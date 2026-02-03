Kỷ niệm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam và 10 năm thành lập Khối Sức Khỏe Hubt

Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức chương trình “Gặp mặt tri ân các Bệnh viện, Cơ sở thực hành Khối Sức khoẻ”, nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập Khối Sức khoẻ, kỷ niệm 71 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27/2 và hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Toàn cảnh buổi lễ gặp mặt tri ân

Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo của các Bệnh viện, Trung tâm Y tế và các công ty Dược phẩm đang hợp tác với Nhà trường như bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Tâm thần Hà Nội cùng với sự có mặt đông đủ của ban lãnh đạo và tập thể giảng viên, nhân viên Khối ngành Sức khỏe của Nhà trường.

Nhằm hướng tới kỷ niệm 30 năm thành lập, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tự hào nhìn lại chặng đường phát triển với sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ xã hội. Nhà trường không ngừng đổi mới, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng đào tạo, từng bước khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Với 10 năm hình thành và phát triển, Khối Sức khoẻ đã luôn nỗ lực vươn lên trở thành một trong những trụ cột quan trọng, thể hiện rõ định hướng phát triển chiến lược của Trường.

PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường

PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường phát biểu tại buổi lễ: “… Trong 10 năm hình thành và phát triển, Khối Sức khoẻ Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội không ngừng phát triển lớn mạnh, từng bước khẳng định chất lượng và uy tín trong công tác đào tạo. Những kết quả đạt được là nhờ sự kết tinh từ nỗ lực, tâm huyết của tập thể lãnh đạo, giảng viên và cán bộ Nhà trường, đồng thời có sự đồng hành, hỗ trợ đầy trách nhiệm của các bệnh viện và cơ sở thực hành…’’.

PGS. TS Phạm Dương Châu – Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường cùng PGS. TS Trần Văn Sáu – Phó chủ nhiệm phụ trách Khoa Y tặng hoa tri ân các Bệnh viện và cơ sở thực hành hợp tác với Nhà trường.

Năm 2025 toàn khối sức khoẻ đã hoàn thành kiểm định chương trình đào tạo đại học do Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục thuộc Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam đánh giá ở mức tốt. Với hơn 2.000 sinh viên của 4 khoa thuộc Khối Sức khỏe gồm Y, Răng Hàm Mặt, Dược và Điều Dưỡng, đã có 1115 sinh viên tốt nghiệp ra Trường, có nhiều em sau tốt nghiệp đã thi đỗ nội trú của các trường: Y Hà Nội, Y Dược Đại học Quốc gia, Y Dược Hải Phòng… Qua khảo sát cho thấy sinh viên sau tốt nghiệp đều có định hướng công việc tại các cơ sở y tế, xí nghiệp dược, nhà thuốc phù hợp với chuyên môn đào tạo, hoặc đang tham gia đào tạo nâng cao trình độ để xin cấp giấy phép hành nghề.

Để đạt được những thành tích nêu trên, Khối Sức khoẻ đã xây dựng được đội ngũ giảng viên đông đảo, có trình độ chuyên môn cao, trong đó nhiều thầy cô từng công tác, giảng dạy và làm việc tại các Trường Đại học, Học viện Y Dược uy tín cũng như các nhà máy, công ty dược trên cả nước như: Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y, Đại học Dược Hà Nội, Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Y Dược Thái Bình, Đại học Y Dược Thái Nguyên, Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam…

Hiện có 19 Bệnh viện và Trung tâm Y tế, 5 công ty Dược đang tiếp nhận sinh viên HUBT đến thực tập (Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương, Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đức Giang, Bệnh viện Sanh pôn, Bệnh viện Phụ sản, Các Bệnh viện chuyên khoa khác.

Trong thời gian tới, các khoa thuộc khối Sức khỏe sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo theo đúng sứ mạng và tầm nhìn của Nhà trường, phù hợp với mục tiêu của Luật Giáo dục đại học. Đồng thời, các khoa sẽ tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng đề cương chi tiết học phần, xây dựng các bộ câu hỏi đánh giá theo chuẩn đầu ra, nhằm giúp sinh viên vững vàng vượt qua kỳ thi quốc gia để được cấp giấy phép hành nghề.

Đại diện các cấp lãnh đạo Nhà trường chụp ảnh lưu niệm cùng các Bệnh viện và cơ sở thực hành tại lễ tri ân.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội nói chung và Khối Sức khoẻ nói riêng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ và hiệu quả từ các bệnh viện, cơ sở y tế, nhằm cùng nhau đào tạo đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu y đức, đề cao trách nhiệm xã hội, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành y và sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân./.