KTS Tiziano Vudafieri: Kiến trúc Việt Nam là 'sự pha trộn địa phương hóa mà châu Âu không thể sao chép'

SVO - Dưới góc nhìn của một kiến trúc sư quốc tế, di sản kiến trúc Việt Nam không phải là sự sao chép từ phương Tây, mà là một quá trình "địa phương hóa" sâu sắc để tạo nên bản sắc độc bản. Nhận định này đã mở ra một cuộc đối thoại đa chiều về bảo tồn di sản, công nghệ AI và thiết kế bền vững tại Ngày Thiết kế Italia (Italian Design Day) lần thứ 10, diễn ra sáng 12/3 tại Trường Đại học Xây dựng Hà Nội.
Tiếp nối dòng chảy di sản, KTS. Trung Mai (Nhà sáng lập Hanoi Ad Hoc) mang đến câu chuyện về tái thiết di sản công nghiệp qua dự án Nhà máy Xe lửa Gia Lâm. Thay vì đập bỏ hoàn toàn, việc giữ lại cấu trúc lõi và thổi vào đó những chức năng không gian mới chính là cách kiến trúc tương tác và tạo ra những lớp lang văn hóa nối tiếp cho Thủ đô.
Thảo luận về tương lai của ngành thiết kế trước sự bùng nổ của Trí tuệ Nhân tạo (AI), liệu máy móc có thay thế được các kiến trúc sư? KTS. Trung Mai khẳng định AI có thể tạo ra "hình dáng" (form) và "tính năng" (function), nhưng không bao giờ có thể tạo ra "tâm hồn" và "ý nghĩa" của kiến trúc. Đồng quan điểm, KTS. Vudafieri trích dẫn triết lý từ giới công nghệ Mỹ: "Máy tính không thể ngửi được một bông hoa hồng. Nó không có cảm xúc, không vui, không buồn, không biết đói khát. Cảm xúc là thứ duy nhất con người có để tạo nên những không gian thực sự mang tính kết nối".
Những lý thuyết về "tái thiết kế" và "kết nối" đã được chứng minh bằng một công trình thực tế ngay tại nơi diễn ra sự kiện. TS. KTS. Nguyễn Cao Lãnh (Trưởng khoa Kiến trúc và Quy hoạch, HUCE) đã giới thiệu về dự án cải tạo khu C4 của trường. Từ một khu vực xuống cấp và thường xuyên ngập lụt, C4 đã "hồi sinh" thành một Trung tâm Đào tạo Giải pháp Dựa vào Thiên nhiên. Bằng việc sử dụng bê tông thấm nước, tái chế vật liệu cũ, thiết lập hệ thống thu hồi nước mưa và tận dụng thảm thực vật bản địa, khu vực này không chỉ giảm thiểu ngập úng, hạ nhiệt độ bề mặt mà còn trở thành một "thực thể sống" tràn đầy năng lượng cho sinh viên.