Kim Tươi - Nữ sinh Y học Cổ truyền với khát vọng dùng khoa học hiện đại hóa tinh hoa Đông Y

SVO - Châu Thị Kim Tươi (sinh năm 2002) sinh viên ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, không chỉ vinh dự nhận huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” mà còn sở hữu bề dày thành tích nghiên cứu khoa học xuất sắc. Hành trình kết hợp giữa y lý cổ truyền và tư duy nghiên cứu hiện đại của nữ sinh chính là minh chứng sống động cho khát vọng cống hiến và gìn giữ tinh hoa y học cổ truyền.

Châu Thị Kim Tươi là nữ sinh ngành Y học cổ truyền, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Mùi hương dược liệu và ngọn lửa đam mê nghiên cứu

Khác với sự dồn dập, căng thẳng nơi phòng cấp cứu của các bác sĩ Tây y, hành trình khoác áo blouse trắng của Châu Thị Kim Tươi gắn liền với mùi hương của thảo dược, tiếng châm cứu và những phương huyệt cổ xưa. Theo học ngành Y học cổ truyền tại Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, cô gái quê An Giang thấu hiểu sâu sắc giá trị của những bài thuốc cổ truyền. Tuy nhiên, Tươi không chọn cách học rập khuôn theo sách vở. Cô sinh viên trẻ mang trong mình khát vọng hiện đại hóa Y học cổ truyền bằng tư duy nghiên cứu khoa học. Trong suốt những năm tháng đại học, Tươi đã tham gia thực hiện 3 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, trong đó trực tiếp làm chủ nhiệm 2 đề tài có tính ứng dụng cao. Tiêu biểu phải kể đến việc nghiên cứu tình trạng thừa cân, béo phì ở bệnh nhân đái tháo đường type 2, mang về cho cô bài báo khoa học đầu tay được đăng trên Tạp chí Nghiên cứu Y học. Không dừng lại ở đó, Tươi tiếp tục dấn thân vào những thử thách khó hơn như xây dựng quy trình chiết xuất triterpenoid từ nấm vân chi đỏ hay tìm kiếm dược liệu tiềm năng hỗ trợ điều trị đái tháo đường tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Khoảnh khắc Kim Tươi rạng rỡ cầm bằng khen danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp Thành phố, quả ngọt xứng đáng cho hành trình miệt mài học tập và nghiên cứu khoa học.

Chia sẻ về niềm đam mê này, Tươi tâm sự: “Y học cổ truyền là kho báu vô giá của dân tộc, nhưng để kho báu ấy phát huy tối đa giá trị trong thời đại mới, chúng ta cần những minh chứng khoa học rõ ràng, những số liệu định lượng thay vì chỉ định tính. Những giờ phút cặm cụi trong phòng thí nghiệm, đối mặt với vô vàn lần chiết xuất thất bại dạy mình tính kiên nhẫn của một người làm khoa học. Khi nhìn thấy các hoạt chất quý từ dược liệu được chiết xuất thành công, mình có thêm niềm tin mãnh liệt vào con đường y lý mà mình đã chọn”.

Nhịp đập tình nguyện nơi đảo xa

Sự tĩnh lặng trong phòng thí nghiệm không làm mất đi sự sôi nổi của một cán bộ Đoàn. Với vai trò Ủy viên Ban chấp hành Đoàn khoa Y học cổ truyền, Tươi là một thủ lĩnh xông xáo, mang nhiệt huyết thanh xuân vươn xa đến những vùng đất khó khăn. Bỏ lại sau lưng những ngày cuối tuần nghỉ ngơi, nữ sinh y khoa xách balo lên đường tham gia các chiến dịch tình nguyện lớn như “Niềm vui xứ đảo” tại Phú Quốc và Hòn Nghệ (An Giang) hay chiến dịch “Vì nụ cười trẻ thơ”. Tại đây, Tươi cùng đồng đội không chỉ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội mà còn vận dụng chính kiến thức y khoa để hỗ trợ bà con.

Những chuyến đò mang chiến dịch tình nguyện ra đảo xa giúp nữ sinh y khoa thấu hiểu hơn nỗi vất vả của người bệnh.

“Mỗi chuyến đi tình nguyện là một bài học lâm sàng vô giá về y đức. Khi ra tận các xã đảo, nhìn thấy bà con còn nhiều thiếu thốn về điều kiện chăm sóc sức khỏe, mình càng thấm thía hơn sứ mệnh của chiếc áo blouse trắng. Những nụ cười chân chất của người dân xứ đảo chính là động lực để mình không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện tay nghề”, Kim Tươi chia sẻ.

Đảng viên tuổi 18 và kim chỉ nam từ lời Bác

Sự dấn thân không mệt mỏi từ học thuật đến phong trào đã rèn giũa nên một Châu Thị Kim Tươi bản lĩnh, vững vàng về nhận thức chính trị. Một trong những niềm tự hào lớn nhất của tuổi thanh xuân là việc Tươi vinh dự được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam từ rất sớm, trở thành đảng viên chính thức khi vừa tròn 18 tuổi. Luôn không ngừng nỗ lực vươn lên từ thành tích hoàn thành tốt nhiệm vụ, cô đã ghi dấu ấn khi được Đảng ủy Trường đánh giá là Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong hai năm liên tiếp 2024 và 2025. Đặc biệt, sự say mê với lý luận chính trị và tư tưởng Hồ Chí Minh được Tươi thể hiện rõ nét qua các giải thưởng xuất sắc tại cuộc thi “Olympic Lý luận chính trị”, “Kể chuyện về Bác Hồ”. Đỉnh cao của sự ghi nhận là tấm huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” lần thứ VIII năm 2025, cùng 3 năm liền đạt danh hiệu “Sinh viên 5 Tốt” cấp trường.

Tấm huy hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc” là sự ghi nhận xứng đáng cho nỗ lực toàn diện của đảng viên trẻ Châu Thị Kim Tươi.

Đứng trước thềm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2, Châu Thị Kim Tươi chia sẻ đầy tự hào: “Là một đảng viên trẻ mang sứ mệnh nối nghiệp Lãn Ông, mình luôn lấy lời dạy lương y như từ mẫu của Bác làm kim chỉ nam. Trách nhiệm của chúng mình không chỉ là kế thừa tinh hoa y học cổ truyền, mà còn phải dùng tri thức hiện đại và trái tim nhiệt huyết để đưa nền y học nước nhà vươn xa”.

Câu chuyện của Kim Tươi, cùng với biết bao sinh viên y khoa khoác trên mình chiếc áo blouse trắng, đang vẽ nên một bức tranh thật đẹp về thế hệ bác sĩ trẻ: “Chuyên môn vững vàng, khoa học sáng tạo và luôn rực cháy lý tưởng phụng sự nhân dân”.