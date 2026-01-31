86,5% sinh viên Đại học Phenikaa có việc làm hoặc học tiếp sau tốt nghiệp

SVO - Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025 của ĐH Phenikaa không chỉ đánh dấu thời khắc ra trường của 359 tân khoa, mà còn phản ánh bức tranh đào tạo gắn với thực tiễn, khi phần lớn sinh viên đã có việc làm, khởi nghiệp hoặc tiếp tục học tập ngay sau khi tốt nghiệp.

Ngày 31/1, Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 (2025) đã diễn ra, với sự tham dự của Ban Giám đốc Nhà trường, giảng viên, cùng gần 360 phụ huynh và người thân. Đối với nhiều sinh viên, đây là thời điểm khép lại bốn năm đại học – một chặng đường không chỉ tích lũy kiến thức mà còn định hình năng lực, bản lĩnh và lựa chọn nghề nghiệp.

ĐH Phenikaa trao bằng tốt nghiệp đợt 2, năm 2025 cho 359 tân khoa.

Tỷ lệ việc làm phản ánh định hướng đào tạo

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, theo khảo sát của Ban Công tác Sinh viên và Khởi nghiệp, gần 86,5% sinh viên tốt nghiệp đã có việc làm trước hoặc ngay khi ra trường, đã khởi nghiệp hoặc chuẩn bị tiếp tục học tập ở bậc học cao hơn.

86,5% sinh viên ĐH Phenikaa có việc làm hoặc học tiếp sau tốt nghiệp.

Theo ông Khánh, kết quả này không đơn thuần là chỉ số đầu ra, mà phản ánh cách tiếp cận đào tạo của Nhà trường trong nhiều năm qua – lấy người học làm trung tâm, tăng cường kết nối doanh nghiệp và tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế từ sớm.

Những tấm bằng tốt nghiệp hôm nay không chỉ ghi nhận tri thức, mà còn đánh dấu hành trình trưởng thành của sinh viên – nơi các em học cách kiên trì, thích ứng và vượt qua giới hạn của bản thân”, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh nói.

Lãnh đạo ĐH Phenikaa cho rằng, trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, việc sinh viên có thể sớm xác định hướng đi nghề nghiệp là yếu tố then chốt giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu xã hội.

Thủ khoa với hành trình học tập gắn trải nghiệm

Trong số các sinh viên được vinh danh, Bùi Thị Khánh Linh, thủ khoa ngành Quản trị Nhân lực, là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình học tập song hành giữa chuyên môn và trải nghiệm.

Bùi Thị Khánh Linh, thủ khoa ngành Quản trị Nhân lực.

Trong suốt quá trình học, Khánh Linh duy trì thành tích học tập xuất sắc, với học bổng khuyến khích học tập xuyên suốt các kỳ, học bổng “Chắp cánh tương lai” của ĐH Phenikaa. Song song với đó, Linh tích cực tham gia hoạt động học thuật và phong trào sinh viên, giành giải Nhất cuộc thi 'HR Starter', giải Nhất 'IT Talent Show 2023', đồng thời tham gia dự án 'AskME' tại 'Databricks Asia Pacific LLM Cup 2023'.

Không chỉ tập trung học tập, Khánh Linh còn đảm nhiệm vai trò Cố vấn M&E CLB Truyền thông và Sự kiện, tham gia ban tổ chức, tình nguyện viên truyền thông nhiều sự kiện trong và ngoài trường – những trải nghiệm giúp sinh viên sớm tiếp cận kỹ năng làm việc, quản lý và phối hợp nhóm.

Khoảnh khắc tân cử nhân tại lễ trao bằng tốt nghiệp.

“Môi trường học tập tại Phenikaa cho mình cơ hội được thử sức ở nhiều vai trò khác nhau. Qua mỗi trải nghiệm, hiểu rõ hơn năng lực của mình và con đường mình muốn theo đuổi”, Khánh Linh chia sẻ.

Sinh viên nhìn lại hành trình đại học

Chia sẻ tại buổi lễ, Phùng Phương Uyên, tân cử nhân ngành Vật lý Tài năng cho rằng, quãng thời gian đại học không chỉ là quá trình tiếp thu kiến thức, mà còn là hành trình tự nhận thức và trưởng thành.

“Giáo dục không chỉ giúp chúng ta hiểu thế giới, mà còn giúp chúng ta hiểu chính mình để đủ bản lĩnh đưa ra lựa chọn”, Uyên nói.

Phùng Phương Uyên, tân cử nhân ngành Vật lý Tài năng phát biểu tại buổi lễ.

Theo Uyên, việc học tại Phenikaa diễn ra cả trong và ngoài giảng đường, thông qua nghiên cứu, hoạt động câu lạc bộ và những trải nghiệm thực tế. Chính quá trình được thử nghiệm, được sai và được sửa đã giúp sinh viên hình thành tư duy độc lập, tinh thần trách nhiệm và khả năng thích ứng với thay đổi.

Lễ trao bằng tốt nghiệp đợt 2 năm 2025, mở ra chặng đường mới cho 359 tân khoa ĐH Phenikaa. Với hành trang là kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm tích lũy trong suốt thời gian học tập, nhiều sinh viên đã sẵn sàng bước vào thị trường lao động hoặc tiếp tục con đường học thuật.

Khoảnh khắc bên gia đình của các tân cử nhân.

Theo lãnh đạo Nhà trường, ĐH Phenikaa sẽ tiếp tục đẩy mạnh mô hình đào tạo gắn thực tiễn, tăng cường hợp tác doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động trong bối cảnh mới.