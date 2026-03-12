Bùi Mạnh Hùng: Đảng viên trẻ tiêu biểu với ‘cú đúp’ Sinh viên 5 tốt Trung ương và Sao Tháng Giêng

SVO - Bùi Mạnh Hùng (sinh năm 2004), sinh viên năm cuối ngành Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Lao động - Xã hội, hiện là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam của trường. Năm 2025, Hùng đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, đồng thời hai năm liên tiếp được công nhận “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội. Bên cạnh hoạt động phong trào, Hùng còn tham gia nghiên cứu khoa học và là đồng tác giả bài báo tại Hội thảo quốc tế ICEIR 2025.

Dấu ấn danh hiệu Sinh viên 5 tốt Trung ương - Sao Tháng Giêng

Ngay từ khi bước vào môi trường đại học, Mạnh Hùng xác định quãng đời sinh viên không chỉ gắn với việc học tập trên lớp mà còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng, tích lũy trải nghiệm và hoàn thiện bản thân thông qua các hoạt động tập thể.

Bùi Mạnh Hùng được tuyên dương Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025.

Bên cạnh việc học tập chuyên môn, Mạnh Hùng tích cực tham gia các hoạt động Đoàn - Hội và phong trào sinh viên của nhà trường. Quá trình tham gia hoạt động giúp Hùng mở rộng mối quan hệ, học hỏi kinh nghiệm từ thầy cô và bạn bè, đồng thời rèn luyện các kỹ năng như làm việc nhóm, tổ chức hoạt động và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng. “Ngay từ khi bước vào đại học, mình nghĩ rằng quãng đời sinh viên không chỉ là học trên lớp mà còn là thời gian để trải nghiệm và trưởng thành. Vì vậy mình luôn chủ động tham gia các hoạt động Đoàn - Hội để rèn luyện bản thân và đóng góp cho tập thể”, Mạnh Hùng chia sẻ.

Những nỗ lực trong học tập và rèn luyện đã giúp Mạnh Hùng đạt nhiều thành tích nổi bật như danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm 2025, danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố Hà Nội hai năm liên tiếp 2024-2025 và Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025. Theo Hùng, các danh hiệu này là sự ghi nhận cho quá trình phấn đấu trong học tập, hoạt động phong trào và các hoạt động vì cộng đồng.

“Mình luôn cố gắng cân bằng giữa việc học tập và tham gia các hoạt động Đoàn - Hội. Với mình, sinh viên không chỉ cần học tốt mà còn cần rèn luyện kỹ năng, đạo đức và tinh thần cống hiến. Những danh hiệu đạt được là động lực để mình tiếp tục cố gắng và lan tỏa tinh thần tích cực đến các bạn sinh viên”, Mạnh Hùng cho biết.

Bùi Mạnh Hùng trao quà cho học sinh Trường Tiểu học Phong Dụ Thượng trong chương trình tình nguyện “Ánh mặt trời cho em”.

Nghiên cứu khoa học và vai trò kết nối phong trào sinh viên

Bên cạnh việc học tập và tham gia các hoạt động phong trào, Mạnh Hùng cũng dành nhiều sự quan tâm cho nghiên cứu khoa học. Trong thời gian học tập tại đại học, Hùng đã tham gia nhóm nghiên cứu và trở thành đồng tác giả của một bài báo khoa học được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế ICEIR 2025.

Bùi Mạnh Hùng (đứng thứ nhất từ bên trái) cùng đoàn công tác Trường Đại học Lao động - Xã hội tham dự Hội thảo khoa học quốc tế The 2nd International Conference on the Emerging Industrial Revolution (ICEIR 2025) tại Cần Thơ.

Quá trình tham gia nghiên cứu giúp Mạnh Hùng phát triển nhiều kỹ năng học thuật cần thiết như tìm kiếm và tổng hợp tài liệu, phân tích vấn đề, tư duy phản biện và xây dựng cấu trúc một bài nghiên cứu khoa học logic, chặt chẽ. Đồng thời, được làm việc cùng giảng viên hướng dẫn và các thành viên trong nhóm nghiên cứu cũng giúp Hùng tích lũy kinh nghiệm làm việc nhóm và nâng cao khả năng trao đổi học thuật. “Thông qua nghiên cứu khoa học, mình có cơ hội rèn luyện cách tiếp cận vấn đề một cách hệ thống và nghiêm túc hơn. Quá trình đó giúp mình nâng cao kiến thức chuyên môn và hình thành tư duy học thuật rõ ràng hơn”, Mạnh Hùng chia sẻ.

