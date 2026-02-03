May Việt Tiến kỳ vọng đạt doanh thu 1 tỷ USD trong năm 2030

Kỷ niệm 50 năm thành lập, May Việt Tiến (VGG) vừa công bố tổng doanh thu đạt 18.500 tỷ đồng và đặt tham vọng sẽ hướng tới mốc 1 tỷ USD vào năm 2030, hướng tới mô hình tập đoàn đa quốc gia.

Trải qua 50 năm, VGG đã trở thành "anh cả" của ngành dệt may Việt Nam với việc sở hữu hệ sinh thái khổng lồ bao gồm hơn 30.000 lao động, tổng diện tích nhà xưởng trên 500.000m² và mạng lưới 1.390 cửa hàng, đại lý phủ sóng toàn quốc. Kết thúc năm 2025, VGG ước đạt 18.500 tỷ đồng, đạt mức tăng trưởng trên 14% so với năm 2024, tương ứng đạt khoảng 490 tỷ đồng.

Riêng công ty mẹ ước đạt 11.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu dẫn dắt toàn hệ thống. Tổng kim ngạch xuất khẩu tính đến ngày 31/12/2025 gần 800 triệu USD, với các thị trường chủ lực gồm Mỹ, EU, Nhật Bản và các nước trong khối CPTPP. Hiện, thị trường nội địa đang đóng góp khoảng 1.600 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng gần 10% trong tổng doanh thu toàn hệ thống.

Ông Vũ Đức Giang - Chủ tịch VGG cho biết, trong 5 năm tới, Tổng công ty dự kiến đưa quy mô doanh thu đạt mức 1 tỷ USD. Để đạt mục tiêu trên, VGG dựa trên 5 trụ cột gồm việc duy trì đà tăng trưởng quy mô sản xuất, đầu tư linh hoạt về vùng sâu vùng xa, ưu tiên tuyệt đối cho công nghệ và xanh hóa, củng cố quan hệ bền vững với các đối tác chiến lược lớn như Nike, Uniqlo cùng sự kiên định chính sách lấy con người làm trung tâm.