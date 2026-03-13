Doanh nghiệp là đối tác quan trọng trong đào tạo và tạo việc làm cho sinh viên

SVO - Tại Ngày hội Việc làm và Ngày hội Học sinh, sinh viên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp năm 2026 do trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức, TS Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD – ĐT) nhấn mạnh, vai trò của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các cơ sở giáo dục đào tạo nguồn nhân lực và tạo cơ hội việc làm cho sinh viên.

Theo ông Trần Văn Đạt, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ là đơn vị tuyển dụng mà còn là đối tác quan trọng trong quá trình phát triển giáo dục và đào tạo.

TS Trần Văn Đạt - Vụ trưởng Vụ Học sinh, sinh viên (Bộ GD – ĐT) chia sẻ tại chương trình.

TS Trần Văn Đạt cho rằng, sự hợp tác giữa các cơ sở giáo dục và doanh nghiệp giúp nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế, từ đó thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm và phát triển sự nghiệp sau khi tốt nghiệp.

Theo ông Trần Văn Đạt, hiện nay, các cơ quan quản lý nhà nước đang chú trọng triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục. Trong đó có các chương trình tư vấn việc làm, ngày hội tuyển dụng, hoạt động kết nối người học với đơn vị tuyển dụng.

Các đại biểu chia sẻ với sinh viên bên lề chương trình.

Bên cạnh đó, sinh viên cũng được tham gia các hoạt động bồi dưỡng kỹ năng phỏng vấn, tìm kiếm việc làm và kỹ năng nghề nghiệp thông qua câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, lớp đào tạo kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, cũng như các chương trình tham quan và thực tập tại các đơn vị sử dụng lao động.

Đại diện Bộ GD – ĐT cho biết, Bộ đang triển khai Đề án 1665 về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025 nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên, đồng thời trang bị kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp ngay trong quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục. Đề án cũng hướng tới việc tạo môi trường thuận lợi để sinh viên hình thành và triển khai các dự án khởi nghiệp, từ đó góp phần tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

Ngày hội Học sinh, sinh viên đổi mới sáng tạo, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp năm 2026 do trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức.

Đáng chú ý, ngày 25/2/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 336 phê duyệt Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp, giai đoạn 2026 – 2031. Theo ông Đạt, đây là tín hiệu tích cực và là động lực để các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong các cơ sở giáo dục tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Ông Trần Văn Đạt ghi nhận những nỗ lực của trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) trong việc hỗ trợ học sinh, sinh viên, đồng thời đáp ứng các yêu cầu mới của xã hội.

Theo ông, không khí sôi nổi của Ngày hội cho thấy sự kết nối chặt chẽ giữa nhà trường, doanh nghiệp và sinh viên. Đây cũng là dấu ấn quan trọng trong nỗ lực phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.