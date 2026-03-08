Khách mời Ngày 8/3 Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình nhìn lại sự nỗ lực của tập thể giáo viên trong hành trình gieo những mầm xanh đầu tiên

SVO - Phóng viên chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, Báo Tiền Phong có cuộc trao đổi nhanh với Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà – Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình về những ngày 8/3 ý nghĩa nhất trong quãng thời gian 5 năm đầu tiên giữ cương vị người đứng đầu ngôi trường mới được thành lập.

Thưa Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà, được biết cô là Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Mỹ Đình, và năm học đầu tiên chính là thời điểm giãn cách xã hội do COVID-19. Ngày 8/3 đầu tiên của cô khi cô là Hiệu trưởng có gì đặc biệt?

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Ngày 8/3 đầu tiên kể từ khi tôi đảm nhận cương vị Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình là một ngày 8/3 khá lặng lẽ nhưng cũng vô cùng đáng nhớ. Bởi, khác so với những dịp 8/3 thường thấy trong môi trường học đường, vào thời điểm đó, dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Trường nằm trên địa bàn phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (cũ – nay là phường Từ Liêm), địa bàn có cấp độ dịch 3 (nguy cơ cao), nên toàn bộ hoạt động dạy và học của thầy trò vẫn phải thực hiện trực tuyến để bảo đảm an toàn. Vì vậy, ngày 8/3 năm ấy không có những bó hoa tươi, không có những buổi gặp gỡ trực tiếp trong sân trường hay phòng hội đồng như thường thấy. Thay vào đó là những lời chúc qua màn hình, những tin nhắn, những tấm thiệp điện tử giản dị nhưng rất ấm áp từ đồng nghiệp và học sinh. Chính trong hoàn cảnh đặc biệt ấy, tôi càng cảm nhận rõ hơn tinh thần sẻ chia, sự đồng lòng của tập thể sư phạm và các em học sinh vào những ngày đầu xây dựng ngôi trường mới.

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Đình, nhìn lại chặng đường 5 năm hình thành và phát triển của nhà trường.

Ngày 8/3 năm nay có gì đặc biệt hơn với cô và các cô giáo của Trường THPT Mỹ Đình?

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Ngày 8/3 năm nay với tôi và các cô giáo của Trường THPT Mỹ Đình có ý nghĩa đặc biệt hơn, bởi đúng vào thời điểm này, nhà trường đang tích cực chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 5 năm thành lập. Năm năm có thể chưa phải là một chặng đường dài, nhưng với ngôi trường còn rất trẻ như THPT Mỹ Đình, đó là một dấu mốc nhiều cảm xúc. Vì thế, với chúng tôi, ngày 8/3 năm nay không chỉ là không chỉ là ngày tôn vinh phụ nữ, là dịp được đón nhận những lời chúc tốt đẹp, mà còn là lúc chúng tôi cùng nhau nhìn lại sự nỗ lực của mình trong hành trình gieo những mầm xanh đầu tiên cho ngôi trường này. Có lẽ chính hành trình ấy làm cho ngày 8/3 năm nay trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều.

Cô có điều gì muốn nhắn nhủ đến các đồng nghiệp nữ đã gắn bó với cô suốt 5 năm qua, nhân ngày 8/3 năm nay?

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Nhân ngày 8/3, tôi muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng nghiệp nữ - những người đã luôn đồng hành, sẻ chia và bền bỉ kề vai sát cánh cùng tôi trong suốt 5 năm qua. Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu đầy thử thách, khi nhà trường vừa thành lập, lại đúng vào giai đoạn giãn cách xã hội vì dịch bệnh. Chính trong hoàn cảnh ấy, điều quý giá nhất mà chúng tôi có được là niềm tin, sự đoàn kết gắn bó và tinh thần đồng lòng của một tập thể (với 85% là nữ), cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường THPT Mỹ Đình.

“Điều quý giá nhất mà chúng tôi có được là niềm tin, sự đoàn kết gắn bó và tinh thần đồng lòng của một tập thể (với 85% là nữ), cùng nhau đặt những viên gạch đầu tiên cho Trường THPT Mỹ Đình”



Nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi thực sự tự hào về tập thể cán bộ giáo viên nhân viên Trường THPT Mỹ Đình nói chung và các nữ đồng nghiệp nói riêng – những cô giáo tận tâm, trách nhiệm và giàu tình yêu nghề, yêu trường, yêu trò. Chúc các cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục lan tỏa sự ấm áp, trí tuệ, nhân ái trong từng bài giảng, và cùng nhau viết tiếp những trang đẹp cho Trường THPT Mỹ Đình.

Tập thể giáo viên Trường THPT Mỹ Đình.

Món quà gì cô mong muốn được nhận từ các học sinh nhất mỗi dịp 8/3?

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Ngày 8/3, với tôi, chỉ cần một lời chúc chân thành đi kèm với ánh mắt, nụ cười trong trẻo của học sinh, hoặc một tấm thiệp nhỏ do các em tự tay viết cũng đủ làm ấm lòng. Bởi, những điều giản dị ấy khiến những làm nghề giáo như chúng tôi cảm nhận rõ tình cảm yêu quý và sự trân trọng mà học sinh dành cho mình.

“Điều khiến chúng tôi mong đợi nhất và hạnh phúc nhất vẫn là sự tiến bộ, trưởng thành của các em”



Nhưng hơn cả những món quà nhỏ ấy, điều khiến chúng tôi mong đợi nhất và hạnh phúc nhất vẫn là sự tiến bộ, trưởng thành của các em. Khi các em chăm chỉ hơn trong học tập, ý thức hơn trong rèn luyện, biết yêu thương, biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân và những người xung quanh, đó luôn là món quà ý nghĩa và quý giá nhất dành tặng người thầy.

Theo Hiệu trưởng Nguyễn Thu Hà, những giá trị bền vững của giáo dục bắt đầu từ sự tận tâm và tinh thần đồng lòng của tập thể nhà trường.

Cô muốn nhắn nhủ điều gì với các học sinh nữ của mình nhân ngày 8/3?

Thạc sĩ Nguyễn Thu Hà: Là những thế hệ học sinh đầu tiên của THPT Mỹ Đình, các em đã góp phần xây dựng nền móng cho một ngôi trường trẻ. Các em đã lớn lên cùng trường, và mai này, chính những bước chân vững vàng trên hành trình trưởng thành của các em sẽ tiếp tục làm nên niềm tự hào của trường Mỹ Đình.

Nhân ngày 8/3, cô chúc các nữ sinh của THPT Mỹ Đình luôn xinh đẹp theo cách của riêng mình – không chỉ đẹp ở vẻ ngoài mà còn đẹp trong tâm hồn, trong cách nghĩ, cách sống và cách ứng xử với mọi người xung quanh. Mong các em luôn giữ được sự tự tin, trong sáng và lòng nhân ái, biết yêu thương bản thân, biết nuôi dưỡng ước mơ và kiên trì nỗ lực để trở thành phiên bản tốt đẹp nhất của chính mình. Các em hãy sống một cuộc đời đáng tự hào – không nhất thiết phải là người nổi bật nhất, nhưng nhất định phải chân thành nhất, nỗ lực nhất và tử tế nhất.

Chúc các em luôn hạnh phúc, rạng ngời và vững bước trên con đường phía trước!

Trân trọng cảm ơn cô!

(Ảnh: NVCC)