Kinh tế

Doanh nghiệp

Google News

PNJ sắp có Tổng giám đốc mới

PV

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) chính thức thông báo việc ông Lê Trí Thông sẽ chuyển giao vị trí Tổng Giám đốc cho ông Phan Quốc Công từ ngày 3/4, theo lộ trình hoạch định kế nhiệm đã được HĐQT chuẩn bị bài bản trong nhiều năm qua.

Sau chuyển giao, ông Lê Trí Thông tiếp tục đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch HĐQT PNJ, tập trung vào công tác hoạch định chiến lược và định hướng phát triển dài hạn của doanh nghiệp. Thời điểm thực hiện vào đầu quý II/2026, sau khi kết thúc mùa cao điểm kinh doanh.

unknown-3.jpg
Ông Lê Trí Thông (trái) từ nhiệm Tổng giám đốc PNJ và ông Phan Quốc Công (phải) là người kế nhiệm từ ngày 3/4.

Ông Phan Quốc Công sẽ thay vị trí của ông Lê Trí Thông. Ông Phan Quốc Công có hơn 30 năm kinh nghiệm trong quản trị và điều hành doanh nghiệp. Ông sở hữu bằng Tiến sĩ Quản trị Kinh doanh (DBA), Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) và bằng Kỹ sư Điện; từng thành viên HĐQT tại PNJ, Mekong Capital và Thế Giới Di Động. Ông được biết đến là nhà lãnh đạo chú trọng xây dựng doanh nghiệp dựa trên hệ thống thay vì phụ thuộc vào cá nhân, đề cao văn hóa chính trực, hiệu quả vận hành và khả năng mở rộng bền vững.

Việc PNJ bổ nhiệm ông Phan Quốc Công nhằm đảm bảo sự liên tục trong công tác điều hành và phù hợp với định hướng phát triển của PNJ trong giai đoạn tiếp theo. Ban Lãnh đạo tin tưởng rằng, với nền tảng đã được xây dựng vững chắc, PNJ sẽ tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.

PV
#PNJ #Tổng giám đốc #Phan Quốc Công #Lê Trí Thông #doanh nghiệp

