Khởi công dự án Đầu tư xây dựng Trường ĐH Xây dựng Hà Nội phân hiệu Hà Nam, tỉnh Ninh Bình

SVO - Chiều 21/8, trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, UBND tỉnh Ninh Bình đã long trọng tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội - Phân hiệu Hà Nam tại Khu Đại học Nam Cao, tỉnh Ninh Bình. Đây là dự án trọng điểm, mang tầm vóc chiến lược, hứa hẹn tạo ra một bước đột phá trong sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh và khu vực.
Buổi lễ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao tỉnh Ninh Bình, đại diện lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, Tổng công ty Xây dựng Công trình Hàng không ACC (nhà thầu thi công) cùng đông đảo đại biểu khách mời.
Về phía lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, buổi lễ có sự tham dự của ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; bà Đinh Thị Lụa - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lê Quốc Chỉnh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; ông Phạm Quang Ngọc - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Mai Văn Tuất - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; bà Hà Lan Anh - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.
Đoàn đại biểu Trường Đại học Xây dựng Hà Nội do PGS.TS Phạm Xuân Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS Hoàng Tùng - Hiệu trưởng Nhà trường dẫn đầu, cùng gần 100 lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và giảng viên nhà trường. Về phía đơn vị nhà thầu thi công, có sự hiện diện của Đại tá Nguyễn Mai Đô, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Tổng công ty ACC và Đại tá Nguyễn Đức Toàn, Tổng giám đốc Tổng công ty ACC.
Dự án bao gồm nhiều hạng mục quan trọng như: giảng đường, hội trường, thư viện, nhà hiệu bộ, trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, nhà xưởng thực nghiệm, ký túc xá, khu giáo dục thể chất - quốc phòng và các công trình phụ trợ. Công trình dự kiến sẽ thi công trong 24 tháng và phấn đấu hoàn thành trước tháng 7 năm 2027 để kịp thời phục vụ công tác tuyển sinh.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, lãnh đạo Trường Đại học Xây dựng Hà Nội và các đơn vị liên quan đã cùng nhau thực hiện nghi thức khởi công, chính thức bắt đầu hành trình xây dựng một công trình tri thức tầm cỡ. Tiếng máy móc khởi động đã mở ra một chương mới, hiện thực hóa quyết tâm chính trị và sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh Ninh Bình và tập thể Trường Đại học Xây dựng Hà Nội. Dự án khi hoàn thành được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của tri thức, sáng tạo và hội nhập, góp phần đào tạo nên những thế hệ trí thức trẻ tài năng cho quê hương, đất nước.