Không chỉ tích cực trong học tập và nghiên cứu, Mạnh Hùng hiện còn đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Lao động - Xã hội. Ở vị trí này, Hùng trực tiếp tham gia xây dựng và tổ chức nhiều chương trình dành cho sinh viên, từ hoạt động học thuật, tình nguyện, văn hóa - văn nghệ đến các chương trình hỗ trợ sinh viên trong học tập và rèn luyện.

Theo Mạnh Hùng, quá trình tham gia công tác Hội mang lại nhiều trải nghiệm thực tiễn trong việc tổ chức và kết nối phong trào sinh viên. “Khi tham gia tổ chức các hoạt động, mình có cơ hội rèn luyện kỹ năng lập kế hoạch, điều phối công việc, làm việc nhóm và giải quyết các tình huống phát sinh. Quan trọng hơn, mình có điều kiện lắng nghe nhu cầu của sinh viên để cùng tập thể xây dựng những chương trình thiết thực và phù hợp”, Hùng cho biết.

Bùi Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Trường phát biểu tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam.

Thông qua công tác Hội, Mạnh Hùng cũng có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ các cán bộ Hội và nhiều sinh viên tiêu biểu ở các đơn vị khác. Những trải nghiệm này giúp Hùng trưởng thành hơn trong kỹ năng tổ chức, lãnh đạo và nhận thức rõ hơn trách nhiệm của bản thân trong việc góp phần xây dựng môi trường sinh viên năng động, sáng tạo và giàu tinh thần cống hiến.

Khát vọng cống hiến của Đảng viên trẻ trong Tháng Thanh niên

Trong quá trình tham gia công tác Đoàn - Hội và phong trào sinh viên, Mạnh Hùng đã nhận được nhiều bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội và nhà trường. Theo Mạnh Hùng, mỗi phần thưởng đều gắn liền với sự đồng hành và hỗ trợ của thầy cô, tập thể Ban Chấp hành Hội Sinh viên cũng như các bạn sinh viên trong trường. Vì vậy, những thành tích đạt được không chỉ mang ý nghĩa cá nhân mà còn phản ánh sự cố gắng chung của tập thể trong việc xây dựng phong trào sinh viên ngày càng thiết thực và hiệu quả.

Mạnh Hùng là Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bên cạnh những thành tích trong học tập và phong trào, Mạnh Hùng hiện cũng là Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Với Hùng, đây vừa là niềm vinh dự, vừa là trách nhiệm trong việc giữ gìn vai trò tiên phong, gương mẫu trong môi trường sinh viên. “Là một Đảng viên trẻ, mình luôn nghĩ rằng trước hết cần gương mẫu trong học tập và hành động. Khi mỗi sinh viên đều có ý thức học tập tốt, rèn luyện tốt và tích cực tham gia các hoạt động chung thì phong trào sinh viên sẽ ngày càng phát triển và có nhiều đóng góp thiết thực cho xã hội”, Mạnh Hùng cho biết.

Bùi Mạnh Hùng đại diện tân Đảng viên lên phát biểu tại buổi lễ Kết nạp Đảng.

Từ hành trình của mình, Mạnh Hùng cho rằng quãng đời sinh viên là giai đoạn quan trọng để mỗi người chủ động học hỏi, trải nghiệm và rèn luyện bản thân. Đặc biệt trong Tháng Thanh niên, tinh thần dấn thân và cống hiến của tuổi trẻ càng được khơi dậy mạnh mẽ. “Mình nghĩ sinh viên nên dám bước ra khỏi vùng an toàn, tích cực tham gia các hoạt động học tập và vì cộng đồng. Chính những trải nghiệm đó sẽ giúp mỗi người trưởng thành hơn và tìm thấy giá trị của bản thân”, Hùng nói.

Theo Mạnh Hùng, khi mỗi sinh viên giữ được tinh thần nhiệt huyết, không ngừng phấn đấu và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng, phong trào sinh viên sẽ ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần khẳng định vai trò và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ hôm nay.

Thành tích nổi bật của Bùi Mạnh Hùng: - Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Lao động - Xã hội;

- Đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương năm học 2024 - 2025;

- Đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2025;

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Thành phố 2 năm liên tiếp 2024, 2025;

- 05 Bằng khen của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- 08 Bằng khen của Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội;

- 26 Giấy khen của Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Lao động - Xã hội;

- 02 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Lao động - Xã hội;

- Đại biểu tham dự Hội thảo khoa học quốc tế The 2nd International Conference on the Emerging Industrial Revolution (ICEIR 2025) tại Cần Thơ;

- Đồng tác giả nhiều bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí, kỷ yếu hội thảo khoa học trong nước và quốc tế.

(Ảnh: NVCC)