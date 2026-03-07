Cán bộ Liên chi hội Khoa Marketing hoàn thành đại học trong 3,5 năm, tốt nghiệp xuất sắc

SVO - Tốt nghiệp sớm trong 3,5 năm, tự lập tài chính từ năm hai và được khen thưởng toàn diện toàn khóa với điểm học tập, rèn luyện đều đạt xuất sắc, Đỗ Thị Thêu sinh năm 2004, quê Hưng Yên. Là gương mặt sinh viên tiêu biểu của Khoa Marketing, Trường Đại học Thương Mại. Hành trình của nữ tân cử nhân cho thấy sự trưởng thành bền bỉ từ lựa chọn rõ ràng, kỷ luật cá nhân và tinh thần dấn thân.

Lựa chọn một nguyện vọng duy nhất cho đam mê

Đỗ Thị Thêu (sinh năm 2004, Hưng Yên) hiện là cử nhân ngành Marketing, Trường Đại học Thương Mại. Ngay từ những năm học THPT, Thêu đã có niềm yêu thích đặc biệt với thương hiệu và lĩnh vực Marketing. Khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, nữ sinh chỉ đăng ký duy nhất một nguyện vọng vào Khoa Marketing của Trường Đại học Thương Mại.

Cử nhân Đỗ Thị Thêu luôn là niềm tự hào của gia đình và bạn bè

Quyết định ấy đi cùng một kế hoạch học tập cụ thể. Trong quá trình theo học, Thêu chủ động xây dựng lộ trình để hoàn thành chương trình trong 3,5 năm thay vì 4 năm như thông thường. Đầu năm 2026, cô tốt nghiệp với danh hiệu Cử nhân xuất sắc và được khen thưởng toàn diện toàn khóa khi cả điểm học tập lẫn điểm rèn luyện đều đạt loại xuất sắc.

Trước đó, Thêu từng là thành viên đội tuyển học sinh giỏi Ngữ văn nhiều năm, giành Giải Nhì môn Ngữ văn kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh hai năm liên tiếp (2020–2021, 2021–2022). Ở bậc đại học, cô hai lần đạt danh hiệu Sinh viên năm tốt cấp trường (2022–2023, 2023–2024), nhận học bổng khuyến khích học tập hai kỳ liên tiếp năm học 2024–2025, đạt giải Ba nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa và nhiều kỳ là Đoàn viên xuất sắc.

Cử nhân Đỗ Thị Thêu nhận bằng xuất sắc và khen thưởng toàn diện toàn khóa học

Song song với học tập, Thêu đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Đối ngoại Liên chi Hội Sinh viên Khoa Marketing, Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Hội nhiệm kỳ 2023–2024 và tham gia với tư cách ban tổ chức nhiều chương trình sinh viên.

Khi lịch học dày đặc không phải là rào cản

Cuối năm nhất, Thêu bắt đầu đi làm thêm với mong muốn phụ giúp gia đình. Đến năm hai, nhờ duy trì việc học và làm ổn định, cô có thể tự chi trả toàn bộ sinh hoạt phí tại Hà Nội.

Tuy nhiên, việc theo đuổi mục tiêu tốt nghiệp sớm khiến lịch học dày đặc, trong khi công việc làm thêm và trách nhiệm cán bộ Đoàn đòi hỏi nhiều thời gian, công sức. Có thời điểm, áp lực chồng áp lực khiến cô rơi vào trạng thái kiệt sức. Thêm vào đó là những biến cố gia đình và những trăn trở về định hướng tương lai. Điều không hiếm gặp với sinh viên năm cuối.

Đỗ Thêu luôn lan toả năng lượng tích cực đến mọi người xung quanh

Thêu cho biết, thay vì né tránh, cô chọn cách đối diện. Kỷ luật thời gian được siết chặt hơn; việc viết lách, tìm hiểu về đời sống tinh thần trở thành cách giúp cô cân bằng. Từng bước tháo gỡ khó khăn, cô tập trung hoàn thành khóa luận và khép lại quãng đời sinh viên bằng tấm bằng xuất sắc.

Nhìn lại hành trình ấy, nữ sinh dành nhiều sự tri ân cho môi trường học tập năng động và sự đồng hành của thầy cô Khoa Marketing, Trường Đại học Thương Mại, những người không chỉ trang bị kiến thức chuyên môn mà còn truyền động lực làm nghề tử tế.

Lan tỏa giá trị từ những điều nhỏ bé

Theo Thêu, người trẻ sống có ích không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều quá lớn lao. Điều quan trọng là hoàn thiện bản thân, làm tốt vai trò của mình và giữ tinh thần sẵn sàng đóng góp.

Thêu luôn năng nổ tham gia các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng

Trong thời gian học đại học, bên cạnh hoạt động Đoàn – Hội, cô còn tham gia các chương trình thiện nguyện. Với niềm yêu thích sáng tạo nội dung, Thêu xây dựng fanpage “Vũ trụ của cá” là nơi chia sẻ những dòng nhật ký, suy nghĩ tích cực và trải nghiệm vượt qua áp lực tuổi trẻ. Nhiều phản hồi từ bạn trẻ cho thấy các bài viết ấy đã phần nào tiếp thêm động lực cho người đọc.

Châm ngôn sống mà Thêu tâm đắc là câu nói của danh họa Vincent van Gogh: “Những điều lớn lao được tạo nên từ vô vàn những điều nhỏ bé góp nhặt lại.” Với cô, hành trình 3,5 năm đại học, tự lập tài chính từ năm hai và hoàn thành mục tiêu toàn diện xuất sắc không phải là đích đến, mà là minh chứng cho sức mạnh của những nỗ lực nhỏ bé nhưng bền bỉ mỗi ngày.

(Ảnh: NVCC)