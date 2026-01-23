L&A ký kết hợp tác với trường Đại học Gia Định trong khuôn khổ chương trình Boost4Best

Ngày 23/1, Le & Associates (L&A) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với trường Đại học Gia Định, thống nhất triển khai các hoạt động kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp trong thời gian tới.

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động như chia sẻ chuyên đề, talkshow, tư vấn nghề nghiệp, kết nối tuyển dụng và các chương trình trải nghiệm thực tế. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận sớm hơn với thông tin thị trường lao động và yêu cầu từ phía doanh nghiệp.

Hoạt động hợp tác với Trường Đại học Gia Định là một phần trong chuỗi chương trình Boost4Best do L&A khởi xướng và triển khai, với sự đồng hành của nhiều cơ sở giáo dục, đối tác doanh nghiệp và hiệp hội uy tín. Thông qua chương trình, L&A cùng các bên liên quan hướng đến việc xây dựng nền tảng kết nối bền vững giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp qua các hoạt động cụ thể đã và đang được triển khai tại nhiều trường.

Trước đó, Boost4Best đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục, tiếp cận hàng chục nghìn học sinh sinh viên thông qua các ngày hội, tọa đàm và hoạt động kết nối trực tiếp. Việc ký kết với trường Đại học Gia Định tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, trải nghiệm và kết nối cho sinh viên trong quá trình học tập và chuẩn bị gia nhập thị trường lao động.