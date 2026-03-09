Nữ sinh Gen Z dũng cảm rẽ hướng tương lai bằng ngọn lửa đam mê được gia đình thắp sáng

SVO - Mai Thúy Quỳnh (2004), sinh viên chuyên ngành Kinh tế kinh doanh số, Học viện Chính sách và Phát triển, không chỉ sở hữu bảng điểm xuất sắc cùng bề dày thành tích ngoại khóa đáng nể mà còn vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 18 tuổi. Hành trình của nữ sinh gen Z là câu chuyện truyền cảm hứng về nỗ lực bứt phá giới hạn, dũng cảm rẽ hướng sang lĩnh vực thể thao cho giấc mơ du học Thạc sĩ với ngọn lửa đam mê được gia đình thắp sáng.

Mai Thúy Quỳnh là sinh viên chuyên ngành Kinh tế kinh doanh số, Học viện Chính sách và Phát triển.

Bệ phóng vững chắc từ sự kỷ luật và tinh thần lãnh đạo

Trước khi đưa ra quyết định mang tính bước ngoặt, Thúy Quỳnh đã có một nền tảng vô cùng vững chắc tại chuyên ngành Kinh tế kinh doanh số. Cô nàng ghi dấu ấn mạnh mẽ với điểm trung bình tích lũy đạt 3.69/4.0, giành học bổng khuyến khích học tập và liên tiếp đạt Giải Ba cuộc thi Nghiên cứu khoa học cấp Khoa trong hai năm 2024, 2025. Đặc biệt, sự trưởng thành và nỗ lực bền bỉ đã giúp Quỳnh vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng từ năm 2022, khi mới tròn 18 tuổi.

Sự nỗ lực bền bỉ trên giảng đường giúp Thúy Quỳnh vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng khi mới tròn 18 tuổi cùng loạt thành tích học tập ấn tượng.

Không chỉ xuất sắc trên giảng đường, Thuý Quỳnh còn bộc lộ tư duy của một người làm quản lý và truyền thông từ rất sớm. Cô nàng là người sáng lập tổ chức DASA Project, một dự án về văn hóa các nước châu Á với cộng đồng thu hút hơn 24.000 người theo dõi. Năng lực của nữ sinh càng được khẳng định khi cô đảm nhận vai trò Trưởng nhóm Đại sứ toàn quốc của Quacquarelli Symonds (QS), tổ chức giáo dục Anh Quốc sở hữu bảng xếp hạng đại học uy tín hàng đầu thế giới. Không chỉ dừng lại ở đó, những tháng ngày thực chiến với vai trò thực tập sinh tại FPT Software hay quản lý mạng lưới dự án ở Future Me đã giúp Thúy Quỳnh tôi luyện bản lĩnh của một người thủ lĩnh trẻ. Nhìn lại hành trình năng nổ này, cô nàng trải lòng: “Việc dấn thân vào các dự án từ những ngày đầu cấp 3 đã cho mình cơ hội được va vấp và trưởng thành. Mình nhận ra rằng, dù ở bất kỳ môi trường nào, kiến thức chuyên môn chỉ là nền móng, còn khả năng thấu hiểu, sắp xếp và gắn kết những người cộng sự lại với nhau mới thực sự là chiếc chìa khóa mở ra thành công”.

Không chỉ xuất sắc trong học thuật, nữ sinh gen Z còn thể hiện bản lĩnh lãnh đạo nổi bật qua các dự án cộng đồng.

Bước rẽ ngang dũng cảm và đam mê được gia đình thắp lửa

Với một hồ sơ năng lực quá đỗi phù hợp để tiến sâu vào các tập đoàn công nghệ hay kinh tế, nhưng quyết định chọn thể thao làm lĩnh vực du học Thạc sĩ của Quỳnh trông có vẻ mạo hiểm. Nhưng đằng sau bước rẽ ngang ấy là cả một quá trình nung nấu đam mê, được ươm mầm và nuôi dưỡng từ chính gia đình của cô. “Chính bố mẹ là những người đã thắp lên và nuôi dưỡng tình yêu thể thao trong mình. Khi mình nảy ra ý định du học Thạc sĩ ngành này, thay vì lo lắng con gái sẽ đi chệch hướng hay lãng phí tấm bằng đại học, gia đình lại hết lòng ủng hộ và trở thành điểm tựa lớn nhất để mình dám bước ra khỏi vùng an toàn”, Thúy Quỳnh chia sẻ.

Sự đồng hành và thắp lửa từ gia đình là điểm tựa vững chắc để Thúy Quỳnh dũng cảm rẽ hướng, mang tư duy kinh tế số ứng dụng vào lĩnh vực thể thao.

Từ sự động viên của người thân, tình yêu dành cho thể thao trong Quỳnh lớn dần lên không chỉ qua việc rèn luyện sức khỏe, mà còn qua khát khao được đóng góp cho cộng đồng. Cô sinh viên năng động đã từng bước đưa mình đến gần hơn với đam mê này thông qua việc tham gia làm tình nguyện viên nhiệt huyết cho các giải chạy. Tại những sự kiện đó, Quỳnh không chỉ là người hỗ trợ, mà còn lặng lẽ quan sát, học hỏi cách vận hành của một tổ chức thể thao chuyên nghiệp. Việc chuyển hướng từ kinh tế số sang thể thao không phải là sự từ bỏ, mà là một sự kết hợp đầy tính toán và thông minh. Những kiến thức về kinh tế, tư duy phân tích dữ liệu, cùng kinh nghiệm quản lý dự án quy mô lớn và truyền thông mà Quỳnh tích lũy được suốt những năm đại học chính là hành trang quý giá nhất. Cô mang theo tham vọng ứng dụng những tinh hoa của kinh tế kinh doanh số vào việc quản trị, phát triển và nâng tầm các dự án thể thao trong tương lai.

Trái tim hướng về cộng đồng và thông điệp của sự bứt phá

Bên cạnh học tập và định hướng cá nhân, thanh xuân của Thuý Quỳnh còn được điểm tô bởi những dự án mang lại giá trị sâu sắc cho xã hội. Cô nàng từng là thành viên ban điều phối của dự án lọt Top 10 sáng kiến thanh niên thúc đẩy đối thoại và hành động vì bình đẳng giới do UN Women và TUVA Communication tổ chức, đóng góp không nhỏ vào các dự án môi trường như Eco Young Leaders Camp. Từ những giải thưởng khoa học sáng tạo tại Nghệ An thuở trung học cho đến vị trí Đại sứ truyền thông GM Việt Nam năm 2025, Quỳnh luôn cho thấy sự vận động không ngừng nghỉ.

Trái tim hướng về cộng đồng luôn thôi thúc cô gái trẻ cống hiến hết mình cho các dự án xã hội, môi trường và bình đẳng giới.

Bằng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tư duy sắc bén và một hậu phương gia đình vững chắc, cô gái trẻ đã sẵn sàng bước ra khỏi vùng an toàn để vươn ra thế giới. Khép lại câu chuyện, nữ sinh gen Z muốn nhắn nhủ đến các bạn trẻ: “Đừng ngại nếu bạn đang đi trên một con đường và chợt nhận ra mình muốn rẽ sang hướng khác. Chuyên ngành đại học là bệ phóng, nhưng đam mê thực sự mới là kim chỉ nam. Chỉ cần bạn dám dấn thân, mọi ngã rẽ đều có thể đưa bạn đến một thanh xuân rực rỡ”.