Học viện Tài chính chi tiền tỉ lì xì Tết toàn bộ sinh viên

SVO - Tại chương trình "Xuân yêu thương - Cùng về quê hương 2026" diễn ra chiều 30/1, PGS.TS Nguyễn Mạnh Thiều - Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Học viện Tài chính chia sẻ với phóng viên: Năm nay là năm đầu tiên nhà trường quyết định "lì xì" Tết cho toàn bộ khoảng 20 nghìn sinh viên, mỗi em 100 nghìn đồng. Bên cạnh đó, nhà trường cũng lựa chọn hơn 50 sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong học tập để trao tặng phần quà 1 triệu đồng; toàn bộ cán bộ, giảng viên và người lao động đều có quà Tết.