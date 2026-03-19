Từ cô bé làm thêm quán cà phê đến người mẫu ảnh đầy bản lĩnh

SVO - Trải qua biến cố mất cha từ năm 12 tuổi, Trần Thị Bảo Hân (sinh năm 2004) đã sớm rèn luyện cho mình tinh thần tự lập để san sẻ gánh nặng cùng mẹ. Từ những ngày miệt mài làm thêm tại quán cà phê kiếm tiền đóng học phí, cô sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã bản lĩnh vượt qua những tai nạn nghề nghiệp và thử thách, khẳng định bản thân trong vai trò người mẫu ảnh, đồng thời ấp ủ ước mơ trở thành một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp.

Trần Thị Bảo Hân (sinh năm 2004) hiện là sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành. Vốn là một cô gái năng động, nhưng đằng sau vẻ ngoài ấy là một tuổi thơ trải qua nhiều biến cố. Năm 2016, bố Hân qua đời khi cô chỉ mới 12 tuổi, gia đình cô gặp phải cú sốc lớn. Bố là trụ cột kinh tế chính, sự ra đi của ông đã đặt gánh nặng tài chính lên vai mẹ Hân, người đang bầu 5 tháng và chỉ có công việc bán cà phê nhỏ tại một kiot trong khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương (cũ).

Mẹ Hân phải một mình gồng gánh nuôi ba con nhỏ. May mắn có bà ngoại đỡ đần chăm sóc em nhỏ. Nhưng, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền, học phí cho Hân và chị gái, tiền chăm sóc em gái vẫn đè nặng lên đôi vai người mẹ. Cô tâm sự: "Thời gian ấy, mình cảm thấy thương mẹ lắm, mình chỉ muốn lớn thật nhanh để có thể đi làm kiếm tiền phụ mẹ".

Vì vậy, ngay từ năm lớp 10, Hân đã bắt đầu đi làm thêm tại quán cà phê để kiếm thêm thu nhập. Tuy nhiên, do lo lắng cho sự an toàn của con gái khi đi làm về muộn, mẹ Hân đã khuyên cô nghỉ việc và tập trung vào việc học.

Dù từng có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nhưng Hân dần nhận ra, nó không phù hợp với hoàn cảnh của gia đình. Song, cơ duyên đến với nghề mẫu ảnh của Hân lại bắt đầu tình cờ. Năm 2022, khi đang làm khánh tiết tại một nhà hàng tiệc cưới, Hân được đồng nghiệp giới thiệu và hướng dẫn đến với công việc này.

Thời gian đầu, Hân còn cảm thấy bản thân không phù hợp với công việc này, nên chưa thật sự cố gắng tìm kiếm cơ hội. Sau đó, cô chuyển sang làm thêm tại một quán trà sữa, nhưng vì một số lý do cá nhân, Hân đã phải nghỉ việc.

Tuy nhiên, một bước ngoặt đã xảy ra vào tháng 10 năm 2023, khi Hân bất ngờ nhận được nhiều lời mời làm người mẫu ảnh. Và cô đã quyết định chọn nghề này làm công việc chính thức cho đến hiện tại.

Bên cạnh công việc học, Hân còn là người mẫu ảnh tự do.

Sự vui vẻ, dễ thương và nhiệt tình của Hân đã giúp cô nhận được nhiều sự yêu mến, ủng hộ từ đồng nghiệp và những người hâm mộ, xây dựng được nhiều mối quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh.

Hiện tại, Hân đã có thể tự lập, cũng như tự lo được cho cuộc sống, sinh hoạt của bản thân. Cô hy vọng rằng trong tương lai, khi có đủ khả năng, cô sẽ có thể giúp đỡ mẹ nhiều hơn nữa.

Bên cạnh những thuận lợi, Hân cũng phải đối mặt với không ít khó khăn khi theo nghề người mẫu ảnh, đặc biệt là những tai nạn bất ngờ ảnh hưởng đến sức khỏe và thu nhập.

Tháng 8/2024, Hân bị ngã xe rất nặng, gây ra nhiều vết thương trên mặt. Cô phải nghỉ làm 2 tháng để dưỡng thương. Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 9/2025, Hân lại gặp tai nạn xe lần nữa, khiến mặt bị trầy xước, bầm tím nghiêm trọng và phải nghỉ làm 1 tháng.

Do tính chất công việc đòi hỏi phải trang điểm thường xuyên, Hân phải đảm bảo rằng các vết thương đã lành hẳn trước khi quay lại làm việc. Những khoảng thời gian không thể đi làm đã gây ra nhiều bất lợi về tài chính, công việc cho cô gái trẻ.

Hiện tại, Hân vẫn đang nỗ lực làm việc và trau dồi kỹ năng để phát triển hơn nữa trong lĩnh vực người mẫu ảnh. Tuy nhiên, cô cũng đã có những dự định cho tương lai xa hơn. Với ước mơ trở thành một nghệ sĩ trang điểm chuyên nghiệp vào năm 24 tuổi, Hân cảm thấy yêu thích công việc làm đẹp cho người khác, và hạnh phúc khi được người khác công nhận tài năng của chính mình.

Một câu nói trong bộ phim "Forrest Gump" mà Hân vô cùng yêu thích: "Life was like a box of chocolates. You never know what you’re gonna get" (Cuộc sống giống như một hộp sô-cô-la vậy, bạn sẽ không biết là mình sẽ nhận được gì).

Câu nói này mang ý nghĩa rằng, cuộc sống đầy rẫy những bất ngờ và biến số. Dù chúng ta có lên kế hoạch kỹ lưỡng, cuộc sống thường không diễn ra như ta mong đợi. Hân tin rằng chúng ta nên đón nhận cả những niềm vui và nỗi buồn, trân trọng mọi trải nghiệm và "thưởng thức" từng khoảnh khắc, dù tốt hay xấu.

(Ảnh: NVCC)