Kinh tế Việt Nam năm 2026: Duy trì đà tăng trưởng giữa biến động toàn cầu

P.V

Ngày 12/3, tại TPHCM, Ngân hàng UOB Việt Nam tổ chức sự kiện “Triển vọng đầu tư năm 2026”, cung cấp các phân tích về bức tranh kinh tế vĩ mô và chiến lược tài chính cho nhà đầu tư. Đây là năm thứ tư liên tiếp diễn đàn này được tổ chức tại Việt Nam, với sự tham gia của các chuyên gia tài chính đến từ Singapore và nhiều định chế quốc tế.

z7614209379432-4604b2f3f6789de143ba74e699450818.jpg

Theo các chuyên gia, kinh tế toàn cầu năm 2026 tiếp tục đối mặt nhiều bất định, từ chính sách khó dự báo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông. Tuy vậy, Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những điểm sáng tăng trưởng tại khu vực.

Năm 2025, kinh tế Việt Nam đạt mức tăng trưởng 8,02%. Bước sang năm 2026, nền kinh tế được dự báo tiếp tục duy trì đà ổn định nhờ các động lực như đầu tư hạ tầng, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và hoạt động xuất khẩu. Những yếu tố này được xem là nền tảng quan trọng giúp củng cố triển vọng tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Ông Paul Kim, Giám đốc Khối Dịch vụ Tài chính Cá nhân của UOB Việt Nam cho rằng, triển vọng kinh tế trong nước vẫn tích cực nhờ các chính sách điều hành của Chính phủ. Tuy nhiên, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến thị trường quốc tế để kịp thời điều chỉnh chiến lược tài chính.

Thông qua sự kiện, UOB khẳng định cam kết đồng hành cùng khách hàng bằng các giải pháp tài chính toàn diện, hỗ trợ quản lý và phát triển tài sản hướng tới mục tiêu dài hạn.

P.V
#Kinh tế Việt Nam năm 2026

