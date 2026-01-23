Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt Ăn Tết - Chơi Tết Tết xưa – Tết nay Tết Việt muôn phương Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sinh viên Việt Nam

Giáo dục

Google News

L&A ký kết hợp tác với trường Đại học Gia Định trong khuôn khổ chương trình Boost4Best

P.V

Ngày 23/1, Le & Associates (L&A) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) với trường Đại học Gia Định, thống nhất triển khai các hoạt động kết nối giữa nhà trường, sinh viên và doanh nghiệp trong thời gian tới.

frame-goc-ko-sua.png

Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động như chia sẻ chuyên đề, talkshow, tư vấn nghề nghiệp, kết nối tuyển dụng và các chương trình trải nghiệm thực tế. Các hoạt động này nhằm hỗ trợ sinh viên tiếp cận sớm hơn với thông tin thị trường lao động và yêu cầu từ phía doanh nghiệp.

Hoạt động hợp tác với Trường Đại học Gia Định là một phần trong chuỗi chương trình Boost4Best do L&A khởi xướng và triển khai, với sự đồng hành của nhiều cơ sở giáo dục, đối tác doanh nghiệp và hiệp hội uy tín. Thông qua chương trình, L&A cùng các bên liên quan hướng đến việc xây dựng nền tảng kết nối bền vững giữa sinh viên, nhà trường và doanh nghiệp qua các hoạt động cụ thể đã và đang được triển khai tại nhiều trường.

Trước đó, Boost4Best đã được tổ chức tại nhiều cơ sở giáo dục, tiếp cận hàng chục nghìn học sinh sinh viên thông qua các ngày hội, tọa đàm và hoạt động kết nối trực tiếp. Việc ký kết với trường Đại học Gia Định tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thông tin, trải nghiệm và kết nối cho sinh viên trong quá trình học tập và chuẩn bị gia nhập thị trường lao động.

P.V
#Đại học Gia Định

Cùng chuyên mục