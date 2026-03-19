Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam công nhận các chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia

P.V

Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam (Bộ GD&ĐT) đã và đang chính thức công nhận các chứng chỉ Cambridge English trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Theo các quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT, Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 13/2026/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT, Thông tư số 23/2021/TT-BGDĐT và Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận và áp dụng trong những trường hợp sau:

Miễn thi môn Ngoại ngữ trong Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông

Thông tư 13/2026/TT-BGDĐT có hiệu lực từ 24/4/2026, tiếp tục công nhận các chứng chỉ Cambridge English sau để miễn thi Tiếng Anh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026:

• B1 Preliminary

• B1 Linguaskill

Sự công nhận của Bộ GD&ĐT đối với các Chứng chỉ Cambridge English sẽ giúp giảm bớt áp lực thi cử cho học viên

Công nhận trong đào tạo Thạc sĩ

Theo Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho cả yêu cầu đầu vào và đầu ra của chương trình đào tạo Thạc sĩ, cụ thể:

• Yêu cầu đầu vào: B1 Preliminary hoặc Linguaskill (từ 140–159 điểm)

• Yêu cầu đầu ra (tốt nghiệp): B2 First hoặc Linguaskill (từ 160–179 điểm)

Công nhận trong đào tạo Tiến sĩ

Theo Thông tư 18/2021/TT-BGDĐT, các chứng chỉ Cambridge English được công nhận cho yêu cầu đầu vào của chương trình đào tạo Tiến sĩ bao gồm:

• B2 First (từ 160 điểm trở lên)

• Linguaskill (từ 160 điểm trở lên)

#Cambridge English #giáo dục #chứng chỉ #thi tốt nghiệp #đào tạo thạc sĩ #đào tạo tiến sĩ

