AQUA Việt Nam gia hạn đầu tư đến năm 2045, nâng vốn gần 75 triệu USD

Nhân dịp kỷ niệm 30 năm có mặt tại Việt Nam (1996–2026), Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam công bố chiến lược phát triển với việc gia hạn hoạt động đầu tư đến năm 2045, nâng tổng vốn tại Đồng Nai lên gần 1.540 tỷ đồng (khoảng 75 triệu USD).

Theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư do Ban Quản lý các Khu công nghiệp – Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp ngày 23/12/2025, AQUA Việt Nam tiếp tục vận hành ba nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2, hướng tới nâng tổng công suất lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm. Trong đó, máy giặt và tủ lạnh dự kiến đạt công suất 800.000 sản phẩm/năm cho mỗi nhóm, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang châu Á, châu Âu.

AQUA Việt Nam hiện giữ vị trí số 1 thị phần máy giặt và tủ lạnh tại Việt Nam. Với định hướng công nghệ thông minh trong tầm tay, AQUA Việt Nam tập trung vào tính ứng dụng thực tế, đưa trải nghiệm Smart Home trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận với đại đa số gia đình Việt.

Ông Fan Guofeng, Tổng Giám đốc AQUA Việt Nam cho biết: “Chúng tôi kiên định với ba giá trị: Lấy người dùng làm trung tâm - Không ngừng cải tiến - Duy trì chất lượng bền bỉ. Việc gia hạn đầu tư đến năm 2045 là cam kết lâu dài của chúng tôi tại Việt Nam. AQUA không chỉ cung cấp sản phẩm, mà mong muốn trở thành người bạn đồng hành bền bỉ, mang đến các giải pháp tiện nghi, thông minh và đáng tin cậy cho mỗi gia đình”.