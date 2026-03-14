Sinh viên Hà Nội trải nghiệm văn hóa Pháp ngữ tại ngày hội 'Sắc màu văn hóa 2026'

SVO - Hàng loạt hoạt động như triển lãm sáng tạo, trò chơi văn hóa, âm nhạc và trải nghiệm nghề truyền thống đã tạo nên không khí sôi động tại ngày hội 'Sắc màu văn hóa 2026', sự kiện kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại miền Bắc.

Ngày 14/3, Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp, trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) tổ chức ngày hội “Sắc màu văn hóa 2026”, trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Pháp ngữ.

Tham dự chương trình, có: Ông Olivier Brochet – Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam; ông Nicolas Mainetti – Giám đốc khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF); TS Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội).

Sự kiện năm nay diễn ra theo chủ đề “Thế hệ Z – Thế hệ hòa bình? Đóng góp của giới trẻ vì một thế giới hòa bình hơn” do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) phát động. Chương trình hướng tới tôn vinh sự đa dạng của các nền văn hóa trong cộng đồng Pháp ngữ, đồng thời nhấn mạnh vai trò của người trẻ trong việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác và hòa bình.

Ngày hội được tổ chức với sự phối hợp của nhiều đối tác trong cộng đồng Pháp ngữ như Trung tâm Pháp ngữ khu vực châu Á – Thái Bình Dương (CREFAP), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie–Bruxelles tại Việt Nam cùng các tổ chức, trường học và doanh nghiệp liên quan.

Phát biểu tại chương trình, TS Hoa Ngọc Sơn – Phó Hiệu trưởng trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) cho biết, “Sắc màu văn hóa” đã trở thành hoạt động thường niên, góp phần tạo nên không gian giao lưu và kết nối cho cộng đồng Pháp ngữ. Theo ông, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, thế hệ trẻ đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hiểu biết giữa các nền văn hóa.

“Các bạn trẻ – thế hệ Z – không chỉ là chủ nhân của tương lai mà còn đang trực tiếp định hình hiện tại. Khả năng làm chủ ngôn ngữ và thấu hiểu văn hóa chính là nhịp cầu kết nối, giúp xây dựng đối thoại và góp phần hướng tới một thế giới hòa bình, bền vững hơn”, TS Hoa Ngọc Sơn chia sẻ.

Trong khuôn khổ chương trình, nhiều hoạt động trải nghiệm được tổ chức như triển lãm “Những mảnh ghép Pháp ngữ: Tuổi trẻ sáng tạo”, nơi giới thiệu các dự án học thuật và sáng kiến của sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp.

Bên cạnh đó, không gian trại “Văn hóa cộng đồng Pháp ngữ” mang đến các hoạt động tìm hiểu văn hóa, trò chơi tương tác và trải nghiệm ẩm thực của các quốc gia sử dụng tiếng Pháp. Một điểm nhấn của ngày hội là khu vực dự án TRILAF – “Tri Lễ, di sản sống và tương lai bền vững”, giới thiệu nghề làm nón lá thủ công truyền thống, đồng thời kết nối với các giá trị văn hóa trong cộng đồng Pháp ngữ.

Để khuyến khích người tham dự khám phá toàn bộ chương trình, Ban tổ chức phát “Hộ chiếu Pháp ngữ” cho khách tham quan. Người tham gia có thể sưu tầm dấu tại các khu hoạt động và nhận quà khi hoàn thành hành trình trải nghiệm.

Chia sẻ tại sự kiện, Nguyễn Thu Trang (Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Pháp) cho biết, ngày hội mang đến nhiều trải nghiệm thú vị. “Không chỉ có các hoạt động văn hóa, tụi mình còn được giao lưu với nhiều bạn cùng học tiếng Pháp và tìm hiểu thêm về các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ”, Trang chia sẻ. Trần Minh Đức (Hà Nội) nhận xét, chương trình giúp người trẻ tiếp cận văn hóa Pháp ngữ theo cách sinh động hơn: “Những hoạt động như trò chơi, âm nhạc hay trải nghiệm văn hóa khiến việc tìm hiểu ngôn ngữ trở nên gần gũi và thú vị hơn”.

Với chuỗi hoạt động đa dạng, “Sắc màu văn hóa 2026” được kỳ vọng tiếp tục trở thành điểm hẹn giao lưu văn hóa, góp phần lan tỏa các giá trị của cộng đồng Pháp ngữ và khuyến khích thế hệ trẻ tham gia vào các hoạt động quốc tế.