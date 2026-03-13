Hợp tác doanh nghiệp – nâng cao chất lượng đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sao Đỏ

SVO - Hợp tác giữa Nhà trường và doanh nghiệp đang trở thành xu hướng quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao. Trong bối cảnh ngành công nghiệp ô tô đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng điện hóa, phát triển công nghệ xanh và ứng dụng công nghệ số, các doanh nghiệp ngày càng cần đội ngũ kỹ sư có khả năng làm chủ công nghệ và thích ứng nhanh với môi trường sản xuất hiện đại.

Nắm bắt yêu cầu đó, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Sao Đỏ đã xây dựng mô hình đào tạo theo định hướng ứng dụng, đồng thời phát triển mạng lưới hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô. Sự liên kết này đang trở thành động lực quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, gắn kết chặt chẽ giữa chương trình đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và thị trường lao động.

Đào tạo kỹ sư ô tô theo định hướng ứng dụng

Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sao Đỏ được xây dựng theo định hướng đào tạo ứng dụng, chú trọng gắn kết chặt chẽ giữa kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành, giữa đào tạo trong nhà trường và trải nghiệm thực tế tại doanh nghiệp.

Chương trình đào tạo được thiết kế với khối lượng thực hành và thực nghiệm chiếm khoảng 50% tổng thời lượng chương trình. Cách tiếp cận này giúp sinh viên hình thành kỹ năng nghề nghiệp ngay từ giai đoạn học tập, đồng thời làm quen với quy trình công nghệ và môi trường làm việc của doanh nghiệp.

Sinh viên được đào tạo theo ba định hướng chuyên môn gồm: công nghệ ô tô; điện – điện tử ô tô và công nghệ ô tô điện. Trong chương trình đào tạo, các học phần liên quan đến hệ thống truyền động điện, công nghệ pin, hệ thống điều khiển điện tử và công nghệ chẩn đoán thông minh được tích hợp nhằm giúp sinh viên tiếp cận với các công nghệ tiên tiến của ngành công nghiệp ô tô hiện đại, thích ứng với xu hướng chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi số của ngành công nghiệp ô tô.

Sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp đạt 95-98%

Hiện nay, ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô của Trường Đại học Sao Đỏ có quy mô đào tạo khoảng 1000 sinh viên, chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm khoảng 200 sinh viên. Theo khảo sát của nhà trường, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt từ 95% đến 98%. Nhiều sinh viên đang làm việc tại các doanh nghiệp lớn như Toyota Việt Nam, Ford Việt Nam, VinFast, Mitsubishi Motors Việt Nam, Hyundai và hệ thống đại lý, trung tâm dịch vụ ô tô trên cả nước.

Những con số này cho thấy chương trình đào tạo của nhà trường đang bám sát nhu cầu của thị trường lao động và đáp ứng hiệu quả yêu cầu nhân lực của ngành công nghiệp ô tô.

Doanh nghiệp tuyển nguồn nhân lực ngành công nghệ kỹ thuật ô tô năm 2025.

Lễ bế giảng lớp Kỹ thuật viên Toyota 2025.

Hợp tác doanh nghiệp – nền tảng nâng cao chất lượng đào tạo

Một trong những yếu tố then chốt trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tại Trường Đại học Sao Đỏ là mô hình hợp tác sâu rộng với doanh nghiệp.

Hiện nay, Khoa Ô tô đã thiết lập quan hệ hợp tác với hơn 50 doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất và dịch vụ ô tô. Các doanh nghiệp tham gia vào quá trình đào tạo thông qua nhiều hình thức như: góp ý xây dựng và cập nhật chương trình đào tạo; tài trợ thiết bị đào tạo và học bổng; tiếp nhận sinh viên thực tập, tuyển dụng sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Trường Đại học Sao Đỏ ký kết kết hợp tác với Vinfast.

Theo TS. Nguyễn Đình Cương, Trưởng khoa Ô tô cho biết: “Sự tham gia trực tiếp của doanh nghiệp vào quá trình đào tạo giúp sinh viên ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô có cơ hội tiếp cận với thiết bị và công nghệ mới ngay từ khi còn học tại trường. Đồng thời rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất, nâng cao khả năng thích ứng của sinh viên khi tham gia thị trường lao động”.

Sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp đem lại giá trị cho cả hai bên. Nhà trường đã tiếp nhận tài trợ thiết bị và phương tiện phục vụ đào tạo từ doanh nghiệp với tổng giá trị gần 9 tỷ đồng. Năm 2017, Toyota Việt Nam triển khai chương trình, Toyota Technical Education Program (T-TEP) tại Trường Đại học Sao Đỏ và tài trợ hệ thống thiết bị đào tạo sửa chữa chung. Năm 2018, Toyota tiếp tục tài trợ thiết bị đào tạo sửa chữa thân xe và sơn ô tô theo tiêu chuẩn của hệ thống đại lý Toyota.

Lễ chuyển giao chương trình đào tạo sửa chữa thân xe và sơn của Toyota.

Mitsubishi Motors Việt Nam tài trợ một xe ô tô Destinator sản xuất năm 2025.

Bên cạnh Toyota, nhiều doanh nghiệp khác cũng tham gia hỗ trợ thiết bị đào tạo cho nhà trường: Nissan Việt Nam tài trợ mô hình hộp số vô cấp CVT phục vụ đào tạo hệ thống truyền lực; Mitsubishi Motors Việt Nam tài trợ một xe Mitsubishi Destinator phục vụ giảng dạy và thực hành; VinFast tài trợ hai xe điện VF8 và VF9 phục vụ đào tạo công nghệ ô tô điện; Ford Việt Nam trao tặng hai động cơ EcoBoost phục vụ đào tạo và nghiên cứu.

Đặc biệt, trong năm 2026, Ford Việt Nam dự kiến triển khai dự án AutoTech tại Trường Đại học Sao Đỏ với tổng giá trị học bổng và hỗ trợ thực tập sinh viên trên 600 triệu đồng. Chương trình này không chỉ hỗ trợ sinh viên về tài chính mà còn tạo cơ hội thực tập và trải nghiệm môi trường làm việc thực tế tại các đại lý Ford.

Ford Việt Nam triển khai dự án AutoTech năm 2026.

Cựu sinh viên thành đạt – minh chứng cho chất lượng đào tạo

Chất lượng đào tạo của ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô – Trường Đại học Sao Đỏ được thể hiện rõ qua thành công của nhiều cựu sinh viên trong môi trường doanh nghiệp.

Tiêu biểu là anh Vi Minh Quang, cựu sinh viên lớp DK7, hiện là tổ trưởng kỹ thuật tại Ford Quảng Ninh, đạt giải Nhất cuộc thi tay nghề Ford Việt Nam và giải Nhì cuộc thi kỹ thuật Ford quốc tế.

Ngoài ra còn nhiều cựu sinh viên thành đạt hiện đang giữ các chức vụ quan trọng tại nhiều doanh nghiệp như: anh Nguyễn Văn Vĩnh – Phó Tổng Giám đốc VinFast Hải Phòng; anh Lương Văn Luyến – Giám đốc dịch vụ Mitsubishi Hải Phòng; anh Hoàng Trung Dũng – Giám đốc Công ty ô tô PanDa; anh Nguyễn Đức Toàn – Phó Giám đốc Công ty ô tô Huy Khánh; anh Phan Văn Tường, Hoàng Văn Việt - Phó giám đốc Công ty Cổ phần ĐT&TMDV Bảo Tín...

Những cựu sinh viên này không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa nhà trường và doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy hoạt động hợp tác đào tạo và tuyển dụng sinh viên.

Gắn kết đào tạo với sứ mạng và triết lý giáo dục

Mô hình hợp tác doanh nghiệp trong đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô cũng gắn chặt với sứ mạng và triết lý giáo dục của Trường Đại học Sao Đỏ: “Toàn diện – Sáng tạo – Thích ứng”, cùng với hệ giá trị cốt lõi “Thực học – Thực hành – Thực chung – Thực tâm – Thực nghiệp – Thực tiễn”.

Những định hướng này trở thành nền tảng để nhà trường xây dựng mô hình đào tạo gắn với doanh nghiệp, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường sản xuất hiện đại.

Mô hình hợp tác giữa Trường Đại học Sao Đỏ và doanh nghiệp đã tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo và thực tiễn sản xuất. Sự liên kết này không chỉ giúp doanh nghiệp có nguồn nhân lực kỹ thuật đáp ứng yêu cầu phát triển công nghệ mà còn khẳng định hiệu quả của mô hình đào tạo ứng dụng tại Trường Đại học Sao Đỏ trong việc cung cấp nguồn nhân lực cho ngành công nghiệp ô tô Việt Nam.