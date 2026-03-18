Nữ sinh PTIT chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt, vinh dự là đại biểu tham gia Đại hội Đoàn toàn quốc

SVO - Nguyễn Quỳnh Chi, sinh viên năm 3 ngành Truyền thông Đa phương tiện, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT), hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện, đồng thời giữ vai trò Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Đa phương tiện. Trong quá trình học tập và rèn luyện, Quỳnh Chi đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm học 2023-2024, đồng thời được lựa chọn là đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2025-2030 và Đại hội Đoàn Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ lựa chọn ngành học đến tích lũy thành tích và kinh nghiệm trong truyền thông

Quỳnh Chi lựa chọn ngành Truyền thông Đa phương tiện từ niềm yêu thích các công việc sáng tạo, kể chuyện và kết nối con người, dù ban đầu chưa có định hướng rõ ràng. Sau quá trình tìm hiểu, nữ sinh xác định đây là môi trường phù hợp để phát huy năng lực và rèn luyện cách truyền tải thông điệp một cách có trách nhiệm.

Trước khi quyết định, Quỳnh Chi từng băn khoăn về khả năng sáng tạo và sự năng động của bản thân trước yêu cầu của ngành. Tuy nhiên, khi nhận ra những yếu tố này có thể được bồi đắp qua học tập và trải nghiệm, nữ sinh đã tự tin theo đuổi lựa chọn của mình.

Trong quá trình học, Quỳnh Chi tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn như tổ chức sự kiện, sản xuất nội dung, thiết kế và quay dựng. Những trải nghiệm này giúp nữ sinh từng bước hoàn thiện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, tư duy sáng tạo và khả năng lắng nghe, đồng thời hướng tới lan tỏa các giá trị tích cực trong cộng đồng.

Ở lĩnh vực rèn luyện, Quỳnh Chi chinh phục danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp Học viện năm học 2023-2024, nhận bằng khen hoạt động Đoàn từ Đoàn Chính phủ, đồng thời đảm nhiệm vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Học viện và Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa Đa phương tiện. Bên cạnh đó, Quỳnh Chi đạt học bổng loại Giỏi - Xuất sắc xuyên suốt 4 kỳ học, xem đây là động lực để tiếp tục phấn đấu trong chặng đường tiếp theo.

Song song với học tập, Quỳnh Chi chủ động tham gia nhiều dự án và công việc trong lĩnh vực truyền thông, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tiễn đa dạng. Nữ sinh từng đảm nhận vai trò MC tại các sự kiện của Học viện như triển lãm hợp tác quốc tế, talkshow, chương trình chào tân sinh viên; đồng thời tham gia với vai trò VJ - Designer trong các hoạt động tuyển sinh và là thành viên Ban Tổ chức ở nhiều chương trình trong và ngoài trường.

Bên cạnh đó, cô còn làm cộng tác viên viết báo và làm việc tại các agency truyền thông, từng bước tiếp cận môi trường nghề nghiệp chuyên nghiệp. Cô đã tham gia hơn 20 chương trình với vai trò Ban Tổ chức và cộng tác viên sự kiện, trong đó có nhiều sự kiện quốc tế, qua đó tích lũy kinh nghiệm thực tế và từng bước làm quen với môi trường truyền thông chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động học tập và nghề nghiệp, Quỳnh Chi còn có cơ hội tham gia nhiều sự kiện lớn, tiêu biểu như được lựa chọn vào Khối Trí thức trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Bên cạnh đó, Quỳnh Chi từng tham gia đón tiếp Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Học viện và dự sự kiện có sự hiện diện của Tổng Bí thư Tô Lâm. Những trải nghiệm này giúp nữ sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc học tập, rèn luyện và đóng góp cho xã hội.

Chia sẻ về hành trình của mình, Quỳnh Chi cho biết: “Với mình, mỗi trải nghiệm trong quãng đời sinh viên đều giống như một ‘bài học thực tế’, giúp mình hiểu rõ hơn mình muốn trở thành người làm truyền thông như thế nào trong tương lai”.

