Gần 15.000 sinh viên dự đại nhạc hội Sync City tại Đại học Phenikaa

SVO - Gần 15.000 sinh viên và khách mời tham dự Sync City, đại nhạc hội chào đón tân sinh viên K19 của ĐH Phenikaa. Sự kiện được thiết kế như một ‘thành phố ánh sáng’, ứng dụng hệ thống LED đa tầng, laser mapping và âm thanh vòm 360 độ.

Từ cuối giờ chiều, Quảng trường Sự kiện được thắp sáng bằng hệ thống đèn LED dọc lối đi. Sân khấu sử dụng cụm LED khối 3D mô phỏng kiến trúc một thành phố tương lai, kết hợp hiệu ứng thị giác nhiều lớp. Laser mapping phủ sáng hai tòa nhà với màu xanh đặc trưng của trường.

Đúng 19h05, các dải sáng hội tụ mở đầu cho Sync City. Visual và âm thanh được thiết kế theo từng phân đoạn, tạo dòng trải nghiệm liền mạch cho người tham dự.

Thay vì diễn văn truyền thống, Ban Tổ chức sử dụng nghi thức kick-off. Lãnh đạo nhà trường cùng đại diện các đơn vị đào tạo đặt tay lên vòng tròn năng lượng tại trung tâm sân khấu. Khi ánh sáng kích hoạt, laser mapping đồng thời hiển thị dòng chữ “WELCOME K19 – PHENIKAA UNIVERSITY”, cả khán đài đổi màu theo hiệu ứng lập trình.

Chia sẻ với phóng viên, PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Giám đốc ĐH Phenikaa cho biết, năm học vừa qua, trường đạt nhiều kết quả tích cực trong đào tạo và nghiên cứu. Năm học mới, trường tiếp nhận thêm hơn 12.000 sinh viên, thể hiện mức độ quan tâm của người học đối với Phenikaa.

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh nhấn mạnh, trọng tâm thời gian tới là nâng cao chất lượng đào tạo trong mô hình đa ngành, đồng thời mở rộng hệ thống trải nghiệm cho sinh viên. Các trải nghiệm gồm: Học tập, thực tập tại doanh nghiệp, hoạt động cộng đồng và sinh hoạt học thuật.

Hiện, Phenikaa có hơn 30 câu lạc bộ về kỹ năng, học thuật, STEM và các lĩnh vực chuyên môn khác. Sinh viên có thể tham gia nghiên cứu tại phòng lab, thực hành tại trung tâm công nghệ, hoặc trải nghiệm doanh nghiệp trong hệ sinh thái của trường.

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh cho biết thêm, năm học này đánh dấu giai đoạn đầu của chiến lược 5 năm, trong đó Phenikaa đặt mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo. Trường khuyến khích sinh viên tham gia các cuộc thi, dự án đổi mới sáng tạo và xây dựng mô hình kinh doanh thử nghiệm. Sinh viên các trường khác cũng sẽ được mở cửa tham gia cùng để tăng cường tương tác.

Về kỳ vọng dành cho thế hệ K19, ông nói: “Chúng tôi mong muốn tân sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm vượt ra khỏi vùng an toàn. Nhiều em có nền tảng ngoại ngữ và công nghệ tốt, phù hợp với môi trường hội nhập. Phenikaa chọn slogan ‘Hiện thực hóa mọi tiềm năng’ vì chúng tôi muốn các em, dù xuất phát điểm thế nào, vẫn có cơ hội lựa chọn ngành học và phát triển theo năng lực”.

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh đánh giá, lứa K19 những học sinh đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông 2018, có nhiều kỹ năng mềm, khả năng thích ứng và tinh thần trải nghiệm nổi bật. “Nhà trường đón các em bằng tinh thần cởi mở và kỳ vọng nhiều hoạt động trải nghiệm sẽ giúp sinh viên tích lũy trước khi ra trường”.

Tiết mục mở màn “Sync the Light” do gần 40 cán bộ, giảng viên và sinh viên biểu diễn tạo nhịp cảm xúc thống nhất cho cả quảng trường.

Phần hội gồm ba lớp: AWAKENING với ca sĩ LyHan, mang đến năng lượng mở đầu; UNITY với Lamoon, tạo không gian lắng đọng, hàng nghìn đèn điện thoại đồng loạt bật sáng; RADIANCE với Kay Trần và Low G, đưa cảm xúc lên cao trào bằng loạt ca khúc sôi động.

DJ Dino và MC Hype RG kết thúc đêm hội bằng chuỗi trình diễn điện tử khiến gần 15.000 người cùng chuyển động theo nhịp.

Ngoài nghệ sĩ khách mời, nhiều tiết mục sinh viên như “Cầm – Kỳ – Thi – Họa”, cho thấy khả năng dàn dựng và làm chủ sân khấu của người học.

Với K19, Sync City được xem là điểm xuất phát cho bốn năm học tập và trải nghiệm. Với Nhà trường, sự kiện là cách hiện thực hóa định hướng giáo dục lấy sinh viên làm trung tâm, gắn công nghệ và trải nghiệm vào từng hoạt động.