Hoàng Thu Phương - Từ quyết định trở lại giảng đường đến hành trình tích lũy kinh nghiệm nghề Dược

SVO - Sau thời gian đi làm, Hoàng Thu Phương (sinh năm 1998) trở lại học và hiện là sinh viên năm hai Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương. Phương duy trì kết quả học tập ổn định, đồng thời làm thêm tại quầy thuốc để rèn kỹ năng tư vấn, nắm quy trình bán và sử dụng thuốc an toàn, tích lũy kinh nghiệm nghề ngay từ khi còn đi học.

Trở lại giảng đường sau trải nghiệm đi làm

Quyết định quay lại giảng đường của Thu Phương không xuất phát từ cảm hứng nhất thời, mà từ quá trình suy nghĩ nghiêm túc về định hướng nghề nghiệp và tương lai lâu dài. Trước khi theo học ngành Dược, Thu Phương từng làm việc trong môi trường thực tế. Thời gian đó giúp Phương hiểu rõ áp lực công việc, giá trị của thu nhập và giới hạn của bản thân khi thiếu nền tảng chuyên môn bài bản. Từ trải nghiệm ấy, Phương xác định nếu muốn phát triển bền vững và có cơ hội đóng góp nhiều hơn cho xã hội, việc tiếp tục học tập là điều cần thiết.

Hoàng Thu Phương hiện là sinh viên năm hai Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

“Sau khi đi làm, mình nhận ra kiến thức chuyên môn là yếu tố quyết định để có thể đi xa. Mình không muốn dừng lại ở những công việc mang tính ngắn hạn, nên đã lựa chọn quay lại học để đầu tư nghiêm túc cho tương lai”, Thu Phương chia sẻ.

Lựa chọn ngành Dược của Thu Phương gắn với mong muốn làm việc trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe – nơi đòi hỏi sự chính xác, trách nhiệm và kiến thức chuyên sâu. Với Phương, việc đi làm trước rồi mới học không phải là một bước chậm lại, mà là quá trình tích lũy trải nghiệm để hiểu rõ mình cần gì và phải làm gì.

Nỗ lực học tập và tích lũy thực tiễn tại giảng đường

Bước vào năm hai tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Thu Phương xác định rõ mục tiêu học tập và rèn luyện nghề nghiệp. Chương trình đào tạo ngành Dược với khối lượng kiến thức chuyên môn lớn, yêu cầu thực hành nghiêm ngặt và áp lực kiểm tra, thi cử đặt ra không ít thách thức. Trước yêu cầu đó, Thu Phương chủ động xây dựng kế hoạch học tập cụ thể, phân bổ thời gian hợp lý cho từng học phần, đồng thời tích cực trao đổi với giảng viên để củng cố kiến thức còn hạn chế.

Thu Phương tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội và các phong trào rèn luyện kỹ năng, nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng.

Song song với việc học, Thu Phương làm thêm tại một quầy thuốc tư nhân nhằm tích lũy kinh nghiệm thực tế. Công việc này giúp Phương rèn luyện kỹ năng giao tiếp với khách hàng, nắm vững hơn nguyên tắc tư vấn sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiểu rõ trách nhiệm nghề nghiệp của người làm công tác dược. “Khi trực tiếp tư vấn cho khách, mình nhận ra mỗi lời hướng dẫn đều cần chính xác và cẩn trọng. Điều đó khiến mình ý thức rõ hơn về trách nhiệm của người làm nghề”, Thu Phương chia sẻ.

Việc cân bằng giữa học tập và làm thêm có thời điểm tạo áp lực đáng kể. Tuy nhiên, thay vì xem đó là trở ngại, Thu Phương coi đây là quá trình rèn luyện kỷ luật và khả năng thích ứng. Sự kiên trì từng ngày giúp Phương từng bước củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng và tạo nền tảng vững chắc cho định hướng nghề nghiệp lâu dài trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Tri ân mái trường, kiên định hành trình trở thành dược sĩ có trách nhiệm

Nhắc đến quãng thời gian học tập, Hoàng Thu Phương luôn dành sự trân trọng đặc biệt cho Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương – nơi Thu Phương đang theo học. Theo Phương, nhà trường không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn tạo môi trường rèn luyện kỷ luật, thái độ nghề nghiệp và ý thức trách nhiệm. Từ những giờ học lý thuyết trên lớp đến các buổi thực hành trong phòng thí nghiệm, từ yêu cầu nghiêm túc trong đào tạo đến sự động viên kịp thời khi sinh viên gặp khó khăn, tất cả đã góp phần hình thành nền tảng chuyên môn và tác phong làm việc cho người học.

Thu Phương cùng các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương nhận Bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố.

Thu Phương đặc biệt ghi nhận sự tận tâm của đội ngũ giảng viên. “Thầy cô không chỉ dạy kiến thức mà còn nhắc mình phải cẩn trọng, chính xác và có trách nhiệm với từng lời tư vấn sau này. Những điều đó rất quan trọng với người làm trong lĩnh vực y dược”, Phương chia sẻ. Với cô, những bài học về đạo đức nghề nghiệp và tinh thần phục vụ cộng đồng là hành trang lâu dài trên con đường làm nghề.

Bên cạnh học tập, Thu Phương tham gia các hoạt động tình nguyện do nhà trường và địa phương tổ chức như tư vấn sức khỏe cộng đồng, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn. “Mình nghĩ sống có ích trước hết là hoàn thành tốt việc học, sau đó là biết quan tâm và đóng góp trong khả năng của mình”, Thu Phương cho biết.

Thu Phương tham gia hoạt động cùng các bạn cán sự trong chương trình tập huấn “Thủ lĩnh trẻ”.

Thu Phương xác định việc học ngành Dược đòi hỏi kiến thức chuyên môn vững và ý thức tuân thủ chặt chẽ đạo đức nghề nghiệp. Sau thời gian đi làm, cô lựa chọn quay lại giảng đường với mục tiêu rõ ràng, tập trung tích lũy kiến thức, rèn kỹ năng thực hành và chuẩn bị nền tảng nghề nghiệp lâu dài. Từ trải nghiệm thực tế đến quá trình học tập hiện tại, Phương từng bước xây dựng định hướng trở thành dược sĩ có năng lực chuyên môn và trách nhiệm trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

(Ảnh: NVCC)