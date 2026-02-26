Nữ sinh ngành Logistics liên tiếp đạt danh hiệu Sinh viên Giỏi và giải Nhì nghiên cứu khoa học

SVO - Huỳnh Thị Thanh Ngân (sinh năm 2005), hiện là sinh viên năm 3 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi. Cô ghi dấu ấn với kết quả học tập ổn định qua nhiều học kỳ, liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” và giải Nhì cấp Khoa tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 38 năm học 2024-2025.

Giữ nhịp học tập ổn định với phương pháp tự học khoa học

Sớm xác định định hướng nghề nghiệp và nhận thức rõ vai trò của Logistics trong nền kinh tế hiện đại, Thanh Ngân lựa chọn theo học ngành này với mục tiêu phát triển lâu dài. Chia sẻ về quyết định của mình, Ngân cho biết: “Mình chọn Logistics vì đây là lĩnh vực có tiềm năng phát triển lớn và phù hợp với sở thích thuộc khối ngành kinh tế của mình”.

Thanh Ngân hiện là sinh viên năm 3 ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

Duy trì điểm trung bình tích lũy hệ 4 từ 3.26 đến 3.53 qua nhiều học kỳ, Thanh Ngân xem tự học là yếu tố quyết định. Từ chỗ còn mơ hồ trong năm nhất, cô từng bước xây dựng thời gian biểu khoa học, cân đối giữa học và nghỉ, tập trung ghi chép trọng tâm thay vì sao chép toàn bộ nội dung.

“Mình nhận ra học theo trọng tâm giúp hệ thống kiến thức tốt hơn và duy trì sự tập trung”, Thanh Ngân chia sẻ. Phương pháp này tiếp tục được cô điều chỉnh phù hợp với khối lượng kiến thức năm ba, tạo nền tảng vững chắc cho định hướng nghề nghiệp sau này.

Từ danh hiệu “Sinh viên Giỏi” đến Giải Nhì nghiên cứu khoa học

Với những nỗ lực trong học tập, Thanh Ngân liên tiếp đạt danh hiệu “Sinh viên Giỏi” trong hai năm học 2023–2024 và 2024–2025. Theo Ngân, mỗi danh hiệu không chỉ là sự ghi nhận kết quả mà còn phản ánh cả quá trình rèn luyện nghiêm túc qua từng học kỳ. “Mình xem đó là cơ sở để nhìn lại hành trình phấn đấu và là động lực để tiếp tục duy trì tinh thần học tập kỷ luật, trách nhiệm hơn mỗi ngày”, Thanh Ngân chia sẻ.

Thanh Ngân xuất sắc giành giải Nhì cấp Khoa tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 38 năm học 2024-2025.

Dấu ấn học thuật của Thanh Ngân còn được ghi dấu qua Giải Nhì cấp Khoa tại Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 38 năm học 2024-2025. Thành tích này đánh dấu bước chuyển trong tư duy học tập của cô, từ tiếp thu kiến thức sang chủ động đặt vấn đề, phân tích và chứng minh bằng căn cứ khoa học. Quá trình thực hiện đề tài giúp cô rèn luyện kỹ năng tìm kiếm tài liệu, xử lý thông tin và trình bày vấn đề logic, có hệ thống.

Trong hai nhiệm kỳ tham gia xây dựng Liên Chi Đoàn Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng, Thanh Ngân từng bước rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, khả năng lắng nghe và phối hợp tổ chức hoạt động. Những trải nghiệm thực tế này giúp Ngân nâng cao năng lực điều phối, xử lý tình huống và quản lý công việc, đồng thời bổ trợ trực tiếp cho quá trình học tập chuyên môn và định hình tư duy trách nhiệm trong môi trường tập thể.

Thanh Ngân đảm nhiệm vai trò Trưởng ban kiểm phiếu, đọc quyết định tại Đại hội Liên chi đoàn.

Định hình trách nhiệm và mục tiêu từ hành trình học tập, rèn luyện

Với những nỗ lực trong học tập, nghiên cứu khoa học và hoạt động Đoàn – Hội, Ngân đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, một dấu mốc quan trọng trong quá trình rèn luyện và trưởng thành. Trải qua quá trình bồi dưỡng và thử thách trước khi được kết nạp, Ngân có điều kiện tìm hiểu một cách hệ thống về lịch sử, vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những nguyên tắc tổ chức, kỷ luật mà mỗi đảng viên cần tuân thủ. Từ đó, Ngân xác định rõ định hướng: tiếp tục duy trì kết quả học tập ổn định, rèn luyện tác phong nghiêm túc, chấp hành quy định và chủ động đóng góp vào các hoạt động chung, thay vì xem việc kết nạp chỉ là một cột mốc hình thức.

Trong quá trình cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và công tác Đoàn, Thanh Ngân từng đối diện với áp lực về thời gian, đặc biệt khi nhiều nhiệm vụ trùng thời điểm. Có giai đoạn cô cảm thấy quá tải vì lo lắng không hoàn thành tốt tất cả công việc. Để tháo gỡ, Thanh Ngân lựa chọn cách sắp xếp thứ tự ưu tiên, lập kế hoạch theo ngày và chủ động trao đổi với các thành viên để phân công hợp lý. “Mình học cách chia nhỏ công việc và giải quyết từng phần thay vì để áp lực dồn lại”, cô cho biết.

Thanh Ngân được tuyên dương danh hiệu Sinh viên Giỏi tại Lễ trao bằng tốt nghiệp năm học 2024-2025.

Thời gian tới, Thanh Ngân xác định tiếp tục duy trì kết quả học tập ổn định, đồng thời tập trung hệ thống hóa và đào sâu các học phần cốt lõi của ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Bên cạnh đó, Ngân dự kiến tham gia thêm các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm rèn luyện năng lực phân tích dữ liệu và khả năng áp dụng kiến thức vào tình huống thực tế. Song song với học tập, Ngân định hướng thực tập tại doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến cảng biển để hiểu rõ quy trình vận hành, quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường thực tiễn.

Từ trải nghiệm của bản thân, Thanh Ngân cho rằng kết quả học tập và rèn luyện chỉ thực sự bền vững khi được tích lũy qua quá trình làm việc nghiêm túc, có kế hoạch và tự đánh giá thường xuyên. Theo Ngân, điều quan trọng không nằm ở xuất phát điểm, mà ở khả năng nhìn thẳng vào hạn chế của mình và chủ động điều chỉnh để tiến bộ qua từng giai đoạn.

(Ảnh: NVCC)