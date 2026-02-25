Hành trình ghi danh Top 5 thế giới của nữ sinh Hàng hải

Vương Thu Hương là sinh viên Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Trưởng thành từ cú lùi bước

Sở hữu bảng thành tích dày đặc với những danh hiệu như: “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương, 5/6 kỳ giành học bổng, Đại sứ MOS Word 2019 và lọt Top 5 Thế giới cuộc thi "Vô địch Tin học văn phòng Thế giới" (MOSWC 2025), Vương Thu Hương dễ khiến người ta hình dung về một con đường học vấn trải đầy hoa hồng. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang ấy lại là một hành trình không ít chông gai, nơi sự bứt phá vươn tầm quốc tế được nhen nhóm từ chính một cú sẩy chân đầy tiếc nuối. Nhìn lại chặng đường 3 năm gắn bó với MOSWC, năm 2024 là một bước chững lại khó quên khi thành tích của Hương lùi từ Giải Nhì (2023) xuống Giải Khuyến khích (2024). Mang theo kỳ vọng từ bản thân và những người xung quanh, kết quả ấy khiến cô gái trẻ thực sự hụt hẫng. Đã có những lúc mệt mỏi, Hương từng nghĩ đến việc dừng lại trước áp lực thi cử và những bộn bề của cuộc sống.

Ván bài cá cược của thanh xuân

Tuy nhiên, thay vì gục ngã, Hương cho phép bản thân chậm lại để nhìn thẳng vào thực tế, nhận ra cú lùi đó không phải là thất bại mà là một lời nhắc nhở quý giá để điều chỉnh cách học, cách thi và cả cách đối diện với kỳ vọng. Chính giai đoạn đầy thử thách này đã rèn giũa nên một Vương Thu Hương trưởng thành hơn, biết chấp nhận sự không trọn vẹn để chuẩn bị tâm thế vững vàng cho những bước tiến xa hơn. Động lực thôi thúc cô gái đã có giải Quốc gia tiếp tục chinh chiến lần thứ 3 vào năm 2025 không đơn thuần vì thành tích, mà xuất phát từ khao khát vượt qua những giới hạn của vùng an toàn, từ cảm giác bản thân chưa thực sự hoàn thành trọn vẹn hành trình này. Hương coi đây là một ván bài cá cược với chính mình nhiều hơn là với kết quả, để xem bản thân có thể đi xa đến đâu nếu kiên trì đến cùng. Và sự liều lĩnh của tuổi trẻ đã được đền đáp xứng đáng khi tên cô được xướng tên trong Top 5 Thế giới. Dù có đôi chút tiếc nuối vì vuột mất huy chương đồng trong gang tấc, Hương vẫn tự hào vì đã dám bứt phá, đồng thời góp phần lan tỏa hình ảnh một đội tuyển Việt Nam thân thiện, cầu thị và đoàn kết trên đấu trường quốc tế.

Thu Hương rạng rỡ trên đấu trường quốc tế, khẳng định bản lĩnh của sinh viên Việt Nam.

Sự ưu tiên của tuổi trẻ

Không chỉ ghi dấu ấn trên đấu trường công nghệ quốc tế, Vương Thu Hương còn vừa xuất sắc bổ sung vào bảng vàng của mình một thành tích vô cùng đáng nể, đó là danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” tiêu biểu cấp Trung ương năm học 2024 - 2025. Cùng với đó, cô gái nhỏ còn duy trì phong độ học tập đáng ngưỡng mộ khi ẵm trọn 5/6 kỳ học bổng của trường. Để làm được điều này khi đang gánh trên vai áp lực của một tuyển thủ thi đấu thế giới và bộn bề công việc của một Bí thư lớp, quỹ thời gian của Hương gần như bị vắt kiệt. Khi được hỏi về bí quyết để cân bằng một khối lượng công việc khổng lồ như vậy, Hương mỉm cười cho biết từ khóa nằm ở hai chữ “ưu tiên”.

Thu Hương luôn biết cách lan tỏa năng lượng tích cực đến tập thể.

Chia sẻ về hành trình chạm tay đến danh hiệu cao quý này, nữ sinh Hàng hải chia sẻ: “Nhiều người hỏi mình có phải đánh đổi những thú vui tuổi trẻ như đi chơi, xem phim hay ngủ nướng để đổi lấy thành tích không. Nhưng thực ra, mình không coi đó là sự hy sinh, mà là sự lựa chọn ưu tiên trong từng giai đoạn”. Bí quyết của Hương nằm ở sự kỷ luật và khả năng tự điều chỉnh nhịp sống sinh hoạt. Giai đoạn cao điểm, Hương hạn chế những buổi tụ tập kéo dài để dồn lực cho mục tiêu lớn. Quá trình này đã rèn cho Hương kỹ năng quản lý thời gian cực kỳ sắc bén, biết sắp xếp công việc theo mức độ quan trọng và duy trì sự tập trung cao độ.

Danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương là minh chứng cho thanh xuân không ngừng nỗ lực của cô gái trẻ.

Tuy kỷ luật là thế, nhưng nguyên tắc của Hương là không bao giờ ép bản thân đến mức cực đoan. Nữ sinh chia sẻ bí quyết thứ hai để đi đường dài chính là không cắt bỏ hoàn toàn niềm vui tuổi trẻ. “Mình vẫn duy trì sự cân bằng bằng cách nghỉ ngơi hợp lý, gặp gỡ bạn bè để sạc lại năng lượng, giữ tinh thần luôn thoải mái nhất. Đã có những thời điểm việc học, phong trào và thi cử đan xen khiến mình chông chênh, quá tải. Nhưng chính trong những lúc ấy, gia đình, thầy cô và bạn bè đã trở thành điểm tựa vững chắc giữ lửa cho mình”, Thu Hương chia sẻ. Từ những chông gai đó, Hương đúc kết được một bài học sâu sắc về kỹ năng lãnh đạo, vai trò của một người thủ lĩnh không phải là gồng gánh tất cả một mình, mà là biết lắng nghe, kết nối và cùng tập thể vượt qua khó khăn. Với Hương, chiếc huy hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Trung ương không chỉ là chứng nhận của sự nỗ lực, mà còn là trái ngọt của một hành trình kết nối tuyệt vời. Thông qua các sân chơi lớn, Hương tìm thấy những người đồng đội cùng chí hướng, cùng nhau tạo nên những kỷ niệm vô giá và hoàn thiện một phiên bản thanh xuân trọn vẹn, rực rỡ nhất.

Câu chuyện của Vương Thu Hương không chỉ ca ngợi về sự nỗ lực, mà còn là minh chứng sống động cho việc “Thành công rực rỡ nhất thường nảy mầm từ chính những lần ta dũng cảm đứng lên sau vấp ngã, và dám sống hết mình với từng khoảnh khắc của thanh xuân”.