Nam sinh viên Báo chí đoạt giải Tiếng hát sinh viên toàn quốc, ghi dấu ấn trong các hoạt động phong trào

SVO - Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên năm tư ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, là gương mặt nổi bật trong học tập và hoạt động phong trào. Anh đạt 4 kỳ học lực Giỏi, 3 kỳ Xuất sắc, từng nhận học bổng khuyến khích học tập; đồng thời giành Giải Nhì Tiếng hát sinh viên khu vực miền Bắc và Giải Khuyến khích Tiếng hát sinh viên toàn quốc 2023. Hiện Ngọc Anh là Đội trưởng Đội Hát - Đội Văn nghệ Xung kích của học viện, tham gia tổ chức nhiều sự kiện lớn trong và ngoài trường.

Từ cậu bé đam mê múa hát đến sinh viên Truyền thông

Sinh ra trong một gia đình giàu tình yêu nghệ thuật, Ngọc Anh sớm tìm thấy con đường riêng của mình từ những trải nghiệm tuổi thơ. Không chọn lối đi an toàn theo kỳ vọng thông thường, Ngọc Anh quyết định bước theo tiếng gọi đam mê, để bốn năm thanh xuân gắn bó với môi trường báo chí - truyền thông mà anh tin là nơi mình thực sự thuộc về.

Ngọc Anh chia sẻ rằng tình yêu nghệ thuật đến với mình từ những năm tháng rất sớm. Mẹ của anh là giáo viên mầm non, thường xuyên dạy trẻ hát múa và thuộc rất nhiều bài hát thiếu nhi. Những buổi chiều sau giờ học, cậu bé Ngọc Anh lại cùng mẹ và các bạn nhỏ tập múa hát ngay trên sân nhà. “Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã được sống trong không gian tràn đầy âm nhạc và những giai điệu quen thuộc của các em bé lên ba, lên bốn. Mẹ dạy mình hát, dạy mình múa, và tuổi thơ của mình gần như gắn liền với những hoạt động nghệ thuật như vậy”, Ngọc Anh nhớ lại.

Những năm trung học, Ngọc Anh tiếp tục theo đuổi nghệ thuật qua các hoạt động văn nghệ. Có thời điểm, anh là nam sinh duy nhất trong đội biểu diễn của trường và tổ dân phố, từng nhiều lần cảm thấy lạc lõng trước những ánh nhìn khác biệt. Tuy vậy, sự ủng hộ của gia đình đã giúp anh vượt qua mặc cảm và kiên trì theo đuổi đam mê. Những thành tích ban đầu dần mang lại cho anh sự ghi nhận và niềm tin vào bản thân.

Tính cách năng động cùng ước mơ trở thành phóng viên, biên tập viên đã đưa Ngọc Anh đến với ngành Truyền thông đại chúng tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Dù gia đình từng băn khoăn vì đây là lĩnh vực hoàn toàn mới, anh vẫn lựa chọn theo đuổi con đường mình tin tưởng, bởi theo anh, đam mê và sự thấu hiểu bản thân là điểm khởi đầu của mọi hành trình.

Ngọc Anh từng có chút tự ti khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

Bốn năm thanh xuân trưởng thành từ sân khấu và hoạt động phong trào

Những năm học tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền là quãng thời gian nhiều trải nghiệm đối với Ngọc Anh. Trong môi trường năng động, anh tham gia các câu lạc bộ, đội nhóm và nhiều sự kiện của học viện, coi thời sinh viên là giai đoạn quan trọng để trưởng thành.

Sau gần bốn năm, Ngọc Anh đạt nhiều thành tích trong học tập và hoạt động phong trào. Anh hiện là Đội trưởng Đội Hát - Đội Văn nghệ Xung kích của học viện, đồng thời tham gia tổ chức nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật. Hình ảnh nhóm sinh viên tập hợp xướng, luyện tập trước hội trường lớn của học viện thường gắn với tập thể mà anh gắn bó.

Ngọc Anh (áo xanh, đứng giữa) cùng Đội Hát và Đội Văn nghệ Xung kích tại một sự kiện của nhà trường.

