Từ gia sư đến content creator: Sinh viên kể chuyện ‘công việc đầu đời’ đầy màu sắc

SVO - ‘Việc làm thêm không chỉ mang lại thu nhập mà còn là cơ hội học hỏi, rèn luyện kỹ năng và mở rộng các mối quan hệ. Quan trọng là phải cân bằng giữa việc học và làm’, MC Khánh Vy chia sẻ.

Không chỉ chia sẻ với nhiều bạn sinh viên, MC Khánh Vy từng bày tỏ trên trang cá nhân: “Ngẫm nghĩ lại về quãng sinh viên, công việc làm thêm thực sự hiệu quả với mình, khi công việc đó bổ trợ cho công việc trong mơ trong tương lai, hay bổ trợ cho ngành học của mình. Những khi bị mất cân bằng giữa học và làm, thì mình tự nhủ là sau này còn phải đi làm dài dài, còn thời gian đại học thì chỉ có 4 năm thôi, nên cố gắng vẫn ưu tiên và tập trung việc học". Theo cô, việc làm thêm chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành trải nghiệm tích cực, giúp sinh viên trưởng thành hơn.

MC Khánh Vy từng trải nghiệm nhiều công việc hấp dẫn khi còn trên ghế giảng đường. Ảnh: NVCC

Trên các diễn đàn, chủ đề “công việc làm thêm đầu tiên” nhận được nhiều phản hồi. Yenn Linh cho biết, cô bắt đầu với nghề gia sư và trợ giảng, vừa kiếm thêm thu nhập, vừa rèn khả năng truyền đạt. Khoa Vô Tư liệt kê những lựa chọn phổ biến: Trợ giảng, phục vụ, PG và cho rằng “chịu khó tìm là sẽ có việc”.

Nhiều sinh viên chọn hướng đi gắn với kỹ năng công nghệ và sáng tạo nội dung. Hoàng Diệu My chia sẻ kinh nghiệm làm content SEO, content social: “Cần kỹ năng viết tốt, sáng tạo, biết thiết kế cơ bản trên Canva và edit video bằng Capcut. Có thể tìm việc qua Khu phố Freelancer, Ybox.vn, Glints.com”.

Một số khác tìm kiếm công việc linh hoạt. Hàn Tuyết cho biết, đang làm cộng tác viên bán khóa học, nhận lương theo doanh số. Vân AnhNguyễn bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm kinh nghiệm bán hàng thời trang...

Theo MC Khánh Vy, sinh viên cần xác định rõ mục tiêu khi đi làm thêm: “Làm thêm để hiểu hơn về thế giới ngoài giảng đường, học cách giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý thời gian. Quan trọng là không để công việc ảnh hưởng tới kết quả học tập”.

Cô cũng nhắn nhủ: "Giữ năng lượng tích cực, chủ động, cầu thị, vì thái độ sống có thể được coi là một trong những yếu tố quyết định sự bền bỉ trong hành trình sự nghiệp của mỗi người".

Hiện nay, cơ hội việc làm thêm cho sinh viên rất đa dạng. Ngoài gia sư, phục vụ, bán hàng, còn có các lĩnh vực mới như marketing online, thiết kế, truyền thông. Sự phát triển của các nền tảng tuyển dụng và mạng xã hội giúp sinh viên dễ dàng tiếp cận các công việc bán thời gian hoặc làm từ xa, phù hợp với lịch học.

MC Khánh Vy chia sẻ; “Sinh viên nên lựa chọn công việc phù hợp với năng lực, có thời gian linh hoạt và mang lại giá trị học hỏi. Việc chạy theo mức lương trước mắt mà bỏ qua yếu tố phát triển bản thân có thể khiến quãng thời gian làm thêm trở thành gánh nặng”.

Từ những câu chuyện khác nhau: Gia sư của Yenn Linh, phục vụ quán cà phê của Khoa Vô Tư, đến công việc sáng tạo nội dung của Hoàng Diệu My – có thể thấy “công việc đầu đời” không chỉ giúp sinh viên có thêm thu nhập, mà còn là những trải nghiệm đáng giá, góp phần tạo lập hành trang bước vào đời.