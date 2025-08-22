Khởi công dự án Đầu tư xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội phân hiệu Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

SVO - Chiều 21/8, trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Ninh Bình. Đây là dự án trọng điểm, mang tầm vóc chiến lược, hứa hẹn tạo ra một bước đột phá trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh và khu vực.

Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC (nhà thầu thi công) cùng đông đảo đại biểu khách mời.

Về phía lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, buổi lễ có sự tham dự của ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đoàn đại biểu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội do PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu, cùng gần 100 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và giảng viên nhà trường. Về phía đơn vị nhà thầu thi công, có sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC và Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC.

Đại diện chủ đầu tư, ông Vũ Văn Huỳnh – Phó Trưởng ban Quản lý Khu Đại học Nam Cao và Khu Công nghệ cao đã báo cáo chi tiết về quá trình triển khai dự án và cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, chỉ đạo nhà thầu thi công đảm bảo chất lượng, thẩm mỹ và tiến độ đã được phê duyệt. Theo đó, Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam được UBND tỉnh Ninh Bình phê duyệt với tổng mức đầu tư hơn 1.100 tỷ đồng, được triển khai trên diện tích 22,3 ha. Với quy mô hiện đại, đồng bộ, dự án được thiết kế để đáp ứng nhu cầu đào tạo cho 5.000 đến 6.000 sinh viên.

Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: giảng đường, hội trường, thư viện, nhà hiệu bộ, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực nghiệm, ký túc xá, khu giáo dục thể chất - quốc phòng và các công trình phụ trợ. Công trình dự kiến sẽ thi công trong 24 tháng và phấn đấu hoàn thành trước tháng 7 năm 2027 để kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh.

Đại diện nhà thầu thi công, Đại tá Nguyễn Mai Đô - Chủ tịch Tổng công ty ACC, cam kết sẽ huy động tối đa nhân lực, vật lực, trang thiết bị hiện đại để triển khai dự án. Với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi, làm ba ca, bốn kíp, vượt nắng, thắng mưa", Tổng công ty ACC quyết tâm hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và mỹ thuật, xứng đáng với sự tin tưởng của chủ đầu tư và lãnh đạo tỉnh.

Về phía Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng nhà trường, bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc trước sự quan tâm, hỗ trợ đặc biệt của tỉnh Ninh Bình. Ông khẳng định: "Phân hiệu mới sẽ trở thành một trung tâm đào tạo hiện đại, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng, chú trọng vào các lĩnh vực mũi nhọn như vật liệu tiên tiến, đô thị thông minh, năng lượng và môi trường. Đây là cột mốc quan trọng, hiện thực hóa các nhiệm vụ chiến lược mà Đảng và Nhà nước đã giao phó cho nhà trường."

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, nhấn mạnh: "Phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên hạ tầng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những khâu đột phá chiến lược của tỉnh. Dự án này không chỉ hiện thực hóa quy hoạch Khu Đại học Nam Cao mà còn khẳng định quyết tâm của Ninh Bình trong việc xây dựng một trung tâm giáo dục uy tín, là nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh, của vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước."

﻿ ﻿ Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đã cùng nhau thực hiện nghi thức khởi công, chính thức bắt đầu hành trình xây dựng một công trình tri thức tầm cỡ. Tiếng máy móc khởi động đã mở ra một chương mới, hiện thực hóa quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình và tập thể Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của tri thức, sáng tạo và hội nhập, góp phần đào tạo nên những thế hệ trí thức trẻ tài năng cho quê hương, đất nước.

Ảnh: Hoàng Vũ - Lê Vượng