Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Mua - Bán

Google News

May Việt Tiến kỳ vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2030

P.V

Kỷ niệm 50 năm thành lập, May Việt Tiến (VGG) vừa công bố tổng doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng và đặt tham vọng sẽ hướng tới mốc 1 tỷ USD vào năm 2030, hướng tới mô hình tập đoàn đa quốc gia.

may-viet-tien.png

Trải qua 50 năm, VGG đã trở thành "anh cả" của ngành dệt may Việt Nam với việc sở hữu hệ sinh thái khổng lồ bao gồm hơn 30.000 lao động, tổng diện tích nhà xưởng trên 500.000m² và mạng lưới 1.390 cửa hàng, đại lý phủ sóng toàn quốc. Kết thúc năm 2025, VGG ước đạt 18.500 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng trên 14% so với năm 2024, tương ứng đạt khoảng 490 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ ước đạt 11.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt toàn hệ thống. Tổng kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 31/12/2025 gần 800 triệu USD, với các thị trường chủ lực gồm Mỹ, EU, Nhật Bản và các nước trong khối CPTPP. Hiện, thị trường nội địa đang đóng góp khoảng 1.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng doanh thu toàn hệ thống.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VGG cho biết, trong 5 năm tới, Tổng công ty dự kiến đưa quy mô doanh thu đạt mức 1 tỷ USD. Để đạt mục tiêu trên, VGG dựa trên 5 trụ cột gồm việc duy trì đà tăng trưởng quy mô sản xuất, đầu tư linh hoạt về vùng sâu vùng xa, ưu tiên tuyệt đối cho công nghệ và xanh hóa, củng cố quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược lớn như Nike, Uniqlo cùng sự kiên định chính sách lấy con người làm trung tâm.

P.V
#VGG #doanh thu #tập đoàn đa quốc gia #dệt may #xuất khẩu #chiến lược

Cùng chuyên mục