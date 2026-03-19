19 trường đại học khu vực tham gia Diễn đàn Lãnh đạo trẻ châu Á 2026

SVO - Diễn ra trong ba ngày, từ 18 - 20/3, Diễn đàn lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum - YLF 2026) do trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) đăng cai tổ chức, quy tụ gần 200 đại biểu, gồm cán bộ, giảng viên và sinh viên quốc tế đến từ 19 trường đại học thuộc 11 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Sự kiện là diễn đàn học thuật quy mô quốc tế dành cho người trẻ, góp phần mở rộng Diễn đàn lãnh đạo trẻ châu Á 2026 (Asian Young Leaders Forum - YLF 2026) là không gian kết nối tri thức, trao đổi sáng kiến và truyền cảm hứng lãnh đạo cho thế hệ sinh viên trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức mới.

Diễn đàn lần này thu hút đại biểu quốc tế gồm giảng viên, sinh viên đến từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Lào, Việt Nam. Các đại biểu đến từ những trường đại học uy tín trong khu vực như Singapore Management University, Sunway University, Universiti Tunku Abdul Rahman, De La Salle University, Mokpo National University, Tongmyong University, Guangxi Minzu University, Rangsit University… Sự góp mặt của mạng lưới đại học đa quốc gia đã tạo nên một diễn đàn mang đậm tính quốc tế, đa dạng văn hóa và góc nhìn học thuật.

Asian Young Leaders Forum 2026 là diễn đàn học thuật mở, nơi sinh viên đóng vai trò trung tâm với các phiên báo cáo và thảo luận chuyên sâu xoay quanh 4 chủ đề chính gồm Creative & Social Entrepreneurship (Khởi nghiệp sáng tạo và xã hội), Circular Economy (Kinh tế tuần hoàn), Green Transformation (Chuyển đổi xanh) và Online Fraud Prevention (Phòng chống gian lận trực tuyến).

Chủ đề Khởi nghiệp sáng tạo và xã hội giới thiệu các sáng kiến ứng dụng công nghệ và mô hình kinh doanh mới nhằm giải quyết các vấn đề cộng đồng như nền tảng ươm tạo khởi nghiệp xã hội, hệ sinh thái dịch vụ siêu địa phương hay giải pháp giao thông đô thị dựa trên blockchain.

Kinh tế tuần hoàn tập trung vào các giải pháp tối ưu hóa tài nguyên, giảm thiểu chất thải, từ việc tận dụng phụ phẩm nông nghiệp đến các nền tảng chia sẻ và cải tiến trong khuôn viên đại học.

Chuyển đổi xanh mang đến các nghiên cứu về quản lý năng lượng thông minh, thúc đẩy lối sống xanh và các hoạt động cải thiện môi trường đô thị.

Phòng chống gian lận trực tuyến đề cập đến thách thức an ninh mạng trong kỷ nguyên số với các giải pháp nâng cao nhận thức, xây dựng hệ thống cảnh báo và phân tích các chiến lược lừa đảo trực tuyến nhằm bảo vệ cộng đồng sinh viên.

TS Nhan Cẩm Trí - Phó Hiệu trưởng UEF, Trưởng Ban tổ chức cho biết: “Diễn đàn không chỉ là nơi thảo luận học thuật mà còn có vai trò kết nối văn hóa, kết nối các giá trị quốc tế dành cho sinh viên khu vực và châu Á. Khối đoàn kết sinh viên các nước sẽ có chương trình tham quan doanh nghiệp giúp sinh viên hiểu hơn môi trường giáo dục, văn hóa và đời sống, kinh tế tại Việt Nam, bồi đắp và củng cố kỹ năng lãnh đạo, tư duy toàn cầu và khả năng hợp tác quốc tế”.