Nữ sinh ngành Dược ghi dấu từ thành tích học tập đến phát triển phong trào sinh viên

Tú Chân
SVO - Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2005), sinh viên lớp 16A2 ngành Dược, trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, ghi dấu ấn với kết quả học tập và nhiệt huyết trong phong trào sinh viên. Là Bí thư Chi đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành khóa VI và Đội phó Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện, Duyên không ngừng rèn luyện chuyên môn, bản lĩnh và tinh thần cống hiến, từng bước khẳng định hình ảnh sinh viên Dược trách nhiệm, cầu tiến và giàu khát vọng.

Chọn ngành Dược từ trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng

Ngay từ khi lựa chọn ngành học, Duyên đã nhìn nghề Dược như một lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và sự tin cậy của con người. Bước vào giảng đường, cô ý thức rằng việc học Dược không chỉ đòi hỏi nền tảng kiến thức vững vàng mà còn cần sự cẩn trọng, đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm cao. Với Mỹ Duyên, đây không đơn thuần là con đường xây dựng tương lai cá nhân, mà là hành trình học để có thể phục vụ cộng đồng một cách nghiêm túc và lâu dài.

z7566109645997-7408b5140b74b13c5633aeb86ea75b61.jpg
Nguyễn Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2005), sinh viên lớp 16A2 ngành Dược, trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương.

Trong quá trình học tập, Duyên luôn chú trọng trau dồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng thực hành và tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội, phong trào sinh viên, các chương trình tình nguyện. Những trải nghiệm ấy giúp cô hiểu rằng việc học không chỉ gói gọn trong sách vở mà còn được bồi đắp qua từng hành động cụ thể, qua tinh thần trách nhiệm với tập thể và cộng đồng. Chính sự kết hợp giữa chuyên môn và dấn thân ấy đang từng bước định hình một hành trình nghề nghiệp, nơi lý tưởng phục vụ con người trở thành kim chỉ nam cho tương lai.

Học cách vượt qua chính mình trên giảng đường ngành Dược

Những năm tháng sinh viên của Mỹ Duyên không chỉ được đo bằng thành tích học tập hay vai trò cán bộ Đoàn – Hội, mà còn được khắc họa bởi hành trình vượt qua thử thách để trưởng thành.

z7566109847103-0ba2900a2c7bbafcbc6f97a9dc8dee59.jpg
Ngay từ khi lựa chọn ngành học, Duyên đã nhìn nghề Dược như một lĩnh vực gắn trực tiếp với sức khỏe và sự tin cậy của con người.

Bước vào môi trường mới, Duyên từng đối diện với không ít áp lực: khối lượng kiến thức chuyên ngành nặng, yêu cầu thực hành nghiêm túc, cùng lúc đảm nhiệm công tác Đoàn và hoạt động tình nguyện. Có thời điểm, sự mệt mỏi và hoang mang khiến cô tự hỏi: “Liệu mình có đủ khả năng để tiếp tục không?”. Nhưng chính trong những khoảnh khắc ấy, Duyên nhận ra khó khăn không phải để dừng lại, mà để học cách bước tiếp vững vàng hơn.

“Mình học cách kiên trì với mục tiêu đã chọn, chấp nhận thất bại như một phần của trưởng thành và luôn cố gắng tốt hơn chính mình của ngày hôm qua”, Duyên chia sẻ. Từ việc hoàn thành tốt một học kỳ, vượt qua những học phần chuyên môn khó, đến việc tự lập trong cuộc sống xa nhà, mỗi “thành công nhỏ” đều trở thành động lực để cô tiếp tục nỗ lực.

z7566109423886-7fadd474cb78ab467d96a07cc7578898.jpg
Trong quá trình học tập, Duyên luôn chú trọng trau dồi kiến thức chuyên ngành, rèn luyện kỹ năng thực hành và tích cực tham gia hoạt động Đoàn – Hội.

Hành trình ấy có sự đồng hành của thầy cô và nhà trường. Với Duyên, môi trường học tập tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp và tinh thần trách nhiệm. “Mình biết ơn thầy cô vì đã không chỉ dạy cách học, mà còn dạy cách làm nghề bằng cái tâm, cách sống tử tế và biết cống hiến cho xã hội”, cô bày tỏ.

z7566110010771-9c052bbb61dd2d7975438e591f9d43de.jpg
Mỗi “thành công nhỏ” đều trở thành động lực để Duyên tiếp tục nỗ lực.

Chính sự dìu dắt ấy đã giúp Duyên từng bước khẳng định mình qua kết quả học tập, sự tín nhiệm trong công tác Đoàn – Hội và tinh thần tích cực trong phong trào sinh viên. Lấy châm ngôn “Cố gắng không phải để hơn người khác, mà để hơn chính mình của ngày hôm qua” làm kim chỉ nam, nữ sinh ngành Dược đang xây dựng hành trang tri thức, đạo đức và bản lĩnh để vững bước trên con đường trở thành người dược sĩ trong tương lai.

z7566112816432-3063e2edbfe95b36ea9a1877d27c91d0.jpg

(Ảnh: NVCC)

Tú Chân
