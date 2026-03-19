Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận các chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia

Theo các quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận và áp dụng trong những trường hợp sau:
Miễn thi môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông
Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 24/4/2026, tiếp tục công nhận các chứng chỉ Cambridge English sau để miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:
• B1 Preliminary
• B1 Linguaskill
Công nhận trong đào tạo Thạc sĩ
Theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho cả yêu cầu đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ, cụ thể:
• Yêu cầu đầu vào: B1 Preliminary hoặc Linguaskill (từ 140–159 điểm)
• Yêu cầu đầu ra (tốt nghiệp): B2 First hoặc Linguaskill (từ 160–179 điểm)
Công nhận trong đào tạo Tiến sĩ
Theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo Tiến sĩ bao gồm:
• B2 First (từ 160 điểm trở lên)
• Linguaskill (từ 160 điểm trở lên)