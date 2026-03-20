Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam thăm Học viện Ngoại giao: Khởi công xây dựng Hội trường quốc tế từ nguồn vốn ODA

Theo TS. Nguyễn Hùng Sơn, công trình Hội trường quốc tế (Hội trường D) được xây dựng trên nền tảng nâng cấp từ hội trường hiện hữu, quy mô mở rộng gần gấp đôi với tổng diện tích hơn 1.000 mét vuông mỗi tầng. Điểm nhấn của công trình là hội trường đa năng với sức chứa khoảng 600 chỗ ngồi, được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu tiên tiến đạt chuẩn quốc tế. Nơi đây không chỉ là không gian tổ chức các hội nghị, sự kiện tầm cỡ, mà còn tích hợp Trung tâm Đổi mới sáng tạo, Trung tâm Hợp tác chiến lược Việt – Hàn cùng các phòng học đa phương tiện hiện đại.