Motorola giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai mẫu smartphone cao cấp mới

P.V

Ngày 10/3, Motorola chính thức giới thiệu tại thị trường Việt Nam hai mẫu smartphone cao cấp mới gồm motorola signature và motorola edge 70, hướng đến người dùng yêu thích thiết kế tinh tế, hiệu năng mạnh mẽ và các tính năng AI hiện đại.

anh-la-hong-hung3-1.jpg

Theo ông La Hồng Hưng, đại diện Motorola Việt Nam, thị trường smartphone trong nước đang thay đổi nhanh với nhu cầu cao hơn đối với thiết bị có thiết kế cao cấp, tối ưu cho AI và đa nhiệm. Bộ đôi sản phẩm mới được kỳ vọng tiếp tục khẳng định dấu ấn của Motorola thông qua thiết kế, trải nghiệm phần mềm trực quan và những cải tiến mang lại giá trị thực cho người dùng.

Trong đó, motorola signature nổi bật với thiết kế siêu mỏng 6,99 mm, khung nhôm chuẩn hàng không và bề mặt hoàn thiện twill hoặc linen. Máy có hai phiên bản màu PANTONE Xanh Olive và PANTONE Đen Carbon. Thiết bị được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, đạt chuẩn độ bền quân đội MIL-STD-810H và khả năng kháng nước, bụi IP68/IP69. Dù mỏng nhẹ, máy vẫn trang bị pin silicon-carbon dung lượng 5.200 mAh cho thời gian sử dụng lên đến 52 giờ, hỗ trợ sạc nhanh TurboPower 90W và sạc không dây 50W.

Trong khi đó, motorola edge 70 có thiết kế mỏng 5,99 mm và trọng lượng nhẹ, khung nhôm kết hợp bề mặt hoàn thiện lấy cảm hứng từ sợi nylon cao cấp. Máy sử dụng các gam màu tiêu chuẩn Pantone cùng điểm nhấn thiết kế quanh cụm camera.

Thiết bị cũng tích hợp moto ai, trợ lý thông minh có thể trả lời câu hỏi nhanh, tạo hình ảnh tùy chỉnh và hiểu ngữ cảnh hiển thị trên màn hình để gợi ý hành động thông qua tính năng Next Move.

Về cấu hình, motorola edge 70 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, pin silicon-carbon 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 68W TurboPower và sạc không dây 15W, đáp ứng nhu cầu sử dụng và làm việc linh hoạt của người dùng hiện đại.

P.V
#Motorola #smartphone #cao cấp #Vietnam #AI #thiết kế