Trưởng thành và nuôi dưỡng tinh thần biết ơn từ môi trường học tập

Quãng thời gian học tập mang đến cho Quỳnh Chi nhiều trải nghiệm đáng nhớ nhưng cũng không ít thử thách. Những ngày đầu bước vào môi trường đại học, nữ sinh từng bỡ ngỡ trước nhịp độ học tập và hoạt động sôi nổi, đồng thời đối mặt với áp lực khi phải cân bằng giữa việc học và tham gia công tác Đoàn.

Trong quá trình đó, Quỳnh Chi nhận được sự hỗ trợ từ thầy cô, anh chị khóa trước và bạn bè cùng khóa. Không chỉ hướng dẫn chuyên môn, giảng viên còn tạo điều kiện để sinh viên tham gia hoạt động thực tế, qua đó giúp nữ sinh dần hình thành kỹ năng sắp xếp công việc, chủ động trong học tập và tự tin đảm nhận nhiều vai trò.

Sự đồng hành của những người xung quanh cũng giúp Quỳnh Chi có định hướng rõ ràng hơn và vững vàng trong quá trình rèn luyện. Mỗi hoạt động, mỗi chương trình trở thành một trải nghiệm thực tế, góp phần bồi đắp tinh thần làm việc tập thể và ý thức sẻ chia.

Nhìn lại hành trình, Quỳnh Chi cho rằng những kết quả đạt được bắt đầu từ việc dám thử sức, kiên trì học hỏi và nỗ lực từng bước. Đối với nữ sinh, quãng thời gian đại học là nền tảng quan trọng giúp hoàn thiện cả kiến thức lẫn kỹ năng. Chia sẻ về điều còn đọng lại, Quỳnh Chi bày tỏ sự trân trọng đối với thầy cô - những người không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn tạo cơ hội để sinh viên phát triển. Những trải nghiệm và sự hỗ trợ này tiếp tục trở thành động lực để nữ sinh học tập, rèn luyện và trưởng thành trong chặng đường phía trước.

Lan tỏa tinh thần sống trách nhiệm, đề cao hành động của người trẻ

Theo Quỳnh Chi, để sống có ích cho xã hội, người trẻ cần bắt đầu từ việc học tập nghiêm túc, rèn luyện bản thân và chủ động đóng góp cho cộng đồng. Việc hoàn thành tốt vai trò trong học tập và công việc cũng là cách tạo ra những giá trị tích cực.

Trong thời gian học tập, nữ sinh tham gia nhiều hoạt động Đoàn và chương trình dành cho sinh viên, qua đó có cơ hội đồng hành cùng các bạn trẻ trong hoạt động cộng đồng và học thuật. Dù đảm nhận những phần việc khác nhau, Quỳnh Chi cho rằng mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều mang lại ý nghĩa khi góp phần tạo nên giá trị chung. Từ những trải nghiệm thực tế, Quỳnh Chi nhận ra sức mạnh của tuổi trẻ không chỉ đến từ thành tích mà còn nằm ở tinh thần chủ động hành động và sẵn sàng cống hiến. Khi mỗi người cùng đóng góp, các giá trị tích cực sẽ được lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng.

Quỳnh Chi tham gia chuyến công tác tình nguyện tại xã Xuân Lãnh, Phú Yên (Đắk Lắk).

Chia sẻ về châm ngôn sống, Quỳnh Chi cho biết: “If not now, then when? - nếu không phải bây giờ thì khi nào”. Theo Quỳnh Chi, đây là lời nhắc nhở bản thân cần tận dụng quãng thời gian tuổi trẻ để dám thử sức, dám bước ra khỏi vùng an toàn và hành động vì những điều mình tin là đúng, thay vì chờ đợi một thời điểm hoàn hảo trong tương lai.

Từ đó, Quỳnh Chi luôn chủ động bắt đầu từ những việc nhỏ trong hiện tại như học tập nghiêm túc hơn, tích cực tham gia hoạt động và sẵn sàng đóng góp cho cộng đồng sinh viên. “Mình tin rằng khi mỗi người trẻ đều hành động từ hôm nay, những thay đổi tích cực cho xã hội sẽ dần được tạo nên từ chính những bước đi nhỏ”, Quỳnh Chi nhắn nhủ.

