Đại học Xây dựng Hà Nội đăng cai tuần lễ RILEM 79 & ICONS 2025: Kết nối trí tuệ toàn cầu cho ngành xây dựng Việt Nam

SVO - Từ ngày 26 – 28/8/2025, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội (ĐHXDHN) đăng cai Tuần lễ thường niên RILEM lần thứ 79 – sự kiện uy tín toàn cầu của Liên minh quốc tế các phòng thí nghiệm và chuyên gia về vật liệu, hệ thống và kết cấu xây dựng. Cùng với đó, nhà trường tổ chức Hội thảo quốc tế ICONS 2025, diễn đàn khoa học quy tụ các học giả, chuyên gia trong và ngoài nước, hướng tới kết nối trí tuệ và phát triển bền vững ngành xây dựng Việt Nam.

Tuần lễ thường niên lần thứ 79 của Liên minh quốc tế các phòng thí nghiệm và chuyên gia về vật liệu, hệ thống và kết cấu xây dựng – RILEM (The 79th RILEM Annual Week), kết hợp cùng việc tổ chức Hội thảo quốc tế lần thứ 2 về Những tiến bộ trong kỹ thuật và công nghệ hướng đến phát triển bền vững (The 2nd International Conference on Advances in Engineering and Technology for Sustainable Development – ICONS 2025). Đây là lần đầu tiên Tuần lễ RILEM được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập quốc tế của ngành khoa học công nghệ xây dựng.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại phiên khai mạc.

Sự kiện năm nay vinh dự có sự bảo trợ của Bộ Xây dựng Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng với sự đồng hành chuyên môn từ Viện Bêtông Hoa Kỳ – ACI (American Concrete Institute) và Viện Công nghệ Bê tông Vương quốc Anh – ICT (Institute of Concrete Technology, UK).

Với hơn 300 đại biểu đến từ hơn 50 quốc gia, sự kiện lần này là diễn đàn học thuật và giao lưu quốc tế quy mô lớn nhất từ trước đến nay trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu xây dựng tổ chức tại Việt Nam. Đồng thời, sự kiện khẳng định vai trò ngày càng nổi bật của Trường ĐHXDHN trên bản đồ giáo dục và nghiên cứu toàn cầu, thể hiện khát vọng vươn lên của trí tuệ Việt Nam. Nhà trường đã và đang tích cực thể hiện vai trò tiên phong, xứng đáng với vai trò là một trong năm trường đại học kỹ thuật trọng điểm quốc gia được xác định trong Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục đại học và sư phạm thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Hội nghị triển khai các Đề án phát triển nguồn nhân lực và hợp tác “3 Nhà” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức ngày 14/6/2025, Trường ĐHXDHN đã được công bố là một trong 13 cơ sở giáo dục đại học dẫn dắt đào tạo xuất sắc và tài năng trong lĩnh vực vật liệu mới và công nghệ xây dựng. Hội nghị nhằm hiện thực hóa nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công trong Đề án phát triển hệ thống trung tâm đào tạo xuất sắc và tài năng đến năm 2030 (phê duyệt theo Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 19/2/2025 của Thủ tướng Chính phủ). Điều này thể hiện sự ghi nhận của Bộ về năng lực đào tạo, nghiên cứu và kết nối của Nhà trường trong các lĩnh vực công nghệ ưu tiên của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

PGS.TS Hoàng Tùng, Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh ý nghĩa hội nhập của sự kiện Tuần lễ RILEM-ICONS 2025.

Với việc đăng cai Tuần lễ thường niên RILEM và tổ chức ICONS 2025, Trường ĐHXDHN đã củng cố vai trò chủ lực trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành xây dựng và kiến trúc, đồng thời là hạt nhân thúc đẩy nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ngoài ra, bằng việc sắp xếp các phiên thảo luận chuyên đề cho các tập đoàn, doanh nghiệp, Nhà trường còn thể hiện nỗ lực trở thành đầu mối chiến lược trong việc thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan quản lý, hiện thực hóa các nghị quyết lớn của Đảng về phát triển khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và đổi mới thể chế.

