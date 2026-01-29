Ngành học được yêu thích nhất của sinh viên quốc tế tại Hàn Quốc đã 'lật ngược' lại nhận định về giáo dục

Làn sóng Hàn Quốc toàn cầu, được thúc đẩy bởi sự phổ biến của K-pop và K-drama, đã giúp đưa Hàn Quốc lên bản đồ giáo dục thế giới. Tuy nhiên, các ngành KHXH chứ không phải Văn hóa đại chúng, mới nổi lên là những ngành học phổ biến nhất đối với sinh viên quốc tế.

Sinh viên quốc tế thử sức viết thư pháp truyền thống trong Hội chợ Câu lạc bộ sinh viên tại ĐH Ajou ở Suwon, tỉnh Kyunggi, ngày 2/9/2025.

Theo khảo sát về điều kiện sống và lực lượng lao động của người nhập cư năm 2025, các ngành khoa học xã hội (không bao gồm Nghiên cứu Hàn Quốc) đứng đầu danh sách các ngành học phổ biến nhất trong số cư dân nước ngoài theo diện visa du học, chiếm 29,3% tổng số, tính đến tháng Năm năm ngoái.

Nghiên cứu Hàn Quốc đứng thứ hai, với 17,8%, tiếp theo là Tiếng Hàn, với 16,6% và Kỹ thuật với 15%. Ngành Kỹ thuật đã chứng kiến ​​sự tăng trưởng đáng kể 3,3% so với tháng 5/2023. Ngược lại, số lượng sinh viên theo học các ngành Nhân văn và Nghệ thuật giảm 3,2%, với tỷ lệ chung giảm từ 17,2% năm 2023 xuống còn 14% năm 2025.

Chất lượng chương trình học thuật của Hàn Quốc được đánh giá cao là lý do hàng đầu khiến sinh viên quốc tế lựa chọn học tập tại nước này, theo 34% số người được hỏi, dựa trên số liệu của Chính phủ. Tiếp theo là sự phù hợp giữa các chuyên ngành Hàn Quốc và sở thích học thuật của sinh viên, chiếm 20,5%, và niềm tin rằng bằng cấp từ các trường đại học Hàn Quốc sẽ cải thiện triển vọng việc làm, chiếm 10,1%.

Tỷ lệ sinh viên nêu bật chất lượng chương trình học thuật tăng 4% từ 30% năm 2023, trong khi tỷ lệ sinh viên đến Hàn Quốc chủ yếu để học các môn liên quan đến Hàn Quốc giảm từ 21,9% xuống còn 20,5% trong cùng kỳ.

Sự bùng nổ toàn cầu về nội dung liên quan đến Hàn Quốc không phải là động lực chính thúc đẩy sự quan tâm đến việc học tập tại Hàn Quốc. Chất lượng học thuật, chứ không phải sức hấp dẫn văn hóa, đóng vai trò quyết định hơn trong việc định hình quyết định du học Hàn Quốc của sinh viên quốc tế.

Một cuộc khảo sát riêng biệt được thực hiện vào tháng 9/2025 bởi công ty phần mềm Orangesquare cho thấy, 7/10 sinh viên quốc tế cho biết việc học tiếng Hàn là động lực chính của họ, trong khi số còn lại nói rằng, họ bị ảnh hưởng bởi văn hóa nhạc pop Hàn Quốc.

Sự gia tăng số lượng sinh viên theo học các ngành Khoa học và Kỹ thuật dường như phản ánh tác động của các chính sách của Chính phủ nhằm thu hút sinh viên trong các lĩnh vực công nghệ cao. Năm ngoái, Chính phủ đã mở rộng tuyển sinh cho ngành Khoa học và Kỹ thuật thuộc chương trình Học bổng Toàn cầu Hàn Quốc (GKS), tập trung hơn vào việc tuyển dụng các nhà lãnh đạo tương lai trong các ngành công nghiệp tiên tiến và mới nổi. Kết quả là, số lượng sinh viên quốc tế được GKS tài trợ theo học chương trình thạc sĩ và tiến sĩ ngành Khoa học và Kỹ thuật đã tăng lên 2.126 người vào năm 2025, so với 1.864 người một năm trước đó. Hơn nữa, theo báo cáo chính sách của Bộ Giáo dục vào tháng 12/2025, Chính phủ có kế hoạch nâng tỷ lệ sinh viên Khoa học và Kỹ thuật trong số các ứng viên thạc sĩ và tiến sĩ được GKS tài trợ lên 45% vào năm 2027.

Sự thay đổi chính sách này diễn ra trong bối cảnh Hàn Quốc đang đối mặt với tình trạng dân số giảm dần do tỷ lệ sinh thấp, làm tăng nhu cầu thu hút sinh viên và lao động nước ngoài trong các lĩnh vực tiên tiến như trí tuệ nhân tạo. Mặc dù có những mục tiêu chính sách này, con số này vẫn còn tương đối nhỏ so với tổng số sinh viên quốc tế.