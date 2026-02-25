Ngọn lửa đam mê của nữ sinh Thủy lợi: Mang vẻ đẹp Việt ra thế giới qua từng khung hình

SVO - Không chỉ dừng lại ở những bài giảng, Nguyễn Thị Vân - sinh viên ngành Quản trị dịch vụ Du lịch và lữ hành, trường Đại học Thủy lợi đang thực hiện hóa khát khao, quảng bá vẻ đẹp đất nước theo một cách rất riêng. Bước ra từ những khó khăn ngày đầu tự lập, từ việc đi bộ hàng cây số để tiết kiệm tiền cast, đến việc đối mặt với sự hoài nghi của gia đình, Vân đã khẳng định bản thân trong vai trò người mẫu ảnh chuyên nghiệp. Với cô gái trẻ gốc Quảng Ninh, mỗi khung hình không chỉ là nghệ thuật, mà còn là lời mời gọi bạn bè quốc tế đến với cảnh sắc và con người Việt Nam.

Nguyễn Thị Vân (sinh năm 2006) mang trong mình ngọn lửa đam mê với ống kính và khao khát được thể hiện cá tính riêng. Từ cô gái gốc Quảng Ninh với ý chí kiên cường, Vân đã từng bước khẳng định bản thân trong nghề người mẫu ảnh, tự trang trải cuộc sống sinh viên và góp phần quảng bá du lịch Việt Nam.

Tình yêu với nhiếp ảnh và mong muốn được thể hiện bản thân trước ống kính nảy mầm trong Vân từ những năm học lớp 11. "Khi đó, mình nhận ra bản thân rất thích chụp ảnh và thể hiện sự tự tin trước ống kính", Vân chia sẻ. Cô bắt đầu tìm kiếm cơ hội hợp tác (collab) để tích lũy kinh nghiệm và xây dựng hồ sơ năng lực (portfolio) của bản thân.

Những ngày đầu, Vân làm người mẫu ảnh chỉ với mong muốn học hỏi và thử sức. Tuy nhiên, bằng sự nghiêm túc và đam mê, Vân dần khẳng định được năng lực và nhận được những lời mời chụp ảnh chuyên nghiệp hơn.

Con đường đến với thành công không bằng phẳng, Vân chia sẻ về những khó khăn ban đầu: "Những ngày đầu đi làm mẫu, tiền cast không nhiều, có hôm mình phải đi bộ 2 – 3 km để đến địa điểm chụp, vì muốn tiết kiệm chi phí".

Bên cạnh công việc người mẫu ảnh, Vân còn làm thêm nhiều công việc khác như phục vụ quán cà phê, bán quần áo, bán đồ ăn vặt để trang trải cuộc sống sinh viên và không muốn bố mẹ phải lo lắng.

Áp lực tài chính và sự nghi ngờ từ gia đình là những rào cản lớn nhất mà Vân phải đối mặt. Ban đầu, gia đình không ủng hộ con đường cô lựa chọn, vì lo lắng. Tuy nhiên, trước sự nghiêm túc và quyết tâm của Vân, gia đình đã tin tưởng và ủng hộ.

Vân chia sẻ về bí quyết vượt qua khó khăn: "Chỉ cần không bỏ cuộc, bản thân sẽ tiến bộ từng ngày". Cô học cách quản lý thời gian để cân bằng giữa việc học và công việc, học cách tiết kiệm, tự lập và mạnh mẽ hơn sau mỗi thử thách.

Không chỉ là một công việc kiếm thêm thu nhập, nghề mẫu ảnh còn là niềm đam mê lớn của Vân. Cô tin rằng, thông qua những bức ảnh, cô có thể góp phần quảng bá du lịch Việt Nam, lan tỏa hình ảnh đẹp về con người và cảnh sắc quê hương.

Mỗi buổi chụp hình, mỗi cơ hội làm việc đều là một thành quả đáng trân trọng đối với Vân. Cô luôn trân trọng sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các nhiếp ảnh gia, chuyên viên trang điểm để cô có thể phát triển như ngày hôm nay. Không chỉ tự lo được cuộc sống cho bản thân, mà Vân còn có thể phụ giúp được gia đình một phần nhỏ ngay khi còn là sinh viên, đây là điều rất đáng tự hào.

Với Vân, thành công lớn nhất không phải là những thành tích nổi bật hay hoành tráng, mà là được sống với đam mê, tự lo được cho bản thân và dần dần trưởng thành hơn mỗi ngày.

Trong năm mới Bính Ngọ 2026, Vân hy vọng sẽ tiếp tục cân bằng, cố gắng học tập tốt ở trường, đồng thời phát triển bản thân hơn với nghề người mẫu ảnh, trở nên chuyên nghiệp hơn, tự tin hơn, có thêm nhiều cơ hội hợp tác, nhiều trải nghiệm mới. Cô muốn vừa học tốt, vừa phát triển đam mê, vừa có thêm thu nhập để tiếp tục tự lập và giúp đỡ gia đình.

Câu nói yêu thích nhất của Vân: "Bạn sẽ không thất bại cho đến khi bạn từ bỏ". Cô luôn tâm niệm rằng, khi mình ngã mà không có chỗ dựa như những đứa trẻ may mắn khác, thì bản thân càng phải học cách tự đứng vững.

Vân tin rằng mỗi người đều có một hành trình riêng. Có thể chậm, có thể nhiều thử thách, nhưng chỉ cần không từ bỏ, mọi nỗ lực đều sẽ được đền đáp. Vân khẳng định: "Mình của ngày hôm nay chưa phải là phiên bản hoàn hảo nhất, nhưng chắc chắn là phiên bản cố gắng nhất".

Cô gái trẻ nhắn nhủ đến mọi người: "Chỉ cần có ý chí và sự nỗ lực, dù xuất phát điểm ở đâu, bạn vẫn có thể từng bước đạt được điều mình mong muốn".

(Ảnh: NVCC)