MC Khánh Vy: ‘Tiếp sức mùa thi chạm tới cảm xúc, lan toả bằng tình người và công nghệ’

SVO - Tại Hội nghị tổng kết chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2025, MC Khánh Vy đã có những chia sẻ đầy tâm huyết về hành trình đồng hành cùng chương trình và đưa ra nhiều đề xuất sáng tạo để công tác truyền thông ngày càng lan toả mạnh mẽ hơn đến sĩ tử cả nước.

Tại Hội nghị, MC Khánh Vy chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự khi được đồng hành cùng 'Tiếp sức mùa thi' trong nhiều năm vừa qua. Đặc biệt ấm lòng khi luôn có sự tiếp sức của các anh chị tình nguyện viên trên khắp cả nước”.

Nữ MC nhấn mạnh, chương trình 'Tiếp sức mùa thi' những năm gần đây đã có bước chuyển mình mạnh mẽ về công tác truyền thông, với sự vào cuộc của nhiều KOL, nghệ sĩ, chuyên gia giáo dục… “Từ các buổi livestream chia sẻ đến việc đồng hành trực tiếp tại điểm thi, chương trình không chỉ hỗ trợ kiến thức mà còn chạm tới cảm xúc của các sĩ tử”, Khánh Vy chia sẻ.

MC Khánh Vy: ‘Tiếp sức mùa thi' chạm tới cảm xúc, lan toả bằng tình người và công nghệ. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Cô nhắc lại một đoạn video clip chỉ dài 30 giây cô thực hiện tại một điểm thi ở Hà Nội trong mùa thi 2024, ghi lại khoảnh khắc trò chuyện với các sĩ tử. Clip đã thu hút hơn 3 triệu lượt xem trên Instagram, cho thấy sức lan toả rất lớn nếu nội dung vừa gần gũi, vừa mang cảm xúc chân thành.

Từ thực tiễn tham gia chương trình và lắng nghe phản hồi từ cộng đồng, MC Khánh Vy đề xuất một loạt giải pháp để nâng cao hiệu quả truyền thông trong các mùa thi tiếp theo.

Đa dạng nền tảng, phát huy tính sáng tạo

Cô cho rằng, bên cạnh fanpage Facebook – nơi tổ chức nhiều buổi tư vấn livestream, chương trình cần phát huy thêm các nền tảng mạng xã hội như Instagram, TikTok, nơi giới trẻ hiện nay tương tác rất cao: “Các bạn rất thích những mini game, quiz ôn thi ngắn gọn mà thú vị. Đây vừa là cách giải trí, vừa giúp các bạn học mà chơi, chơi mà học”.

MC Khánh Vy tha gia truyền cảm hứng cho học sinh lớp 12. Ảnh: DƯƠNG TRIỀU

Khánh Vy cũng nhấn mạnh, việc ứng dụng AI trong thiết kế nội dung truyền thông. Theo cô, việc tạo các infographic hướng dẫn trước ngày thi, video chia sẻ bí quyết làm bài từ KOL, chạy hiệu ứng AI bắt mắt… sẽ giúp nội dung dễ nhớ, dễ lan toả hơn.

“Chúng ta cũng nên khuyến khích các KOL làm video dạng ‘tâm sự trước ngày thi’, thậm chí có thể giveaway các sản phẩm học tập một cách kết nối khéo léo giữa truyền thông và hỗ trợ thiết thực”, MC Khánh Vy nói thêm.

School tour và các cuộc thi học thuật online

Một đề xuất đáng chú ý khác là việc tổ chức school tour đều đặn hơn, không chỉ có các buổi giao lưu học thuật mà có thể mời thêm các nghệ sĩ nổi tiếng, trẻ trung đến giao lưu tại các trường THPT. “Những buổi giao lưu kết hợp nghệ thuật sẽ giúp học sinh hào hứng, truyền cảm hứng hơn trước kỳ thi”, Khánh Vy nhận định.

Ngoài ra, cô đề xuất tổ chức các cuộc thi học thuật online cho học sinh lớp 11, lớp 12 như giải đố, trả lời câu hỏi, làm video clip... với phần thưởng là các vật dụng học tập. “Vừa giúp các bạn ôn luyện hiệu quả, vừa tạo môi trường học tập sôi nổi trên mạng xã hội”, cô nói.

MC Khánh Vy tại Hội nghị tổng kết chương trình ‘Tiếp sức mùa thi’ năm 2025.

Khánh Vy nhấn mạnh: “Tiếp sức mùa thi không nên chỉ gói gọn ở kỳ thi tốt nghiệp THPT. Chúng ta hoàn toàn có thể bắt đầu từ kỳ thi vào lớp 10, kỳ thi đánh giá năng lực… để hỗ trợ sĩ tử sớm hơn”.

MC Khánh Vy bày tỏ sự tin tưởng vào hành trình tiếp theo của chương trình: “Tiếp sức mùa thi không chỉ là hỗ trợ mùa thi, mà là hành trình gieo hy vọng, truyền cảm hứng và đồng hành với thế hệ trẻ bằng cả trái tim và sự thấu hiểu”.