RILEM – viết tắt từ tiếng Pháp Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, Systèmes et Structures – được thành lập từ năm 1947 tại Paris, đã và đang giữ vai trò tiên phong trong việc kết nối hàng nghìn chuyên gia, phòng thí nghiệm và trường đại học từ hơn 70 quốc gia. Các khuyến nghị kỹ thuật và tiêu chuẩn của RILEM hiện đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều quốc gia phát triển và đang phát triển, góp phần xây dựng hệ thống hạ tầng bền vững, hiện đại và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với chủ đề xuyên suốt là phát triển bền vững, RILEM-ICONS 2025 tập trung vào các vấn đề mang tính thời sự và chiến lược như vật liệu thân thiện môi trường, kết cấu trong điều kiện thời tiết cực đoan, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng, kinh tế tuần hoàn và quản lý tài nguyên, cũng như cơ chế liên kết hiệu quả giữa nhà trường – doanh nghiệp – cơ quan hoạch định chính sách.

RILEM-ICONS 2025 là nơi để khoa học gặp gỡ chính sách, sáng kiến nghiên cứu chuyển hóa thành thực tiễn, phục vụ sự đổi mới phát triển của đất nước.

Những chủ đề được thảo luận tại sự kiện phản ánh trực tiếp tinh thần và định hướng từ các nghị quyết trụ cột của Đảng trong giai đoạn mới, gồm: Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59 về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66 về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; và Nghị quyết số 68 về phát triển kinh tế tư nhân. Đây không chỉ là một hội thảo khoa học đơn thuần, mà còn là không gian nơi khoa học gặp gỡ chính sách, nơi các sáng kiến nghiên cứu được chuyển hóa thành hành động thực tiễn, phục vụ công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

RILEM–ICONS 2025 quy tụ hơn 20 diễn giả chính là các nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật liệu và kết cấu. Tiêu biểu có Giáo sư Karen Scrivener (Thụy Sĩ) – người sáng lập công nghệ xi măng LC3 giúp giảm đáng kể phát thải carbon; Phó Giáo sư Lê Trung Thành (Việt Nam) – Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Môi trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Giáo sư Moncef Nehdi (Canada) – tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong ngành xây dựng; Giáo sư Susan Bernal (Anh) – chuyên gia về vật liệu thay thế xi măng; Giáo sư Tuấn Ngô (Australia) – cựu sinh viên Trường ĐHXDHN, nay là chuyên gia toàn cầu về hạ tầng bền vững; và Giáo sư Ken Kawamoto (Nhật Bản) – nhà khoa học giữ vai trò cầu nối quan trọng trong hợp tác nghiên cứu Việt Nam – Nhật Bản.

Bên cạnh các diễn giả, sự kiện còn có sự tham gia của hơn 300 đại biểu quốc tế đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức tiêu chuẩn hóa và doanh nghiệp, cùng nhau thảo luận học thuật, giới thiệu nghiên cứu mới và thúc đẩy hợp tác song phương, đa phương trong lĩnh vực xây dựng.

Một điểm nhấn đặc biệt của RILEM-ICONS 2025 là diễn đàn doanh nghiệp, nơi các công ty, tập đoàn trong và ngoài nước sẽ chia sẻ thực tiễn tốt, giới thiệu công nghệ mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác nghiên cứu – triển khai, đồng thời kết nối sâu hơn với các cơ sở giáo dục, phòng thí nghiệm và cơ quan hoạch định chính sách. Đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 68, thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, và đưa doanh nghiệp trở thành trung tâm trong chuỗi giá trị nghiên cứu – ứng dụng – thương mại hóa công Để cập nhật về sự kiện, các đơn vị, tổ chức và cá nhân có thể truy cập vào website chính thức tại địa chỉ: rilemweek2025.sciencesconf.org.

(Ảnh: NTCC)