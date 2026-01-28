Vietnam Datathon 2025: Cuộc thi tìm kiếm và bồi dưỡng thế hệ nhân sự chất lượng cao cho ngành Dữ liệu

Trong khuôn khổ mùa giải 2025, cuộc thi Vietnam Datathon tiếp tục thiết lập những cột mốc kỷ lục với sự tham gia của 134 đội thi đến từ 44 cơ sở đào tạo đại học trên toàn quốc. Theo Ban tổ chức, con số hơn 700 thí sinh ghi danh không chỉ minh chứng cho sức hút từ mô hình thi đấu liên ngành, mà còn phản ánh làn sóng làm chủ công nghệ dữ liệu đang lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng sinh viên Việt Nam.

Sự kiện được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiến tạo hệ sinh thái kết nối giữa Nhà trường – Doanh nghiệp – Sinh viên, nhằm tháo gỡ bài toán nhân sự trong kỷ nguyên Trí tuệ nhân tạo (AI) và Dữ liệu lớn (Big Data). Thành công của sân chơi năm nay có sự đồng hành và bảo trợ chuyên môn từ các đơn vị uy tín như: Kyanon Digital, CT Innovation Hub, Công ty Cổ phần Tin học Mi Mi (Mi2), Rikkeisoft và Trung tâm Đào tạo Phát triển Xã hội (SDTC).

Cuộc thi công nghệ có quy mô toàn quốc

Sau các vòng sơ khảo khắt khe, 16 đội xuất sắc nhất đã bước vào Chung kết, đại diện cho nhiều cơ sở đào tạo như ĐH Bách Khoa TP.HCM, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Tôn Đức Thắng, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, ĐH FPT, ĐH Kinh tế TP.HCM, ĐH Quốc tế (ĐHQG-HCM), Saigon Business School (SBS)… Trong đó, 7 đội thi bản lĩnh nhất đã giành quyền tham gia vòng tranh luận trực tiếp và lễ trao giải.

16 đội xuất sắc nhất bước vào Chung kết

Kết quả chung cuộc, hai đội AIAI (ĐH Tôn Đức Thắng) và Forecast Force (ĐH Khoa học Tự nhiên) đồng giải Nhất, mỗi giải trị giá 25 triệu đồng. Hai giải Nhì thuộc về Ascended (Saigon Business School) và Storm Chaser (ĐH Tôn Đức Thắng), mỗi giải 10 triệu đồng.

Hai giải Ba được trao cho 5 Minions (ĐH Khoa học Tự nhiên) và Jet2Holiday (ĐH Tôn Đức Thắng), mỗi giải 5 triệu đồng. Giải Đội Tiềm năng thuộc về Hoa Diên Vĩ (ĐH Công nghệ Thông tin TP.HCM).

Trao giải cho Top 7 chung cuộc Vietnam Datathon – DataStorm 2025

Vietnam Datathon 2025 – Lời giải cho bài toán khát nhân lực ngành Dữ liệu thực chiến

Vietnam Datathon 2025 không chỉ là một sân chơi học thuật, mà còn tạo điều kiện để sinh viên vượt ra khỏi khuôn khổ lý thuyết, trực tiếp tiếp cận và giải quyết các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp như phân tích, dự báo nhu cầu tiêu dùng, cũng như xây dựng các hệ thống hỗ trợ trong lĩnh vực thể thao và y tế.

Thông qua đó, sinh viên không chỉ rèn luyện năng lực giải quyết vấn đề và tư duy sản phẩm, mà còn nâng cao khả năng thích ứng với môi trường làm việc thực tế. Theo ThS. Hoàng Văn Cương, Giám đốc Điều hành SBS: “Chúng tôi không chỉ tìm kiếm đội chiến thắng, mà cùng các đối tác đại học và doanh nghiệp bồi dưỡng một thế hệ nhân sự ngành Dữ liệu – những người có thể sẵn sàng hòa nhập vào cường độ làm việc của doanh nghiệp, biến khoảng cách học thuật thành cơ hội bứt phá sự nghiệp.”

ThS. Hoàng Văn Cương, Giám đốc Điều hành SBS chia sẻ tại lễ khai mạc Chung kết cuộc thi

Với sự tham gia của hơn 700 sinh viên trong và ngoài nước, Vietnam Datathon còn tạo nên một môi trường giao thoa tri thức đa văn hóa, nơi sinh viên Việt Nam được nâng cao năng lực cạnh tranh và doanh nghiệp có cơ hội trực tiếp kết nối, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Khẳng định thêm cho định hướng này, PGS. TS. Lê Anh Cường (ĐH Tôn Đức Thắng) nhấn mạnh: “Dữ liệu thật – Bài toán thật chính là linh hồn của cuộc thi. Công nghệ không nên chỉ nằm trong phòng thí nghiệm, mà phải bước ra đời sống để tạo ra giá trị thực tiễn cho xã hội.”

PGS. TS. Lê Anh Cường (Quyền Trưởng Khoa Công nghệ thông tin, ĐH Tôn Đức Thắng) chia sẻ tại lễ khai mạc Chung kết cuộc thi

Bệ phóng cho sự nghiệp tương lai

Ghi dấu ấn đậm nét tại mùa giải năm nay, đội thi Ascended – đại diện từ SBS với 5 thành viên quốc tế đến từ Myanmar – đã xuất sắc giành ngôi vị Á quân với giải pháp mang tên 'Shelfy'. Bằng việc khai thác bộ dữ liệu FMCG, nhóm đã chinh phục Hội đồng Giám khảo khi chuyển hóa những tệp dữ liệu phức tạp thành hệ thống thông tin trực quan, mang lại giá trị ứng dụng cao cho thị trường bán lẻ (Retail).

Đội thi Ascended gồm 5 sinh viên đến từ Myanmar, hiện đang theo học ngành Khoa học Dữ liệu, đã xuất sắc giành giải Nhì chung cuộc.

Trong vai trò đồng tổ chức, Saigon Business School (SBS) kỳ vọng Vietnam Datathon sẽ là nơi sinh viên tự tin hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành dự án thực chiến, mở ra lộ trình nghề nghiệp triển vọng cho các em ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.