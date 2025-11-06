Nữ sinh Ngoại giao từ ngôi trường làng đến hành trình chinh phục IELTS 8.0 và ước mơ hội nhập toàn cầu

SVO - Nguyễn Hà Vi - sinh viên năm hai ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao, là một cô gái trẻ luôn tràn đầy năng lượng và tinh thần biết ơn. Xuất thân từ một ngôi trường làng nhỏ, Vi đã sớm nuôi dưỡng niềm đam mê với ngoại ngữ và truyền thông. Với mong muốn được sống trong môi trường cởi mở và năng động, Vi lựa chọn theo học Học viện Ngoại giao - nơi giúp Vi không chỉ phát triển kiến thức chuyên môn mà còn học cách kết nối, sẻ chia và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Từ những năm cấp ba, mình đã nuôi dưỡng niềm yêu thích ngoại ngữ và quan tâm đến cách con người, thương hiệu giao tiếp với nhau - đó cũng là nguồn cảm hứng lớn nhất khiến mình muốn học và tìm hiểu sâu hơn về branding. Và khi đứng trước lựa chọn nghề nghiệp, mình muốn theo học trong một môi trường vừa năng động vừa có cơ hội kết nối quốc tế, vậy nên mình đã quyết định theo học Truyền thông Quốc tế tại Học viện Ngoại giao - một quyết định vừa hợp với sở thích, vừa mở ra nhiều cơ hội để mình được học và làm đúng với những gì mình mong muốn.

Nguyễn Hà Vi hiện là sinh viên năm hai ngành Truyền thông Quốc tế, Học viện Ngoại giao.

Để có cơ hội được học tập ở môi trường đó, từ những năm tháng trung học bản thân mình cũng đã nỗ lực rất nhiều, đó là lý do mà mình hay nói với mọi người rằng mình rất yêu dáng vẻ của bản thân ở thời điểm đó và rất biết ơn sự nỗ lực đó đã mở ra giúp mình nhiều cơ hội sau này. Mình từng là thành viên đội tuyển tiếng Anh của trường, thi học sinh giỏi từ cấp cụm đến thành phố và may mắn đều có giải. Một thành tích khiến mình khá tự hào về sự nỗ lực của bản thân trong những năm cấp ba là đạt IELTS 8.0 - đó là cả một quá trình ôn luyện kiên trì và tự mày mò, tìm hiểu của bản thân mình. Nhờ điểm số này mà mình có cơ hội được vào ngôi trường mình yêu thích, có công việc part-time ngay sau khi thi đại học.

Từng trang sách, từng giờ ôn luyện là bước đệm giúp Vi chạm đến cánh cửa Học viện Ngoại giao.

Và không chỉ phát triển bản thân ở việc học, mình còn phát triển rất nhiều từ những hoạt động ngoại khóa đã và đang tham gia từ cấp ba tới đại học. Mình từng là Trưởng ban Sự kiện của CLB Quoc Oai Young Leaders - nơi mình bước ra khỏi vỏ bọc nhút nhát của cô bé Hà Vi hồi cấp hai, học cách đứng trước đám đông, tổ chức và dẫn dắt. Những lần va vấp ở câu lạc bộ, những đêm chuẩn bị chương trình gấp rút đã dạy mình cách tối đa hoá trải nghiệm: học bằng hành động, rút kinh nghiệm và làm tốt hơn ở lần sau. Lên đại học mình cũng thử sức với những vai trò mới, tiêu biểu là Ambassador TEDxHanoi 2025, cộng tác viên Mentor tại chương trình IC1D - Một ngày làm sinh viên Truyền thông Quốc tế, Preppy Ambassador Gen 1.0, và là thành viên Ban Quan hệ Khách hàng Chương trình Trao đổi quốc tế (chiều đi) AIESEC tại Việt Nam (chi nhánh FHN). Nói về AIESEC thì đây là một trong những dấu ấn sâu đậm của mình trong những năm tháng đại học. Mình đã có cơ hội làm việc và xây dựng được mạng lưới quan hệ chất lượng, thậm chí là làm việc trực tiếp với các AIESECers ở nước ngoài - một trải nghiệm quốc tế vô cùng quý giá. Môi trường này cho phép mình làm thật với các vai trò như sales và chăm sóc khách hàng, được va vấp và xử lý khủng hoảng thực tế. Đúng như lời một chị alumni đã từng nói với mình: “AIESEC là mảnh đất mềm” nơi mình được phép làm thật, sai thật, học thật để rồi tìm ra con đường phù hợp nhất với bản thân.

Là một người trẻ, mình tin rằng việc sống có ích cho xã hội không cần phải là điều gì quá to tát. Theo mình, đó là khi chúng ta biết dùng kiến thức của mình để giải quyết một vấn đề nhỏ nào đó của cộng đồng. Từ việc tham gia hiến máu, quyên góp sách xây trường, mình luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy: “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình”. Qua công việc với các dự án tình nguyện, mình cũng tiếp cận gần hơn với 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc - điều đó càng làm mình khao khát kết nối nhiều bạn trẻ hơn với những cơ hội đóng góp tương tự, không chỉ để phát triển bản thân mà còn để tạo ra tác động tích cực và bền vững hơn cho xã hội.

Mỗi hoạt động ngoại khóa là một cơ hội để Vi học, trưởng thành và lan tỏa năng lượng tích cực đến mọi người.

Nếu ai quen mình đã lâu thì đều biết rằng kim chỉ nam trong cuộc sống của mình là lòng biết ơn. Lòng biết ơn giúp mình biết đủ và trân trọng những gì mình đang có, từ đó tạo động lực giúp bản thân mình cố gắng hơn nữa để xứng đáng với những điều ấy. Mình luôn tâm niệm rằng: "Bản thân chúng ta là những gì chúng ta suy nghĩ", vậy nên việc xây dựng một mindset tích cực và biết trân trọng từng giá trị nhỏ mà mình có sẽ là nền tảng vững chắc giúp người trẻ chúng mình đối diện với những khó khăn trong cuộc sống và cả trong cách đối nhân xử thế.

(Ảnh: NVCC)