Tích cực trong hoạt động Đoàn, Ngọc Anh nhận nhiều khen thưởng như “Thành tích xuất sắc trong triển khai, tổ chức Tháng Thanh niên 2025” và “Thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm học 2024-2025”. Song song, anh duy trì kết quả học tập cao với bốn kỳ Giỏi, ba kỳ Xuất sắc và một học bổng khuyến khích học tập. Hiện anh đang thực hiện khóa luận và thực tập tốt nghiệp.

Từ năm nhất, Ngọc Anh đã tham gia biểu diễn và tổ chức nhiều sự kiện lớn trong và ngoài học viện. Anh từng giữ các vị trí như Trưởng Ban Văn nghệ Press Beauty 2025, Trưởng Ban Nội dung Tiếng hát sinh viên AJC 2025, Phó Ban Văn nghệ Phút Cuối 2024 và IJC Festival 2025. Ngoài ra, anh còn biểu diễn tại Gala “Việc tử tế 2023 - Trái tim Mặt trời” và Dạ hội Thanh niên VTV 2024. Việc tham gia nhiều chương trình quy mô lớn giúp Ngọc Anh tích lũy kinh nghiệm tổ chức sự kiện và chuẩn bị hành trang cho con đường truyền thông sau này.

Ngọc Anh dần khẳng định bản thân qua các sân khấu biểu diễn của trường.

Chọn thái độ sống tích cực làm điểm tựa cho hành trình trưởng thành

Bên cạnh những hoạt động học tập và phong trào, Ngọc Anh còn ghi dấu ấn với nhiều thành tích trong lĩnh vực nghệ thuật. Trong đó, anh đạt Giải Nhì cuộc thi Tiếng hát sinh viên khu vực miền Bắc và Giải Khuyến khích Tiếng hát sinh viên toàn quốc năm 2023 do Đoàn Học viện Báo chí và Tuyên truyền tham gia. Theo Ngọc Anh, thời gian đại học không chỉ để tích lũy kiến thức mà còn là quá trình rèn luyện bản lĩnh và thái độ sống. “Dù làm công việc gì, thành công cũng đến từ nỗ lực và trách nhiệm của bản thân”, anh chia sẻ.

Ngọc Anh cân bằng giữa việc học và các hoạt động ngoại khóa.

Đồng thời, Ngọc Anh cũng nhận ra vai trò quan trọng của môi trường đối với việc hình thành tính cách và nhân sinh quan của mỗi người. Được rèn luyện trong môi trường sinh hoạt Đảng, anh có cơ hội tiếp cận và hiểu rõ hơn những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, từ đó định hướng cho bản thân con đường phát triển đúng đắn và trách nhiệm hơn với xã hội. Bên cạnh đó, môi trường học tập cởi mở, năng động cùng sự ủng hộ của gia đình đã trở thành nền tảng quan trọng giúp Ngọc Anh tự tin theo đuổi đam mê và khẳng định bản thân.

Không chỉ dừng lại ở những trải nghiệm của riêng mình, Ngọc Anh mong muốn câu chuyện của bản thân có thể truyền cảm hứng tích cực tới các bạn trẻ. “Mình hy vọng những chia sẻ của mình có thể lan tỏa một thái độ sống tích cực, để các bạn trẻ luôn lấy ‘thái độ và trình độ song hành’ làm kim chỉ nam trong cuộc sống”, anh bày tỏ.

Ngọc Anh mong muốn lan tỏa những giá trị sống tích cực đến các bạn trẻ: Hãy trân trọng mọi cơ hội đến với mình, rồi sẽ có ngày gặt hái “quả ngọt”.

Với Ngọc Anh, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách nhưng cũng mở ra nhiều cơ hội để tiếp tục học hỏi và cống hiến. Anh cho biết sẽ tiếp tục trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị và giữ vững tinh thần trách nhiệm của một sinh viên báo chí, từ đó đóng góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của xã hội và đất nước trong thời đại mới.

(Ảnh: NVCC)