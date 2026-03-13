Gần 60 doanh nghiệp ‘săn’ nhân lực tại Ngày hội việc làm Đại học Ngoại ngữ

SVO - Hàng nghìn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm, thực tập và kết nối doanh nghiệp tại Ngày hội việc làm 2026 kết hợp Ngày hội đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp, diễn ra ngày 13/3 tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên trường trên đường Phạm Văn Đồng đã trở nên nhộn nhịp với hàng dài sinh viên xếp hàng tại các gian tuyển dụng. Nhiều bạn mang theo hồ sơ, CV để trực tiếp trao đổi với nhà tuyển dụng, tham gia phỏng vấn nhanh và tìm hiểu cơ hội thực tập.

Hàng nghìn sinh viên tham gia tìm kiếm cơ hội việc làm.

Sự kiện năm nay thu hút 59 doanh nghiệp trong và ngoài nước, mang đến hàng nghìn vị trí tuyển dụng thuộc nhiều lĩnh vực như giáo dục, truyền thông, du lịch, kinh doanh, sản xuất… Các gian hàng tuyển dụng được bố trí ngay trong khuôn viên trường, tạo điều kiện để sinh viên dễ dàng tiếp cận và trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp.

Theo đại diện nhà trường, ngày hội việc làm được tổ chức thường niên nhằm giúp sinh viên tiếp cận thị trường lao động ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường, đồng thời tạo cầu nối giữa doanh nghiệp và nguồn nhân lực trẻ.

PGS. TS Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, PGS. TS Hà Lê Kim Anh – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, ngày hội không chỉ mang đến cơ hội việc làm cho sinh viên mà còn giúp nhà trường nắm bắt nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Những hoạt động kết nối như thế này giúp sinh viên có thêm trải nghiệm thực tế, hiểu rõ yêu cầu của nhà tuyển dụng và chuẩn bị tốt hơn cho hành trình nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp”, PGS. TS Hà Lê Kim Anh nói.

Đối với nhiều sinh viên, đây là dịp hiếm để trực tiếp trao đổi với doanh nghiệp và thử sức trong các buổi phỏng vấn.

Nguyễn Minh Anh (ngành Ngôn ngữ Anh) cho biết, đã nộp hồ sơ tại một số gian hàng tuyển dụng. “Mình khá bất ngờ vì nhiều doanh nghiệp quan tâm đến sinh viên Ngoại ngữ. Các anh chị nhà tuyển dụng cũng góp ý cách trình bày CV và cách trả lời phỏng vấn, điều này rất hữu ích”, Minh Anh chia sẻ.

Sinh viên tham gia tại Ngày hội.

Trần Đức Hoàng (ngành Ngôn ngữ Nhật Bản) nhận định ngày hội mang đến nhiều lựa chọn nghề nghiệp hơn so với suy nghĩ trước đây. “Không chỉ các công ty dịch thuật hay giáo dục, còn có doanh nghiệp trong lĩnh vực truyền thông, thương mại, du lịch tuyển sinh viên Ngoại ngữ”, Hoàng nói.

Bên cạnh Ngày hội việc làm, chương trình còn tổ chức ULIS FIRE DAY – Ngày hội học sinh, sinh viên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp. Hoạt động này nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo và khuyến khích sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học.

Các hoạt động nổi bật tại chương trình.

Theo thống kê của nhà trường, năm học vừa qua có 394 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, với 812 sinh viên tham gia. Nhiều đề tài đã đạt giải tại các cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG và được lựa chọn tham dự các giải thưởng học thuật trong nước.

Trong khuôn khổ Ngày hội, Diễn đàn Khoa học Sinh viên ULIS lần thứ hai được tổ chức, với 146 bài viết gửi về. Các báo cáo tiêu biểu được trình bày tại một phiên toàn thể và 10 tiểu ban chuyên môn.

Ngày hội việc làm 2026 kết hợp Ngày hội đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học và khởi nghiệp diễn ra ngày 13/3, tại trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQGHà Nội).

Một điểm nhấn khác của sự kiện là lễ ra mắt Câu lạc bộ Ươm tạo ULIS, nhằm hỗ trợ sinh viên phát triển các ý tưởng khởi nghiệp từ giai đoạn hình thành đến triển khai thực tế. Bên cạnh đó, cuộc thi 'Junior Startup Challenge' dành cho học sinh trung học cũng lần đầu được tổ chức, hướng tới khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo cho học sinh từ sớm.

Đại diện trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, chuỗi hoạt động này nhằm xây dựng môi trường học tập gắn với thực tiễn, nơi sinh viên không chỉ được trang bị kiến thức mà còn có cơ hội kết nối với doanh nghiệp, tham gia nghiên cứu khoa học và phát triển các ý tưởng khởi nghiệp.