng tạo của Nhà trường đã giúp mình rèn luyện tư duy khoa học, bản lĩnh và tinh thần trách nhiệm của một sinh viên trẻ”, Thái chia sẻ.

Trong quá trình học tập và rèn luyện, Thái đã đạt nhiều danh hiệu như: Giải thưởng "Sao Tháng Giêng" cấp Trung ương năm học 2023 - 2024; danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII năm 2025; “Điển hình Thanh niên tiên tiến Đại học Quốc gia TP. HCM làm theo lời Bác” giai đoạn 2021 - 2025.

“Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII năm 2025.

Đặc biệt, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2023 – 2024 do Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng là dấu mốc quan trọng trong hành trình của Thái. “Đây không chỉ là sự ghi nhận cho nỗ lực cá nhân mà còn là kết quả của sự đồng hành từ thầy cô, bạn bè và tổ chức Đoàn - Hội. Danh hiệu ấy nhắc mình phải sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng”, Thái bày tỏ.

Phong trào, hoạt động Đoàn - Hội: Bệ phóng cho hành trình cống hiến

Những năm đại học, Thái gắn bó sâu sắc với các hoạt động tình nguyện, đặc biệt là Chiến dịch Mùa hè xanh tại quê nhà Đồng Tháp. Tại đây, Thái cùng gần 30 sinh viên tham gia lắp đặt gần 100 bóng đèn năng lượng mặt trời, hỗ trợ người dân khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa vào ban đêm; tổ chức sinh hoạt hè, hỗ trợ học tập cho thiếu nhi; tham gia vệ sinh, sửa chữa các công trình công cộng.

Tham gia Chiến dịch Mùa hè xanh tại Đồng Tháp, thực hiện lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời và hỗ trợ các công trình thanh niên tại địa phương.

Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ sinh viên khó khăn, thúc đẩy phong trào “Sinh viên 5 tốt” gắn với phục vụ cộng đồng cũng được Thái trực tiếp tham gia điều phối trên cương vị cán bộ Đoàn - Hội. “Giúp đỡ cộng đồng không nhất thiết phải bắt đầu từ những dự án lớn mà có thể từ những việc làm nhỏ nhưng bền bỉ và xuất phát từ trách nhiệm của người trẻ”, Thái cho biết.

Tuấn Thái tham gia điều phối và tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, phong trào tình nguyện và chương trình hỗ trợ sinh viên gắn với phục vụ cộng đồng.

Theo Thái, bí quyết để giữ thành tích học tập tốt trong khi vẫn tích cực tham gia hoạt động phong trào là quản lý thời gian hiệu quả và xác định rõ mục tiêu từng giai đoạn. Thái luôn ưu tiên những nhiệm vụ quan trọng, chủ động điều chỉnh kế hoạch khi quá tải và không ngại tìm sự hỗ trợ từ thầy cô, bạn bè.

Áp lực lớn nhất với Thái là quỹ thời gian hạn hẹp khi cùng lúc phải tập trung vào việc học chuyên ngành và công tác Đoàn – Hội. Tuy nhiên, thay vì né tránh, cậu bạn chọn cách đối diện, giữ tinh thần lạc quan và kiên trì theo đuổi mục tiêu đã đề ra.

Với Thái, hành trình sinh viên không chỉ được đo bằng điểm số hay thành tích, mà còn ở việc những kiến thức học được đã đóng góp gì cho xã hội. Ba giá trị Thái tâm đắc “Trí tuệ – Bản lĩnh – Trách nhiệm” trở thành kim chỉ nam xuyên suốt quá trình học tập và cống hiến.

Không ngừng nỗ lực cân bằng giữa chuyên môn và công tác Đoàn – Hội, hướng tới ứng dụng tri thức vào thực tiễn.

Trong thời đại 4.0, Tuấn Thái mong muốn tiếp tục làm chủ tri thức và công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực Khoa học dữ liệu, để góp phần giải quyết các bài toán về quản lý, giáo dục, an sinh xã hội và phát triển bền vững tại địa phương.

“Đóng góp cho đất nước không chỉ bằng chuyên môn mà còn bằng thái độ sống tích cực và tinh thần phụng sự. Mỗi việc làm dù nhỏ nhưng xuất phát từ trách nhiệm và sự tử tế đều có thể tạo nên giá trị bền vững”, cậu bạn chia sẻ.

Hành trình của Trần Tuấn Thái là hình ảnh tiêu biểu của sinh viên Việt Nam thời đại mới: có tri thức, có khát vọng, sống nhân ái và cống hiến. Khi tri thức song hành cùng trách nhiệm xã hội, mỗi người trẻ đều có thể tạo nên dấu ấn riêng trên con đường trưởng thành và phụng sự cộng đồng.

Một số thành tích nổi bật của Trần Tuấn Thái: - Danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VIII năm 2025; - Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” cấp Trung ương năm học 2023 – 2024; - Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương năm học 2023 – 2024; - Danh hiệu “Điển hình Thanh niên tiên tiến Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh làm theo lời Bác” giai đoạn 2021 – 2025; - Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ​​đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2023 - 2024 và 2024 – 2025; - Bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Đồng Tháp đã có thành tích xuất sắc trong tham gia Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tỉnh Đồng Tháp năm 2023, 2024 và 2025; - Bằng khen của Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM có đóng góp xuất sắc trong hoạt động tình nguyện, cần nhân rộng điển hình năm 2024; - Giấy khen của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025.

