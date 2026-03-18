Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

Sinh viên nghỉ lễ liên tiếp 9 ngày dịp Giỗ Tổ và 30/4 - 1/5

Thu Hà (Tổng hợp)

SVO - Tối ưu hóa lịch trình 2026, nhiều trường đại học tại TP.HCM quyết định gộp kỳ nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4 - 1/5 thành đợt nghỉ dài kỷ lục 9 ngày.

Theo Vietnamnet, tại Trường ĐH Công Thương TPHCM, sinh viên, giảng viên và người lao động được nghỉ tổng cộng 9 ngày. Cụ thể, lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch) năm 2026 rơi vào Chủ nhật (26/4), nên toàn trường được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Dịp 30/4 và 1/5, toàn trường nghỉ từ thứ Năm (30/4) đến hết thứ Sáu (1/5).

Ngoài ra, nhà trường bố trí nghỉ thêm hai ngày làm việc là thứ Ba (28/4) và thứ Tư (29/4), nâng tổng số ngày nghỉ liên tiếp lên 9 ngày. Để đảm bảo tiến độ đào tạo, các buổi học trong hai ngày này sẽ được tổ chức học bù vào các ngày thứ Bảy (9/5 và 16/5).

Nhà trường yêu cầu các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, đảm bảo tiến độ. Đồng thời, tăng cường kiểm tra an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, phòng chống cháy nổ; bố trí lực lượng trực và treo cờ Tổ quốc trong thời gian nghỉ lễ.

Tương tự, Trường ĐH Gia Định cũng cho sinh viên nghỉ từ ngày 26/4 đến hết ngày 3/5. Nếu tính thêm ngày thứ Bảy (25/4), sinh viên có thể nghỉ liên tục 9 ngày.

Ông Trịnh Hữu Chung, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết phần lớn sinh viên đến từ các tỉnh xa, trong khi chương trình đào tạo 3 học kỳ/năm khiến thời gian nghỉ hè ngắn. Vì vậy, kỳ nghỉ lễ dài là cơ hội để sinh viên về quê, làm thêm hoặc giải quyết việc cá nhân.

Theo ông Chung, việc nghỉ dài ngày không ảnh hưởng đến chương trình đào tạo do nhà trường đã có tuần dự phòng và sẽ bố trí lịch học bù hợp lý sau kỳ nghỉ. Sinh viên sẽ trở lại học từ ngày 4/5.

Trong khi đó, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM cho sinh viên nghỉ theo phương án ngắn hơn. Dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, toàn trường nghỉ 2 ngày (26-27/4). Đối với lễ 30/4 và 1/5, sinh viên được nghỉ 4 ngày liên tục, từ 30/4 đến hết 3/5.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị đào tạo chủ động sắp xếp lịch học bù, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các cơ sở, ký túc xá và phân hiệu để đảm bảo hoạt động trong thời gian nghỉ lễ.

Việc nhiều trường chủ động kéo dài kỳ nghỉ được đánh giá là linh hoạt, phù hợp với đặc thù sinh viên xa nhà, song vẫn đảm bảo yêu cầu về tiến độ đào tạo thông qua kế hoạch học bù.

Thu Hà (Tổng hợp)
